Наследники Маркса готовы взять власть в России

Исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Его учение все еще популярно. Насколько актуален будет марксизм в XXI веке? Как на него влияют мифы информационной войны? Кто законные наследники Маркса: Мао, Троцкий, Ленин, Сталин, Гильфердинг, Каутский, Пол Пот, нынешние коммунисты России или какой-то далекой страны?…

На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.Ру" ответил лидер Коммунистической партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, известный также как товарищ Максим.

— Максим, марксизм актуален в XXI веке? Или все-таки марксизм — это учение XIX века?

— Я считаю, что он будет актуален и в XXII, и в XXIII веке, если до того момента коммунизм не победит на планете. Потому что марксизм — стройная теория классовой борьбы, она вечная и верная.

— Многие считают, что сами марксисты не понимают и нарушают принципы марксизма. Маркс ставил во главу своего учения диалектику, а марксисты воспринимают марксизм не как диалектическое учение, меняющееся во времени, а как нечто абсолютное и универсальное. Как ты к этому относишься?

— Марксистов много и очень разных, есть разные течения, разные понимания, разные подходы, от догматизма разных степеней до совершенно привольного трактования. Поэтому я, безусловно, считаю, как коммунист, материалист и диалектик, что любое учение безусловно развивается, но просто есть базисные вещи.

Никуда не денешь классы, классовую борьбу. Если основы пересматривать и что-то придумывать — это ревизионизм, близкий как раз к антимарксизму. Но некоторым великим, какими они сами себя считают, деятелям кажется по-другому. Вот они и переделывают марксизм.

Я глубоко убежден, что базовые основы, теории и даже практики, которые Маркс заложил, еще очень долго будут существовать и останутся незыблемы. Когда же коммунизм победит и изменится классовая структура общества — будет один рабочий класс. Это будет, вероятно, в XXII или XXIII веке.

Тогда, естественно, какие-то общественные механизмы могут измениться. Так же, как сейчас мы переходим в информационное общество, вообще в совершенно другую экономику, хотя базис этой экономики — капиталистический, он остался тот же: взаимоотношения "раб — хозяин" как были, так и есть.

— У Маркса все-таки посложнее. Он, а особенно Энгельс говорят, что меняется ситуация: раб — рабовладелец, крепостной — феодал, рабочий — буржуа.

— Разница, безусловно, есть, но остается основное — эксплуатация. Между смокингом и фраком тоже есть разница, тем не менее, суть есть суть, это тоже костюм.

Огромная заслуга Маркса в том, что он так глубоко проанализировал капитализм, вывел экономические формации и их развитие, показал этим, как рабовладельческий строй просто превратился в современный капитализм, но остался тем же рабством, только облагороженным.

Просто вместо кнута — общество потребления, вместо надсмотрщиков — банкиры, топ-менеджеры, транснациональные компании… А суть остается прежней — эксплуатация человека человеком на базе владения основными средствами производства путем присвоения прибавочной стоимости.

— Троцкий в своей книге про русскую революцию, когда огрызался от нападений меньшевиков и западных социал-демократов, что ленинизм — это бланкизм, отход от принципов марксизма, написал, что не факт, кто более правильный наследник Маркса — Ленин или кто-то еще. Кто, по-твоему, законные наследники Маркса: Ленин или Троцкий, Каутский, Гильфердинг, Мао или Сталин? Может быть, Пол Пот или кто-то еще?

— Мы не зря говорим марксизм-ленинизм, поэтому все-таки базисным философом и крупнейшим теоретиком, безусловно, был Ленин. Но другой вопрос, что все активные философы спектра марксизма того периода пытались развивать тот или иной аспект марксизма, обсуждать и высказывать свою точку зрения.

Поэтому мы все — наследники Маркса и марксистской теории. Но, безусловно, не зря родилось и устоялось сочетание марксизм-ленинизм. Объем и глубина ленинских исследований и работ все равно на порядок больше, чем любых других.

Поэтому, с моей точки зрения, Ленин — базисный философ XX века, который максимально развил эту теорию и, что важно, превратил ее в практику. Именно Ленин довел все это до решающего переломного момента, когда это стало практикой.

— А Мао куда девать? Ведь Китай крупнейшая (треть мирового человечества) и успешная страна под марксистским управлением…

— Действительно, недаром родился маоизм. Это такой китайский марксизм, с национальными особенностями. Поэтому можно его критиковать, любить или не любить, но тем не менее они пошли своим путем, и пока он у них относительно успешный — именно с точки зрения развития китайской экономики.

— Откуда появился миф, что коммунистом может быть только человек, не состоявшийся в буржуа, лузер?

— Это полный бред. Так же, как миф о том, что коммунисты — старые пенсионеры, которые скоро вымрут, и на этом все закончится. Это всё мифы информационной войны.

Объективно же, каждое поколение человечества становится умнее, образованнее, интеллектуальнее, а это неизбежно приведет к тому, что рабы не захотят подчиняться. Революции происходят, потому что общий уровень вырастает до понимания того, что их сделали рабами.

— Можно ли говорить, что буржуазия украла, освоила и присвоила идеи Карла Маркса, применяет их для укрепления своей власти?

— Это абсолютно явно. Скажем, тот же так называемый "шведский социализм", хотя он, на самом деле, просто высоко социально развитый капитализм, использует эти инструменты. Потому что в какой-то переломный момент XX века прошло разделение мира на группы и выделение стран золотого миллиарда.

— Что такое марксизм сегодня?

— Это, как и было с самого его рождения, оружие пролетариата в борьбе за социалистическое, а потом — коммунистическое будущее.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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