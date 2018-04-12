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Автор Антон Куликов

"Народ сумасшедший": Каспаров и Ко нашли источник всех бед

Политика » Партии

В Вильнюсе 11-12 апреля проходил V "Форум свободной России". "Правда.Ру" ранее уже рассказывала об этом мероприятии, вдохновителем коего является Гарри Каспаров. Он хоть является уже несколько лет гражданином Хорватии, но о России не забывает. То советом поможет, то вот форум проведет.

Источник: forumfreerussia.org

Вообще говоря, большинство участников мероприятия в России не проживает. Сами себя они именуют "политэмигрантами", хотя в большинстве своем выбрали свободу по причине разногласий с правоохранительными органами на почве экономической деятельности. Как, например, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков или бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

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Это, впрочем, никоим образом не мешало им рассуждать о борьбе с клептократической и преступной властью и масштабной люстрации в России после Путина. Как выразилась ныне проживающая в Эстонии Евгения Чирикова, "голоса протеста не заткнешь". Но при прочих равных протестовать, конечно, лучше за пределами российских границ.

Но Гарри Каспаров всячески подчеркивал, что речь не исключительно об эмигрантском междусобойчике - на форум приехали (несмотря на препоны, разумеется) люди из 58 российских городов.

У корреспондента немецкой Deutsche Welle происходящее в Вильнюсе вызвало ассоциации со временами столетней давно, когда из России бежали противники большевиков. "Подобно волне эмигрантов, бежавших от большевиков из революционной России 1918 года, спустя ровно сто лет российские граждане, так или иначе не видящие себе места на родине, обсуждают, как им дальше жить", - отмечает он.

Сравнение, надо заметить, не самое лестное - ничего толкового эмигранты тогда предложить так и не смогли. Хотя и в то время разного рода конференции и симпозиумы насчет скорого и неминуемого падения большевиков и что с ними потом будут делать были весьма популярны.

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Впрочем, на нынешнем мероприятии в Вильнюсе некоторое из его участников не скрывали упадничества. "Все желают, чтобы этот режим скорее закончился, и мы склонны себя обманывать насчет его устойчивости", - предостерег экономист Дмитрий Некрасов. Под "всеми", надо полагать, он имел в виду себя и своих коллег в зале. Не исключено, впрочем, что в эту категорию корректно включить и представителей принимающей стороны. Нет, наверное, особой нужды останавливаться на том, каковы ныне отношения между Вильнюсом и Москвой.

Впрочем, вышеупомянутый Владимир Ашурков был настроен куда более боевито. По его мнению, необходимо готовиться к политическим переменам, которые неизбежно наступят. "Наша концепция такая: рано или поздно откроется окно возможностей, и к этому надо быть готовым", - заявил он.

А вот политолог Владислав Иноземцев настроен куда более скептично. По его мнению, появление такого "окна возможностей" оппозиция использовать не сможет по причине отсутствия оппозиции как таковой. Он полагает, что отсутствие лидера и постоянные склоки среди самих оппозиционеров являются большой проблемой, но решать ее никто не собирается. Нет лидеров, равноценных Каспарову и Ходорковскому, а с Ильей Яшиным никто из европейских политиков разговаривать не станет. Есть, правда, большие сомнения, что равнение на Гарри Кимовича и Михаила Борисовича это именно то, что необходимо оппозиции...

Вообще же, резюмирует Иноземцев, "режим сумасшедший", но и народ в России "сумасшедший". А потому миссия и вовсе становится невыполнимой. Впрочем, про не тот народ известно давно и жалобы на сие обстоятельство звучат постоянно. В этот раз, возможно, громче, но тому есть объяснение - президентские выборы. Судя по отзывам, то, как именно они прошли, и повергло многих зарубежных борцов с режимом в депрессию.

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И в самом деле, объясняешь-объясняешь, не позволяешь затыкать ни себе, ни кому-либо еще голос протеста - и на тебе, почти 77 процентов за Путина. Да вдобавок еще и в Москве рост его поддержки на два десятка процентов по сравнению с выборами-2012.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на нынешнем форуме планировалось создать некую руководящую структуру. То есть форум по сути должен стать действующим постоянно, а не собираться раз в полгода, как до сих пор. Правда, если опять же обратиться к историческому опыту, то толку от подобных затей, как правило, не слишком много. Да и Гарри Каспаров несколько лет назад руководил Объединенным гражданским фронтом, про который ныне благополучно забыли.

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