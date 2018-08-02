Ходорковского ждет допрос об убийстве журналистов в ЦАР

Известный оппозиционер Михаил Ходорковский фактически отправил российских журналистов на верную смерть. В настоящее время в "Телеграме" идет опрос — должен ли МБХ быть допрошен (не в статусе обвиняемого) в рамках уголовного дела по факту убийства граждан РФ в ЦАР?

Разумеется, что ответы во всех каналах — "да". Ситуация кристально ясна была еще вчера, когда появились сообщения о требовании материала высочайшего уровня, способного в медийном плане заглушить конкуретов. Помимо того, что информационный повод получился очень масштабным, МБХ теперь выглядит в достаточной степени причастным к трагедии.

Как пишут в телеграм-канале "Опер Слил", "будет категорически неплохо, когда его как гражданина РФ вызовут на допрос. В Россию. Для дачи показаний. На тему финансирования создания документального фильма, в ходе сьемок которого погибли граждане России. В отношении чего уже возбуждено УД".

"Ну, тут на самом деле можно, конечно, рассуждать на тему того, почему все кричали, что Дузоньку финансирует МБХ, а о том, что условный МБХ финансирует Bell, не говорят", — добавили там же.

"Вот откуда взялась эта теория, что МБХ в кого-то играет. Он просто выполняет просьбы, так или иначе мотивированные его друзьями из США и Великобритании. Вряд ли это выглядит как отношения заказчика и подрядчика, скорее МБХ дают сохранить лицо, и он весьма востребованный реальный специалист по России.

Но финансовые дотации на политику четко увязаны с реализацией интересов инвесторов. При этом когда Ходорковский создавал "Открытую Россию", то искренне верил, что сможет продать и российской элите глобальной проект по транзиту власти в России в "правильные руки". Эта утопическая мечта быстро себя дискредитировала.

Поэтому МБХ чуть более открыто стал реализовать интересы своих друзей. Западным деловым кругам нужны аргументы для того, чтобы отбросить все международные торговые соглашения под предлогом "русской угрозы", МБХ их прорабатывает. Если торговую войну назвать санкциями, она торговой войной не перестанет быть. То, что грозный и влиятельный Ходорковский превратился в продюсера "правильных новостей о России", — факт печальный и почти унизительный для новейшей русской истории. Был грозный МБХ, а стал ЧВК Ходор. Интересно, как скоро мы узнаем о работе МБХ в Белоруссии, или тут поляки сами неплохо справляются", — отмечает Yarosh

"Почему, собственно, Ходорковский так вычурно отмазывается: "у меня мол до… проектов, я сожалею, но ответственности не несу". Не потому, что он мудак. Сейчас начнется заказуха про то, что это точно Пригожин, и начнется она через другие проекты Ходорковского, в том числе в США.

"Ходорковский не хочет иметь с этой историей ничего общего потому что он в этой истории по самые уши. Нет, конечно, он никаких приказов кого-то там ликвидировать, чтобы обвинить Кремль, не давал. Это очень недальновидно — так про него думать. А вот журналистской группе он явно давал задания, о которых будет молчпть до последнего. И, собственно, поэтому они от маршрута и отклонлись. Решил поиграть в Березовского Михал Борисович. Ну и как контакты с боевиками?" — иронизирует в канале ИА Стекломой.

При этом канал Astra Militarum опубликовал официальное заявление правительства ЦАР по теме гибели трех россиян.

"Три человека русской национальности, получив визы в посольстве Центральной Африки в Москве, были найдены мертвыми в 32 километрах от Сибута.

Расследования, проведенные совместно полицией, посольством России и полицией МИНУСКА (миссии ООН в ЦАР), показали, что трое лиц, которые не появлялись в их представительстве в Банги и не запрашивали пресс-карту, арендовали частный автомобиль с водителем из Центральной Африки для своего похода.

Несмотря на советы не ехать в Сибут троица оказалась настойчивой, однако в 32 километрах (от города) они встретили десятерых вооруженных людей в тюрбанах, не говоривших ни по-французски, ни на санго, которые попытались захватить их транспортное средство.

Троица оказала сопротивление, в результате чего они были застрелены, а их водитель был ранен, но успел убежать. Никаких документов для установления личности при них обнаружено не было, кроме карточки, в которой значилось, что один из них был блогером.

Ни один из них не является военным, ни один из них не состоит в списке российских граждан, перечисленных посольством. Расследование продолжается".

По сути, раз уж Михаил Ходорковский сказал, что добьется правды и будет расследовать, — пусть идет на допрос, на который его скоро позовут с вероятностью сто проентов. Погибшие журналисты трусами точно не были, а вот насчет МБХ уверенности нет никакой.

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