Касьянов пообещал России осаду и разруху

Новый санкционный сезон, который открывает Вашингтон, не мог оставить равнодушными российских демократов. Один из них — председатель партии "Парнас" Михаил Касьянов — поделился по этому поводу своими размышлениями. Получилось много. И ничего утешительного Михаил Михайлович для соотечественников не нашел.

Вообще говоря, исторически так сложилось, что российские либеральные политдеятели санкции приветствуют и поддерживают.

Нет, конечно, это обставляется соответствующими оговорками. Мол, надо сделать так, чтобы санкции касались Путина и его окружения, но никак не народ России.

Хотя изначально было очевидно, что ограничительные меры ("рестрикции", как любят говорить в российском МИДе) преследуют одну-единственную цель — создать максимум проблем для российской экономики. Которые, разумеется, в первую очередь ударят именно по простым людям. Так было всегда и везде, на то и расчет — спровоцировать массовое недовольство. Никакой тайны из этого не делают и в Вашингтоне, когда рассуждают про "издержки" для России.

Заявление Михаила Касьянова, размещенное на партийном сайте, выдержано в предельно мрачных тонах. Ну и вся ответственность по традиции возлагается на президента России: "Уверен, что Владимир Путин продолжит упорствовать в заблуждениях и верить в то, что сможет переиграть Запад. Но в руках Запада еще много не открытых пока козырей. Несмотря на это, внешнеполитический курс Путина останется неизменным, и Россия превратится в "осажденную крепость".

Вообще говоря, некоторые пассажи созданы словно под копирку с заявлений пресс-секретаря госдепартамента Хизер Науэрт. В частности, про ограничительные меры, которые направлены на снижение возможностей "правящего в России режима проводить агрессивную внешнюю политику".

"Теперь российские граждане вероятно уже полностью убедятся в том, что об инвестициях и экономическом росте можно забыть надолго, а финансирование нового "путинского прорыва" будет проводиться за счет повышения пенсионного возраста, обесценивания пенсий и заработных плат, увеличения налогов и тарифов", — пророчит Михаил Михайлович.

Ну да, конечно, российские граждане только и заняты размышлениями об инвестициях и экономическом росте…

"Вполне вероятно, что в качестве контрсанкций российские власти могут отказаться от использования доллара США в расчетах по экспорту нефти и другого сырья. Такие действия вполне укладываются в путинскую логику, но неизбежно приведут к дополнительному удару по экспорту и экономике страны", — выносит вредикт лидер "Парнаса".

"Последствия безответственной путинской политики, вызвавшей санкционный режим, скажутся не только на олигархах, но и, к сожалению, на жизни миллионов россиян", — здесь господин Касьянов хоть и вставляет нужное в данном случае "к сожалению", но звучит оно скорее как торжествующее "наконец-то!".

Заключает свое обращение лидер "Парнаса" традиционно: "Только осознание гражданами всех рисков, которые несет сейчас страна из-за нынешнего режима, и широкое общественное давление на власть могут изменить пагубный политический курс, подрывающий основы развития, забирающий из страны всю энергию, и ведущий Россию на грань гибели".

Мантра, в общем, повторяемая из года в год. А точнее, едва ли не с 2008-го, когда Михаил Михайлович также пророчил неизбежный коллапс российской экономики через полгода-год. А когда такового не случалось, просто сдвигал дату на новые. Когда-то же должно получиться, верно?

Что характерно, уж сколько на эту тему лидер "Парнаса" не делал заявлений, всегда получается примерно одно и то же. Граждане России должны "понять про Путина" и "изменить пагубный курс". Почему-то по умолчанию подразумевается, что в это прекрасной России будущего "Парнасу" будет отведена если не ведущая роль, то одна из таковых.

Кроме этого, других предложений у Михаила Касьянова и Ко нет. Ну а собственно зачем, когда и так сойдет? В конце концов, адресованы эти заявления не столько своим согражданам, сколько начальству Хизер Науэрт.

* Михаил Касьянов. Архивное фото

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