Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"

Россияне хотят отставки правительства Дмитрия Медведева и, в тоже время, всякий раз выбирают в парламент кандидатов от "Единой России", которые непременно переутверждают правительство Медведева. Парадокс.

Как показал опрос "Левада-центра" основные претензии населения России к правительству — рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости. 57 % участников опроса заявили о том, что правительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, 46% полагают, что правительство не может обеспечить людей работой, 43% придерживаются мнения, что оно не заботится о социальной защите населения.

Более трети россиян (36%) убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике. Об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития заявили 30% опрошенных. За отставку действующего правительства высказываются в той или иной мере 53% респондентов.

Как сказал "Правде.Ру" председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов, "на протяжении многих лет мы видели, что правительство практически имитирует деятельность, никаких конкретных достижений не было". По мнению эксперта, "у нас правительства нет, а есть декорации, вывеска". "В лучшем случае можно говорить о том, что это колониальная администрация, которая проводит в жизнь только те решения, которые нужны ее хозяевам. Эти интересы перпендикулярны по отношению к интересам нашего общества, поэтому должны с вами менять эту колониальную администрацию на национальное правительство", — заметил Валентин Катасонов.

Выбор населением кандидатов от "Единой России", которые в парламенте безоговорочно утверждают премьером Дмитрия Медведева — лидера правящей партии, эксперт объясняет возможными фальсификациями. "Плюс к этому, наверное, используются методы давления на электорат", — отметил экономист. "В Римской империи было сословие плебеев, которые получали от тогдашней олигархии деньги за то, чтобы правильно голосовать. Так что ничего не ново под Луной", — сказал он.

"Вы можете жаловаться депутату, но он ничего предпринимать не будет. У нас первой властью является Центральный Банк — филиал Федеральной резервной системой. А Государственная дума или парламент — это некая декорация, которая прописана в Конституции Российской Федерации", — сделал вывод Валентин Катасонов.

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