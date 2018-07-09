Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика » Партии
Другие Правое дело Единая Россия Родина Яблоко КПРФ
Автор Олег Артюков

Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России

Политика » Партии

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров после четвертьфинала сборных России и Хорватии поздравил последних с победой. В России этот пост в "Твиттере" почему-то вызвал негодование. Мол, Каспаров такой-сякой, как он посмел — и так далее, и тому подобное. А ведь экс-чемпион предупреждал.

Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России. 389259.jpeg
Гарри Каспаров. Архивное фото

"Браво Хорватия! Я бы желал, чтобы свободный мир сумел проявить такую же сопротивляемость путинской геополитике, как сборная Хорватии на футбольном поле", — вот так Гарри Кимович отреагировал на победу соотечественников.

Напомним, что гражданство Хорватии господин Каспаров получил в 2014 году, после бегства из России. Ну то есть не то чтобы его кто-то гнал, но без обозначения себя "беженцем" гражданство в свободной стране получить проблематично.

Правда, в Латвии тогда Гарри Кимовичу не поверили и местным паспортом он обзавестить не сумел. Горемыку приютила Хорватия, хотя большую часть времени экс-чемпион предпочитает проводить в США. Собственно, и твит, вызвавший такой фурор, написан по-английски. Кроме первых двух слов: "Bravo Hrvatska!"

Вообще говоря, за несколько дней до матча Гарри Каспаров предупреждал, что будет болеть за Хорватию. Вот как это описано в британской The Times: "Сидя у себя дома в Нью-Йорке и наблюдая за Чемпионатом мира, он говорит: "Я пытаюсь быть агностиком, но не могу отделить футбол от политики, как бы мне этого ни хотелось. Я за хороший футбол и против плохой политики, а это значит, что в игре Хорватия — Россия я буду болеть за Хорватию".

Вообще говоря, политику от спорта господин Каспаров не отделяет уже давно. Но при этом выбирает события, которые имеют значительный резонанс. То есть, условно говоря, про чемпионат по пляжному футболу — где Россия, к слову, является одним из лидеров — он говорить не станет. Сейчас — другое дело.

Как и в 2016 году, когда активно раскручивалась тема с отстранением России от участия в Олимпийских играх. Собственно, тогда и выяснилось, что Гарри Каспаров перестал отделять спорт от политики из-за козней "диктаторских режимов".

"Олимпийские игры, благодаря диктатурам ХХ века, стали мероприятием политическим, и обсуждение вопроса о дисквалификации сборной России, конечно, является формой санкций", — сообщил тогда в одной из своих статей Гарри Кимович. А потому дисквалификация сборной России с подачи западных демократий дело вполне благое, ибо направлено против "диктатора Путина".

Очевидно, что в случае с матчем России и Хорватии логика примерно та же самая. Натягивание совы на глобус по-прежнему остается излюбленным способом борьбы с "путинским режимом".

Конечно, речь не только про Каспарова. "Правда.Ру" ранее уже обращала внимание на неадекватную реакцию части российской либеральной общественности на события Чемпионата. Настолько неадекватной, что другая часть либеральной общественности взялась указать первой на сей прискорбный факт. Безуспешно.

Здесь можно было бы задаться вопросом насчет того, что почему бы не помолчать хотя бы несколько дней и не выставлять себя абсолютными маргиналами. Но вопрос этот будет сугубо риторическим.

Как уже было сказано, к событию приковано большое внимание. А каким образом можно напомнить о существования себя, свободомыслящего, если как футбольный эксперт ты не котируешься, но зато был ранее представлен в западной прессе как "лидер российской оппозиции", ну или хотя бы как "один из лидеров российской оппозиции"? Куй железо — пока окончательно не забыли. Вот и стараются, кто как может.

Читайте также:

Олимпиада и "крах режима": Каспаров выдал тайну Запада

"Народ сумасшедший": Каспаров и Ко нашли источник всех бед  

Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма

Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище

Во Владивостоке замечен личный самолет Ким Чен Ына Во Владивостоке замечен личный самолет Ким Чен Ына

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы либералы Гарри Каспаров чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Партии
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Формула небес
Следующим президентом США станет Форрест Гамп?
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Читательский топ
Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Сейчас читают
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище
Политика
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище Видео 
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Политика
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США Видео 
Новости Все >
Замерзшая россиянка показала селфи с комарами
По воле стихии: саммит ЕС-Япония перенесен в Токио
Сборная России стала лучшей на ЧМ по защите
Мозг человека работает даже после смерти
Якутские пассажиры забили таксиста за дорогую поездку
В Ростовской области состоялся этнофестиваль "Купаловское лето"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Европа
Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России

Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.

Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Происшествия
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Советское наследие
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Общество
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России

Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.

Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Украина
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Советское наследие
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Политика
Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя

Это произошло на заседании нижней палаты правительства.

Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя
В Японии казнили главу "Аум Синрикё"
Мир
В Японии казнили главу "Аум Синрикё"
Соцсети
"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии
Происшествия
МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида
Соломон Соловьев Следующим президентом США станет Форрест Гамп? Соломон Соловьев Руслан Веснянко Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение Руслан Веснянко Станислав Варыханов Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times Станислав Варыханов
Комментарии
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
"Вскрывательница ватки" Панина потребовала найти всех своих обидчиков
Подтвержден трагический прогноз о грядущем дефолте
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Кудрин признал - на майский указ Путина у России нет денег
Депутатов Госдумы начали бить на улице
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Запад все еще надеется на мятеж в России
Guardian: британские фанаты зря боялись "ужасной России"
Запад все еще надеется на мятеж в России
Запад все еще надеется на мятеж в России
Запад все еще надеется на мятеж в России
Будет война? Сирийское ПВО сбило самолет Израиля
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Будет война? Сирийское ПВО сбило самолет Израиля
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"

Скандал с выкриком игрока сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украине!" существенно подпортил репутацию команды.

Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Мир
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Fake news для нужных политических решений
Мир
Fake news для нужных политических решений
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Мир
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Выбор Турции требует уважения к себе
Ближний Восток
Выбор Турции требует уважения к себе
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался