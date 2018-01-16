Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Партии
Другие Яблоко Родина Правое дело Единая Россия КПРФ
Автор Антон Куликов

Анатолий Чубайс: от либеральной империи к "дайте регионам свободу"

Политика » Партии

В начале года в России проходит Гайдаровский форум. Это уже традиция — мероприятие является местом дискуссий отечественных либералов. Место респектабельное, а потому форум посещают и высокопоставленные чиновники.

Анатолий Чубайс: от либеральной империи к
Глава Роснано Анатолий Чубайс

Одной из тем, которую во вторник обсуждали на форуме, стало разграничение полномочий между федеральным центром и регионами. Дискуссии по этому поводу не сказать, чтобы в новинку. Но сегодняшняя полемика явила миру, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс более не апологет идеи либеральной империи, которую сам же и провозгласил 15 лет назад. Ныне он полагает, что в России произошел перебор с централизацией.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе форума заявил, что если регионы хотят больше денег от федерального центра, то им следует выстроить эффективную систему госуправления. По мнению министра, бюджетные расходы как раз являются прямым следствием эффективности государственного управления.

"То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала", — сказал он.

По словам главы минфина, можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления. "У нас тоже есть проблемы и на федеральном уровне, и в субъектах. У нас есть цели, обозначенные в майских указах президента. И под эти цели должны быть выстроены программные инструменты", — сказал Антон Силуанов.

В свою очередь, Анатолий Чубайс поделился своим видением проблемы и заявил, что регионам надо делегировать больше полномочий и наполнять их соответствующими бюджетными источниками.

"За последние 15-17 лет мы наконец навели порядок с единым законодательным пространством, произошло фундаментальное оздоровление России как государства", — сказал Чубайс.

Он считает, что все изменения, которые произошли после распада Советского Союза, привели к фундаментальному перераспределению полномочий от субъектов Федерации в центр. "Тот факт, что у нас серьезно стояла проблема распада страны, а сегодня ее не существует, это, конечно, положительный результат тех процессов, которые я описываю. Но, как это всегда происходит в России, мы перебрали. Был очень трудный разворот, который проходил через сердца и души многих сидящих здесь людей, но мы пришли к радикальной перецентрализации", — сказал Чубайс. По его словам, необходимо разворачивать ситуацию в обратную сторону и начать наполнять федерализм реальным смыслом.

Здесь, конечно, есть весьма спорный момент — едва ли можно утверждать, что все изменения с 1991 года вели к росту значимости федерального центра. Первые десять лет ситуация скорее была прямо противоположной. Собственно, слабость центра и была причиной того, что все десятилетие постоянно балансировала на грани развала. Уж Анатолию ли Чубайсу этого не знать, с его-то послужным списком…

Напомним также, что в конце 1990-х-начале 2000-х годов Анатолий Чубайс выступал с идеей так называемой "либеральной империи", которой должна была стать Россия. Мнение на этот счет было изложено им в программной статье в 2003 году. Тогда он возглавлял РАО "ЕЭС России", занимаясь реформированием энергокомплекса страны. Если, конечно, слово "реформирование" здесь уместно — закончилось все дроблением единой прежде системы на множество компаний, занимающихся генерацией, обслуживанием электросетей, сбытом энергии.

Так вот, либеральная империя, коей по мнению Чубайса, надлежало стать России, должна была распространить свое влияние если не на всю, то на большую часть постсоветского пространства, "наращивать и укреплять свои лидирующие позиции в этой части планеты в следующие 50 лет". Процесс этот, очевидно, оказался совсем не таким, каким виделся Чубайсу в 2003 году. Хотя про "либеральную империю" время от времени все же вспоминают — красиво звучит. Вот только империя не предполагает стенаний по поводу "радикальной перецентрализации".

Вообще говоря, радикальное перераспределение полномочий между центром и регионами в пользу последних является ныне одним из важнейших пунктов для российских либералов. Причем независимо от того, как они друг к другу относятся. Вот, например, выдержка из программы Григория Явлинского: "Пересмотреть принципы разграничения полномочий между органами государственной власти и регионами. На уровне федеральных органов государственной власти оставить только полномочия, необходимые для защиты и обеспечения конституционных прав и свобод граждан, безопасности государства и гражданина, реализации принципов социального государства. Все полномочия, необходимые для развития регионов, с учетом географических, природных, национальных и этнических особенностей, закрепить за органами власти субъектов Российской Федерации. Вернуть органам местного самоуправления автономию в решении вопросов местного значения".

Такое вот возвращение к истокам — началу 1990-х. Конечно, времена сейчас другие, и подобные программные заявления остаются не более чем декларациями. Но тенденция очевидна. Тем более, раз уж об этом и идеолог либеральной империи заговорил. Или уже идеолог децентрализации?

Читайте также:

"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие

Вдова Ельцина потребовала считать 90-е годы "святыми"

О корнях русофобии и о том, почему она жива до сих пор

Марина Юденич: Комфортно либералы могут существовать только при Путине

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Авторские статьи
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Человек
Не запускайте хандру до депрессии
Бизнес
Спам появился раньше интернета
Читательский топ
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Как Китай и Россия смогут "обнулить" доллар США
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад
Экспертное мнение
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад Видео 
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев Видео 
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Россия
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Авторские статьи
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Министерство обороны
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Мир
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018

15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Мир
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Мир
Проняло? Европа может объявить 9 мая государственным праздником
Министерство обороны
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Айдын Мехтиев Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги Айдын Мехтиев Любовь Степушова Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США Любовь Степушова Александр Артамонов Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане Александр Артамонов
Комментарии
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
Россияне боятся обрушения биткоина, майдана и мега-теракта
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Казахстан в шоке от нового алфавита
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Казахстан в шоке от нового алфавита
Как Китай и Россия смогут "обнулить" доллар США
Социологи: миллионам россиян приходится выживать в долгах
Силуанов: россиян ждет налоговая амнистия
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Анатолий Чубайс: от либеральной империи к "дайте регионам свободу"
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Американские генералы пошили новую форму в ожидании войны с Россией
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Интересное в фото Все >
Губит людей не пиво... 8 Фото Губит людей не пиво...
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Мужское Все >
Новый парашют в РФ: полетят даже большегрузные командос
Новый парашют в РФ: полетят даже большегрузные командос
Испытания израильской ПРО сорвано из-за "неправильных" ракет
Испытания израильской ПРО сорвано из-за "неправильных" ракет
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
18 способов, с помощью которых вы усложняете себе жизнь
18 способов, с помощью которых вы усложняете себе жизнь
5 "супер-техник" психолога, которые действительно помогают
5 "супер-техник" психолога, которые действительно помогают
Как заставить себя побеждать
Как заставить себя побеждать
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Семь необычных и эффективных упражнений для фигуры
Семь необычных и эффективных упражнений для фигуры
Упражнения со скакалкой для похудения
Упражнения со скакалкой для похудения
Полезные и лечебные свойства черники
Полезные и лечебные свойства черники
Домашний фитнес с фитболом
Домашний фитнес с фитболом
Оружие Все >
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
История и современность Все >
Россия
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского

2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.

Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Почему сфагновые болота называют "кладбищем органов"?
Почему сфагновые болота называют "кладбищем органов"?
Почему Сибирь - родина русалок?
Почему Сибирь - родина русалок?
Тайна письма "Храброго сердца"
Тайна письма "Храброго сердца"
Угадайте, кто: Сорос назвал причину неприязни к себе во всем мире
Угадайте, кто: Сорос назвал причину неприязни к себе во всем мире
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался