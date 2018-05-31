Список Собчак: перемены для "не только лишь всех"

В России грядут перемены. Причем очень скоро, ждать осталось менее месяца. А если быть точным, то до 23 июня.

Дмитрий Гудков и Ксения Собчак

Именно в этот день Ксения Собчак и Дмитрий Гудков планируют окончательно отобрать партию "Гражданская инициатива" у ее нынешнего предводителя, бывшего министра экономики (в правительстве Егора Гайдара) Андрея Нечаева.

Нет-нет, никакого насилия, интриг, скандалов, коалиций и прочего такого, что так любят российские либералы во время партстроительства. Да, собственно, и не только в это время. Все будет тихо и мирно. По крайней мере, такой вывод можно сделать из сегодняшнего заявления Ксении Собчак.

"У нас закончен большой подготовительный период, мы рады объявить, что 23 июня состоится съезд партии, пока еще "Гражданская инициатива", где, надеюсь, будет решен вопрос о переименовании, мы с Димой (Гудковым) будем заниматься партстроительством", — заявила она в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс".

Да, новое название партии будет броским, емким и легко запоминающимся — "Партия перемен". Хотя это еще не точно — см. заявление К. А. Собчак выше. Но так-то, конечно, получше, чем "Гражданская инициатива" — людям неискушенным даже выговорить-то сложновато, а не то что запомнить…

Впрочем, неискушенные люди явно не являются той целевой аудиторией, в которую метят Ксения Анатольевна и Дмитрий Геннадиевич. То есть Андрей Алексеевич, нынешний партийный лидер, может и тоже был бы не против прицелиться, но его дальнейшее участие в судьбе проекта пока остается загадкой. Будет ли он оставлен на должности зиц-председателя, либо же продолжить рулить переменами вместе со своими более молодыми соратниками станет понятно уже на съезде.

Главной целью новой партии, по словам Ксении Собчак, является прохождение в Госдуму в 2021 году. Задача не то чтобы очень оригинальная, но пока что малореальная (если вообще в данном случае о каких-то реалиях можно рассуждать).

Но есть и более близкая цель — выборы мэра Москвы в сентябре этого года. Кандидат имеется — Дмитрий Гудков. "Правда.Ру" ранее сообщала, какие по поводу выборов кипят страсти среди московских либералов. С той поры ситуация ничуть не изменилась.

Точнее нет, изменилась — страсти стали кипеть еще больше. А дальше формальности с выдвижением кандидатов, прохождение муниципального фильтра, что можно сделать только с помощью "Единой России". В общем, даже не станем предполагать, сколько услышим про предательство, спойлерство и так далее. Так что, цитируя классика политического ораторского искусства Виталия Кличко, "не только лишь все" доберутся до финишной прямой.

Наверное, стоит немного рассказать о партии "Гражданская инициатива" — чтобы, так сказать, понять ее потенциал. Образована была пять лет назад. Представители партии в 2015 году участвовали в выборах в заксобрание Калужской области — неудачно. В 2017 году эта партия выдвинула Ксению Собчак кандидатом на пост президента России. В общем, едва ли это можно назвать историей успеха.

Хотя Собчак сейчас рассказывает о бурном развитии партии — есть 55 региональных отделений, причем более десятка из них появились после президентских выборов в марте 2018 года.

Политолог Алексей Мартынов, которого "Правда.Ру" попросила объяснить, зачем нужна эта затея с ребрендингом, отметил, что ее так даже назвать нельзя.

"Мне кажется, что это история про то, как освоить какие-то спонсорские деньги. В виде переназвания, в виде деклараций, которые в очередной раз не приведут ни к чему. Мы же помним результат Собчак на президентских выборах, мы помним Гудкова в разных его ипостасях… Ну и многое еще из этого ряда указывает на то, что это процесс по осваиванию спонсорских денег", — считает Мартынов.

"Кстати, у Ксении Анатольевны официальная профессия, что-то такое делать за чужие деньги. Я имею в виду, вести корпоративы, мероприятия, в данном случае, политический проект. Гудков тоже вполне в этом жанре выступает всю свою непродолжительную, но довольно бурную политическую жизнь. Так что ничего нового, все как обычно", — заявил эксперт.

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