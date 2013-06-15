Все беды Москвы от неграмотной застройки

Лес многоэтажек, нависающих над детскими площадками и чахлыми сквериками, — вот типичный облик большинства новых московских дворов. Принцип застройки, делящий город на микрорайоны, не изменился с советских времен. Популярность архитектурного решения отнюдь не говорит о его неоспоримых достоинствах. Просто застройщикам так удобнее и проще.

Доступное жилье – реальность или миф?

Стандартные серии домов, объединенные в комплексы, типичны для Москвы, но не для Европы. Практика показала, что подобная застройка имеет массу недостатков. В таких каменных джунглях психологически некомфортно жить: чувствуешь себя крошечной букашкой. Общение с соседями сводится к минимуму, теплой атмосферы старых дворов нет и в помине.

Дело еще и в том, что за рубежом стоимость жилья находится в обратной зависимости от этажности дома, и строители, учитывая рыночные тенденции, не стремятся к массовому возведению небоскребов.

Есть ли альтернатива высоткам

В крупных российских городах попытки максимально эффективно использовать пространство приводят к многоэтажному строительству, однако это не всегда верный шаг. Одинаковой или даже большей плотности застройки можно добиться, заселяя пяти-девяти этажные дома вместо высоток.

Секрет в грамотной планировке. Расстояние между отдельными зданиями будет меньше, снизится ширина проездов и размеры дворов, но совершенно без ущерба для комфорта жителей.

Конечно, потребуется больше времени и на составление проекта, и на его реализацию, чем при возведении стандартных коробок, но результат того стоит.

Фото: urbanlook.ru

Российские девелоперы, готовые разрушить стереотип "больше этажей — больше квадратных метров жилья", есть, но их ограничивают жесткие рамки стандартов.

Правила пожарной безопасности не позволяют строить малоэтажные жилые комплексы по аналогии с проектами зарубежных коллег — аварийной технике необходимы широкие площадки для разворота и большие расстояния между домами. Иначе пожарная машина не сможет выдвинуть площадку.

ГОСТы, созданные много лет назад, во многом устарели, но подлежат неукоснительному соблюдению. Сменилось оснащение коммунальных служб, строительные материалы сегодня совсем другие, но требования остались на прежнем уровне.

Квартира в небоскребе имеет ряд преимуществ:

великолепный вид из окон; чистый воздух, так как пыль от земли поднимается не выше 10-15 метров вверх; пониженный уровень шума; престиж; высокий уровень инфраструктуры в высотных комплексах.

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Время менять стандарты

Пересмотр стандартов не производился многие годы, и в итоге по инерции проектируются несуразно огромные пустыри, окруженные широченными проспектами. Те же древние нормативы предписывают возводить стадионы только на существенном отдалении от жилых массивов, а социальные объекты (школы, больницы и тому подобные) чуть ли не в их центре. В итоге и матчи проходят при пустых трибунах, и застройка получается рыхлой, но высотной.

Пробуя подгонять зарубежные проекты под российские мерки, строители с удивлением обнаруживают проявление знакомых черт неизбежных микрорайонов. Или европейская идиллия маленьких двориков, с газонами и скамейками и резкое падение прибыльности и плотности застройки (с учетом наших нормативов), или все остается по старинке.

Нетрудно догадаться, на каком варианте останавливаются девелоперы. У них нет времени и желания на долгие, многоэтапные согласования. Основная цель — как можно быстрее получить прибыль.

Спрос достаточно высок и на стандартное жилье, так зачем тратить лишние ресурсы. Российские реалии таковы, что промедление грозит:

либо ужесточением законодательства,

либо экономическим кризисом,

либо еще какими-нибудь неприятностями.

Получается, что в качественной жилой среде заинтересованы только сами горожане, но они не имеют рычагов влияния на застройщиков.

Госстрой, входящий в состав Министерства регионального развития, казалось бы должен отстаивать интересы города и его жителей, но при весьма скромном бюджете и кадровом дефиците делает это очень вяло. Градостроительство как наука застряло в глубоком прошлом. Инновационный центр Сколково располагает возможностью раскачать ситуацию, но никто не взял на себя ответственность за составление и реализацию проекта, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

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Фото: archi.ru

Строительство высоток будет ограничено

В регионах (Белгороде и Перми), которые впрочем не так подвержены многоэтажной застройке, отмечено несколько экспериментов по грамотному планированию городского пространства и формированию современных жилых комплексов, но это скорее единичные опыты, чем общая тенденция.

Московские власти признали проблему насущной и планируют ограничить строительство высоток, но пока рынок диктует свои условия — дешево, быстро, много.

Специалистов, умеющих соединить все три составляющие воедино, просто нет. Да и при существующих нормативных актах это практически невозможно. На ближайшее время перед столичным правительством стоит задача по обновлению градостроительного регламента, технических и санитарных нормативов, а также правил землепользования.

ТОП-5 регионов с самой большой средней этажностью строящихся домов Место по РФ Регион Средняя этажность, на кв м 1 г. Москва 22 2 Приморский край 21,4 3 Рязанская область 20,1 4 Свердловская область 19,6 5 г. Санкт-Петербург 18,8

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