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Автор Василий Амирджанов

В украинской тюрьме оставили Надежду

Политика » Партии

Я намеренно не обсуждаю сейчас участие Надежды Савченко в гражданской войне в Донбассе. Ему уже дали вполне внятную оценку российские суд и общественное мнение. После обмена на пленных для новой иконы майданного переворота на Украине наступило время внезапных открытий.

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Надежда Савченко. Фото: korrespondent.net

Депутат Верховной рады Украины, томящаяся в застенках страны с повышенным содержанием гидности на квадратный сантиметр ее площади, на своей странице в Facebook объявила о бессрочной голодовке.

Причиной такого радикального поступка стало решение Шевченковского районного суда Киева оставить ее под арестом до сентября текущего года. Восстала Надежда "против произвола судей и прокуроров". Матрица майданного счастья дала очередной сбой.

На фоне объявления нынешней голодовки вспоминаются прежние страсти на Украине по летчице-залетчице. Было время, когда тот, кто не проявлял себя на публике пламенным борцом за свободу по теме ареста Надежды Савченко в России, тут же объявлялся пособником Кремля и самопровозглашенных республик Донбасса.

Трибуна в Верховной раде Украины светилась портретом Надежды Савченко. Бывшую украинскую военнослужащую даже заочно избрали депутатом. Важно заметить, что Юлия Тимошенко тогда впервые поместила себя второй в избирательном списке своей партии, уступив Савченко традиционное первое место.

Вся история с возвращением Надежды Савченко из России тогда завершилась катарсисом с вручением ей звезды Героя Украины. Финал, достойный голливудского боевика, когда "хорошие парни" вроде как одолели "плохих" и все обнялись от переполняющего их счастья.

Помнится, с какой неистовой силой рвала душу в интернете народная артистка России Лия Меджидовна Ахеджакова. Сколько ласковых и добрых слов она тогда высказала в своих видеообращениях Надежде Савченко. Наденьке, как ласково она ее называла, — и призывала держаться.

Шло время. Савченко съездила в Донбасс. Ознакомилась с реальной ситуацией в непризнанных республиках. Назвала боевые действия гражданской войной. Стала рассказывать о состоянии украинской армии и настроениях. Позволила себе на правах депутата и Героя Украины жестко критиковать президента страны и его окружение. Поверила в свои силы, священную миссию и единственно верный путь для Украины в светлое будущее.

Чтобы поместить Савченко в СИЗО, генеральному прокурору, который лихо справляется со своими обязанностями и без юридического образования, было достаточно рассказать о ее якобы планах по захвату власти. По версии генеральной прокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.

Прокурорской сложнопостановочной фантазии оказалось вполне достаточно для депутатов Верховной рады, чтобы лишить Надежду Савченко депутатской неприкосновенности. В итоге, резкие заявления и медийный флер все-таки довели Надежду Савченко до цугундера, но теперь уже на Украине. В том самом оазисе свободы, где круглогодично цветут фиалки добра на залитом солнцем майдане.

Я все ждал, что сетевые борцы с русским "кровавым режимом" гневно осудят арест их любимой и почитаемой Наденьки. Ждал выброса праведного адреналина и у Лии Меджидовны Ахеджаковой. Ведь она же так переживала за Наденьку.

Не может же быть так, чтобы народная артистка бросила свою протеже в лихую годину, расписавшись в собственном двуличии. Может. В итоге — камера с летчицей, а вдоль майдана свидомые с покрышками стоят, и тишина...

С последовательностью в сообществе так называемых правозащитников и борцов за все хорошее всегда было не очень. Избирательность сочувствия и защиты прав человека, к сожалению, стали для подобной публики нормой.

Не так давно Лия Ахеджакова недоумевала с экрана монитора, как же возможно предаваться страстям и радостям Чемпионата мира по футболу в России, когда в русской тюрьме страдает в обнимку с террористической статьей Олег Сенцов.

Странно, что борцы за права человека никак не осудили французов, которые многотысячной толпой приветствовали на Елисейских полях победу французской сборной в финале Чемпионата мира по футболу. Ведь в то же самое время в застенках Пятой республики продолжает томиться надежда русского современного искусства, борец за свободу Петр Павленский.

Напоминать конъюнктурным правозащитникам про убитых и арестованных на Украине журналистов не имеет смысла. Им глубоко наплевать и на похищенных российских граждан, которых осудили в США на уровне "хайли лайкли". Захваченные украинскими пограничниками крымские рыбаки, которые содержались в нечеловеческих условиях, тоже не входят в поле зрения их интересов.

Молчит Евросоюз. Борцы за счастье русского народа не записывают гневные видео по поводу преследований Савченко на Украине. Молчит Ахеджакова. Актриса даже не обратилась к президенту России, чтобы тот передал просьбу своему американскому коллеге повлиять на освобождение Надежды Савченко. Все молчат. Улица, СИЗО, аптека. Бессмысленный и тусклый свет.

Подчиняясь логике абсурда, мне видится, что катарсисом всей этой истории с оставившей Верховную раду Надеждой было бы ее обращение к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища в России. Выглядит это предположение, разумеется, как нечто психоделическое.

Я уже давно обратил внимание, что любой абсурд, любая идея, высказанная в порядке бреда, с неимоверной точностью воспроизводится в мутирующей геополитической Матрице. В принципе, все возможно в этом мире подлунном.

Одно остается неизменным со времен взятия Бастилии — революция всегда будет пожирать своих детей. Можно было бы, конечно, пожелать майданному перевороту приятного аппетита, но мы же не такие. Мы не злобные. Чужой беде не радуемся, да и скакать под бубны майдана не приучены.

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