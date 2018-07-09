Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров после четвертьфинала сборных России и Хорватии поздравил последних с победой. В России этот пост в "Твиттере" почему-то вызвал негодование. Мол, Каспаров такой-сякой, как он посмел — и так далее, и тому подобное. А ведь экс-чемпион предупреждал.

Гарри Каспаров. Архивное фото

"Браво Хорватия! Я бы желал, чтобы свободный мир сумел проявить такую же сопротивляемость путинской геополитике, как сборная Хорватии на футбольном поле", — вот так Гарри Кимович отреагировал на победу соотечественников.

Напомним, что гражданство Хорватии господин Каспаров получил в 2014 году, после бегства из России. Ну то есть не то чтобы его кто-то гнал, но без обозначения себя "беженцем" гражданство в свободной стране получить проблематично.

Правда, в Латвии тогда Гарри Кимовичу не поверили и местным паспортом он обзавестить не сумел. Горемыку приютила Хорватия, хотя большую часть времени экс-чемпион предпочитает проводить в США. Собственно, и твит, вызвавший такой фурор, написан по-английски. Кроме первых двух слов: "Bravo Hrvatska!"

Вообще говоря, за несколько дней до матча Гарри Каспаров предупреждал, что будет болеть за Хорватию. Вот как это описано в британской The Times: "Сидя у себя дома в Нью-Йорке и наблюдая за Чемпионатом мира, он говорит: "Я пытаюсь быть агностиком, но не могу отделить футбол от политики, как бы мне этого ни хотелось. Я за хороший футбол и против плохой политики, а это значит, что в игре Хорватия — Россия я буду болеть за Хорватию".

Вообще говоря, политику от спорта господин Каспаров не отделяет уже давно. Но при этом выбирает события, которые имеют значительный резонанс. То есть, условно говоря, про чемпионат по пляжному футболу — где Россия, к слову, является одним из лидеров — он говорить не станет. Сейчас — другое дело.

Как и в 2016 году, когда активно раскручивалась тема с отстранением России от участия в Олимпийских играх. Собственно, тогда и выяснилось, что Гарри Каспаров перестал отделять спорт от политики из-за козней "диктаторских режимов".

"Олимпийские игры, благодаря диктатурам ХХ века, стали мероприятием политическим, и обсуждение вопроса о дисквалификации сборной России, конечно, является формой санкций", — сообщил тогда в одной из своих статей Гарри Кимович. А потому дисквалификация сборной России с подачи западных демократий дело вполне благое, ибо направлено против "диктатора Путина".

Очевидно, что в случае с матчем России и Хорватии логика примерно та же самая. Натягивание совы на глобус по-прежнему остается излюбленным способом борьбы с "путинским режимом".

Конечно, речь не только про Каспарова. "Правда.Ру" ранее уже обращала внимание на неадекватную реакцию части российской либеральной общественности на события Чемпионата. Настолько неадекватной, что другая часть либеральной общественности взялась указать первой на сей прискорбный факт. Безуспешно.

Здесь можно было бы задаться вопросом насчет того, что почему бы не помолчать хотя бы несколько дней и не выставлять себя абсолютными маргиналами. Но вопрос этот будет сугубо риторическим.

Как уже было сказано, к событию приковано большое внимание. А каким образом можно напомнить о существования себя, свободомыслящего, если как футбольный эксперт ты не котируешься, но зато был ранее представлен в западной прессе как "лидер российской оппозиции", ну или хотя бы как "один из лидеров российской оппозиции"? Куй железо — пока окончательно не забыли. Вот и стараются, кто как может.

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