Анатолий Чубайс: от либеральной империи к "дайте регионам свободу"

В начале года в России проходит Гайдаровский форум. Это уже традиция — мероприятие является местом дискуссий отечественных либералов. Место респектабельное, а потому форум посещают и высокопоставленные чиновники.

Глава Роснано Анатолий Чубайс

Одной из тем, которую во вторник обсуждали на форуме, стало разграничение полномочий между федеральным центром и регионами. Дискуссии по этому поводу не сказать, чтобы в новинку. Но сегодняшняя полемика явила миру, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс более не апологет идеи либеральной империи, которую сам же и провозгласил 15 лет назад. Ныне он полагает, что в России произошел перебор с централизацией.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе форума заявил, что если регионы хотят больше денег от федерального центра, то им следует выстроить эффективную систему госуправления. По мнению министра, бюджетные расходы как раз являются прямым следствием эффективности государственного управления.

"То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала", — сказал он.

По словам главы минфина, можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления. "У нас тоже есть проблемы и на федеральном уровне, и в субъектах. У нас есть цели, обозначенные в майских указах президента. И под эти цели должны быть выстроены программные инструменты", — сказал Антон Силуанов.

В свою очередь, Анатолий Чубайс поделился своим видением проблемы и заявил, что регионам надо делегировать больше полномочий и наполнять их соответствующими бюджетными источниками.

"За последние 15-17 лет мы наконец навели порядок с единым законодательным пространством, произошло фундаментальное оздоровление России как государства", — сказал Чубайс.

Он считает, что все изменения, которые произошли после распада Советского Союза, привели к фундаментальному перераспределению полномочий от субъектов Федерации в центр. "Тот факт, что у нас серьезно стояла проблема распада страны, а сегодня ее не существует, это, конечно, положительный результат тех процессов, которые я описываю. Но, как это всегда происходит в России, мы перебрали. Был очень трудный разворот, который проходил через сердца и души многих сидящих здесь людей, но мы пришли к радикальной перецентрализации", — сказал Чубайс. По его словам, необходимо разворачивать ситуацию в обратную сторону и начать наполнять федерализм реальным смыслом.

Здесь, конечно, есть весьма спорный момент — едва ли можно утверждать, что все изменения с 1991 года вели к росту значимости федерального центра. Первые десять лет ситуация скорее была прямо противоположной. Собственно, слабость центра и была причиной того, что все десятилетие постоянно балансировала на грани развала. Уж Анатолию ли Чубайсу этого не знать, с его-то послужным списком…

Напомним также, что в конце 1990-х-начале 2000-х годов Анатолий Чубайс выступал с идеей так называемой "либеральной империи", которой должна была стать Россия. Мнение на этот счет было изложено им в программной статье в 2003 году. Тогда он возглавлял РАО "ЕЭС России", занимаясь реформированием энергокомплекса страны. Если, конечно, слово "реформирование" здесь уместно — закончилось все дроблением единой прежде системы на множество компаний, занимающихся генерацией, обслуживанием электросетей, сбытом энергии.

Так вот, либеральная империя, коей по мнению Чубайса, надлежало стать России, должна была распространить свое влияние если не на всю, то на большую часть постсоветского пространства, "наращивать и укреплять свои лидирующие позиции в этой части планеты в следующие 50 лет". Процесс этот, очевидно, оказался совсем не таким, каким виделся Чубайсу в 2003 году. Хотя про "либеральную империю" время от времени все же вспоминают — красиво звучит. Вот только империя не предполагает стенаний по поводу "радикальной перецентрализации".

Вообще говоря, радикальное перераспределение полномочий между центром и регионами в пользу последних является ныне одним из важнейших пунктов для российских либералов. Причем независимо от того, как они друг к другу относятся. Вот, например, выдержка из программы Григория Явлинского: "Пересмотреть принципы разграничения полномочий между органами государственной власти и регионами. На уровне федеральных органов государственной власти оставить только полномочия, необходимые для защиты и обеспечения конституционных прав и свобод граждан, безопасности государства и гражданина, реализации принципов социального государства. Все полномочия, необходимые для развития регионов, с учетом географических, природных, национальных и этнических особенностей, закрепить за органами власти субъектов Российской Федерации. Вернуть органам местного самоуправления автономию в решении вопросов местного значения".

Такое вот возвращение к истокам — началу 1990-х. Конечно, времена сейчас другие, и подобные программные заявления остаются не более чем декларациями. Но тенденция очевидна. Тем более, раз уж об этом и идеолог либеральной империи заговорил. Или уже идеолог децентрализации?

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