За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы

В начале сентября в Санкт-Петербурге запланирована акция несогласных с пенсионной реформой, организатором которой выступает Комитет в защиту Петербурга. При этом координатором системной и несистемной оппозиции выступила "Открытая Россия" (ОР) Михаила Ходорковского.

На сегодняшний день в акции могут принять участие десятки самых леворадикальных структур, хотя КПРФ сотрудничать с либералами не станет. Лидер ОР Андрей Пивоваров заявил, что недавно было проведено общее собрание политических сил города, которое посетили представители "Справедливой России" и ЛДПР.

По его словам, удалось договориться о проведении большой протестной акции 16 сентября в центре Петербурга. В результате за проведение митинга "Против пенсионного грабежа" выступили более 30 организаций.

Как пояснила председатель реготделения СР Марина Шишкина, на этом фоне самые непримиримые политические оппоненты объединились в стремлении выйти даже на несогласованную акцию, если власти откажут в ее проведении.

При этом основатель ОР Михаил Ходорковский, еще будучи в колонии, ранее "прогнозировал", что Россию ждет "левый поворот".

Также глава Политической экспертной группы Константин Калачев пояснил, что пенсионная реформа — это тема для объединения, она дает место для высказывания всех.

Он также напомнил, что аналогичное объединение разных политсил в последний раз было в 2011–2012 годах и Ходорковский об этом помнит. Калачев не отрицает, что в стране будет расти запрос на социальную справедливость, чем хотят воспользоваться либералы.

Небезопасен в этой связи левый популизм, запрос на который в обществе растет еще быстрее: "Это реакция на социально-экономический кризис. Люди хотят, чтобы бремя проблем несли не только они, но и олигархи, чиновники, бизнес, а у самих людей чтобы сохранялись социальные гарантии и льготы". Впрочем, эта тема в исполнении Ходорковского не нова.

Ранее Politonline.ru по этому поводу писал, что он высказывал такие мнения еще задолго до срока. "Желающие ознакомиться с ними могут прочесть книжечку, которую М. Ходорковский с Л. Невзлиным составили в конце 90-х из своих публичных (!) выступлений. Многих она потрясла настолько, что ее до сих пор не забыли", — напоминает издание.

Речь идет о не самой яркой цитате МБХ: "Заработали ли мы упреки в том, что пируем, когда масса чумует? Разве наш пир в конечном итоге не выгоден тому же народу?!! Необходима реализация принципа: кто платит, тот и заказывает музыку".

Также в ходе избирательной кампании 2003 года практически открыто говорилось о "квоте ЮКОСа" в избирательных списках партий, особенно "левой" КПРФ. Такой подход колоритно характеризует взгляды Ходорковского. Также Ходорковский заявлял на конференции Адама Смита: "Не верю ни в какие инновации, нефти вполне достаточно для счастья". Ему виднее, конечно, но итоги как-то не впечатляют.

В свое время осужденный в России миллиардер Михаил Ходорковский опубликовал в "Новой газете" очередную лекцию "Между империей и национальным государством". Совершенно верно, тогда Ходорковский отказался от "левого поворота" в пользу "правого".

Напомним, в тот момент предметом очередного предложения олигарха была попытка объединить либералов и националистов в своеобразный либерально-имперский блок, который должен стать основой для изменения политического устройства России и, в конечном итоге, долгожданной для оппозиции "сменой режима".

Как водится, в процессе противоестественного скрещивания ужа с ежом возникают грандиозные нестыковки: ужу больно от колючек, а еж не хочет лишаться своих лап и беспомощно ползать.

Возникает вопрос: какие "откровения" посетят Ходорковского в следующий раз? После того, как он поймет: очередная его политическая конструкция, увы, не взлетает?

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