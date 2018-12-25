Как количество прописанных людей влияет на квартплату?

Когда в квартире становится больше прописанных жильцов, возникает вопрос, скажется ли это как-то на финансовом состоянии семьи. Скажется. Дело в том, что от количества прописанных людей в квартире зависит квартплата.

Если заглянуть в статью 2 закона Российской Федерации номер 5242, то станет ясно, что человек должен проживать там, где он зарегистрирован, а если он переехал, то зарегистрироваться на новом месте жительства.

Следовательно, если человек зарегистрирован в вашей квартире, то его проживание там учитывается при составлении квартплаты.

Квартплата на местах

Начнем с того, что в каждом регионе есть свои расценки, точных цифр в этой статье для всех не будет. При условии, что счётчика в вашей квартире нет, вам все счета будут приходить по усреднённый нормам. Это касается газа, водоснабжения, электроэнергии.

То же самое касается вывоза бытовых отходов, стоимость будет начисляться за каждого проживающего в квартире. Всем понятно, что когда счётчик есть, оплата начисляется только за тот объем, который был использован, здесь уже не имеет значения то, сколько человек прописаны в квартире. Что касается отопления и платы за содержание дома, здесь никакой роли количество жильцов не играет, вычисляются эти цифры по площади квартиры.

Ещё есть такие многоквартирные дома, где на входе установлен счётчик тепловой энергии, его результаты делят на площадь дома, в итоге получается, что вы снова платите в зависимости от площади квартиры, количество жильцов здесь неважно.

Теперь перейдем к тому, что бывают ситуации, когда собственнику нужно определиться, кто сколько платит. Например, если у вас квартира разделена на комнаты, в которых живут люди, имеющие разные бюджет, вам нужно вычислить коммуналку для каждого. Получается, что доля одного прописанного человека подсчитывается путем деления итоговой суммы на количество зарегистрированных людей.

Получается, что после того, как вы кого-то зарегистрировали в своей квартире, вам придётся платить больше за водоснабжение, канализацию, газ, потребление электроэнергии, вывоз бытовых отходов, всё это учитывается в зависимости от количества людей.

Нет никакой разницы, какова форма собственности, как управляется жилой дом. Поставщики заключают договора с жилищной конторой, иногда они заключают их отдельно с квартиросъемщиком, в результате получается, что счета приходят прямо к собственнику.

Всё это можно найти в статье 153 Жилищного Кодекса Российской Федерации. Перед собственником уже будет стоять задача о том, как разделить общую сумму между всеми проживающими в квартире.

На начисление квартирной платы влияют следующие факторы:

общая площадь жилого помещения;

тарифные ставки;

индивидуальные приборы учета (счетчики);

общее число прописанных граждан.

Переход на счетчики

Случается, что люди покупают квартиры на будущее, которые долгое время пустуют. Возникает вопрос, что делать, если в квартире никто не прописан. Конечно, нужно приобрести счётчики.

Если на газ, на водоснабжение, электроэнергию будут установлены система учета, они будут показывать нулевые результаты, платить ни за что не придётся.

Что касается платы за отопление, которая рассчитывается по площади, всё зависит от того, как долго ваша квартира стоит пустой.

Если это очень длительное время, то конечно стоит потратиться на счётчик для отопления. Конечно, есть способ, который позволит вам избежать лишних трат, если прописанные люди в квартире фактически не проживают.

Для этого нужно получить справку с места нахождения человека, который не проживает в вашей квартире.

Справка должна свидетельствовать о том, что он проживает в другом месте и платит там налоги. Теперь возьмите эту справку и направляетесь в жилищную контору, пишите заявление, сделайте всё то же самое со всеми управляющими компаниями, которые поставляют услуги в ваш дом. Подтверждать этот факт нужно каждые 6 месяцев.

Платежи делятся на 3 вида:

те, что не изменятся при увеличении числа прописанных лиц;

изменения, которые можно регулировать;

возрастающие, пропорционально количеству зарегистрированных граждан.

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