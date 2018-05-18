Исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Его учение все еще популярно. Насколько актуален будет марксизм в XXI веке? Как на него влияют мифы информационной войны? Кто законные наследники Маркса: Мао, Троцкий, Ленин, Сталин, Гильфердинг, Каутский, Пол Пот, нынешние коммунисты России или какой-то далекой страны?…
На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.Ру" ответил лидер Коммунистической партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, известный также как товарищ Максим.
— Максим, марксизм актуален в XXI веке? Или все-таки марксизм — это учение XIX века?
— Я считаю, что он будет актуален и в XXII, и в XXIII веке, если до того момента коммунизм не победит на планете. Потому что марксизм — стройная теория классовой борьбы, она вечная и верная.
— Многие считают, что сами марксисты не понимают и нарушают принципы марксизма. Маркс ставил во главу своего учения диалектику, а марксисты воспринимают марксизм не как диалектическое учение, меняющееся во времени, а как нечто абсолютное и универсальное. Как ты к этому относишься?
— Марксистов много и очень разных, есть разные течения, разные понимания, разные подходы, от догматизма разных степеней до совершенно привольного трактования. Поэтому я, безусловно, считаю, как коммунист, материалист и диалектик, что любое учение безусловно развивается, но просто есть базисные вещи.
Никуда не денешь классы, классовую борьбу. Если основы пересматривать и что-то придумывать — это ревизионизм, близкий как раз к антимарксизму. Но некоторым великим, какими они сами себя считают, деятелям кажется по-другому. Вот они и переделывают марксизм.
Я глубоко убежден, что базовые основы, теории и даже практики, которые Маркс заложил, еще очень долго будут существовать и останутся незыблемы. Когда же коммунизм победит и изменится классовая структура общества — будет один рабочий класс. Это будет, вероятно, в XXII или XXIII веке.
Тогда, естественно, какие-то общественные механизмы могут измениться. Так же, как сейчас мы переходим в информационное общество, вообще в совершенно другую экономику, хотя базис этой экономики — капиталистический, он остался тот же: взаимоотношения "раб — хозяин" как были, так и есть.
— У Маркса все-таки посложнее. Он, а особенно Энгельс говорят, что меняется ситуация: раб — рабовладелец, крепостной — феодал, рабочий — буржуа.
— Разница, безусловно, есть, но остается основное — эксплуатация. Между смокингом и фраком тоже есть разница, тем не менее, суть есть суть, это тоже костюм.
Огромная заслуга Маркса в том, что он так глубоко проанализировал капитализм, вывел экономические формации и их развитие, показал этим, как рабовладельческий строй просто превратился в современный капитализм, но остался тем же рабством, только облагороженным.
Просто вместо кнута — общество потребления, вместо надсмотрщиков — банкиры, топ-менеджеры, транснациональные компании… А суть остается прежней — эксплуатация человека человеком на базе владения основными средствами производства путем присвоения прибавочной стоимости.
— Троцкий в своей книге про русскую революцию, когда огрызался от нападений меньшевиков и западных социал-демократов, что ленинизм — это бланкизм, отход от принципов марксизма, написал, что не факт, кто более правильный наследник Маркса — Ленин или кто-то еще. Кто, по-твоему, законные наследники Маркса: Ленин или Троцкий, Каутский, Гильфердинг, Мао или Сталин? Может быть, Пол Пот или кто-то еще?
— Мы не зря говорим марксизм-ленинизм, поэтому все-таки базисным философом и крупнейшим теоретиком, безусловно, был Ленин. Но другой вопрос, что все активные философы спектра марксизма того периода пытались развивать тот или иной аспект марксизма, обсуждать и высказывать свою точку зрения.
Поэтому мы все — наследники Маркса и марксистской теории. Но, безусловно, не зря родилось и устоялось сочетание марксизм-ленинизм. Объем и глубина ленинских исследований и работ все равно на порядок больше, чем любых других.
Поэтому, с моей точки зрения, Ленин — базисный философ XX века, который максимально развил эту теорию и, что важно, превратил ее в практику. Именно Ленин довел все это до решающего переломного момента, когда это стало практикой.
— А Мао куда девать? Ведь Китай крупнейшая (треть мирового человечества) и успешная страна под марксистским управлением…
— Действительно, недаром родился маоизм. Это такой китайский марксизм, с национальными особенностями. Поэтому можно его критиковать, любить или не любить, но тем не менее они пошли своим путем, и пока он у них относительно успешный — именно с точки зрения развития китайской экономики.
— Откуда появился миф, что коммунистом может быть только человек, не состоявшийся в буржуа, лузер?
— Это полный бред. Так же, как миф о том, что коммунисты — старые пенсионеры, которые скоро вымрут, и на этом все закончится. Это всё мифы информационной войны.
Объективно же, каждое поколение человечества становится умнее, образованнее, интеллектуальнее, а это неизбежно приведет к тому, что рабы не захотят подчиняться. Революции происходят, потому что общий уровень вырастает до понимания того, что их сделали рабами.
— Можно ли говорить, что буржуазия украла, освоила и присвоила идеи Карла Маркса, применяет их для укрепления своей власти?
— Это абсолютно явно. Скажем, тот же так называемый "шведский социализм", хотя он, на самом деле, просто высоко социально развитый капитализм, использует эти инструменты. Потому что в какой-то переломный момент XX века прошло разделение мира на группы и выделение стран золотого миллиарда.
— Что такое марксизм сегодня?
— Это, как и было с самого его рождения, оружие пролетариата в борьбе за социалистическое, а потом — коммунистическое будущее.
Беседовал Саид Гафуров
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.
Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.