Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика » Партии
Другие Единая Россия Родина Правое дело Яблоко КПРФ
Автор Редакция рубрики "Политика"

Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?

Политика » Партии

Данные "Левада-центра" показывают, что 37 процентов россиян готовы выходить на митинги против пенсионной реформы. Тем не менее фактическое количество протестующих выглядит куда скромней.

Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?. 390365.jpeg

Сегодня россияне регулярно протестуют против пенсионной системы, но этим митинги собирают слишком маленькое количество участников, чтобы быть услышанными. В десятках регионов на митинги пришло менее сотни человек, самыми многочисленными акции оказались в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске (число собравшихся было несколько тысяч).

28 июля КПРФ собрала 12 тысяч человек, а 29 июля "яблочники" и сторонники оппозиционера Алексея Навального смогли призвать под свои знамена шесть тысяч, что, в принципе, меньше, чем акция "За честные выборы", которые проходили в России в 2011–2012 годах.

В те годы на проспект Сахарова выходило около 100 тысяч человек, в городах-миллионниках численность доходила до десяти тысяч участников. Таким образом, даже антикоррупционные протесты, которые прошли в 2017 году после выхода фильма "Он вам не Димон", который разоблачал премьера Дмитрия Медведева, были многочисленнее.

Хотя организаторы протестов не видят проблемы в малочисленности своих акций. К примеру, пресс-секретарь КПРФ Вадим Соловьев заявил, что всего на минувших выходных в России вышло "от трех до четырех миллионов человек". Похожую оценку дали и в профсоюзах. По мнению секретаря Федерации независимых профсоюзов Александра Шершукова, в акциях протеста приняло участие два миллиона россиян.

В то же время социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти, вплоть до президента. Данные ВЦИОМ, показали рейтинг "Единой России" в 37 процентов. Ниже этот показатель опускался лишь на волне протестов против подтасовок на декабрьских выборах в Госдуму в 2011 году, ничего подобного с рейтингами ЕР в последние семь лет не происходило.

На волне протестов против повышения пенсионного возраста рейтинг коммунистов чуть-чуть подрос и сейчас держится на уровне 15,5 процента поддержки от количества опрошенных. Также увеличился и рейтинг ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский вместе с партией также резко негативно высказывается по подготовленным пенсионным изменениям.

"Левада-центр" не обошла вниманием тот факт, что процент поддержки населением и Владимира Путина, и премьер-министра Дмитрия Медведева (последний, напомним, возглавляет "Единую Россию") неуклонно снижается. Уровень поддержки действий президента на конец июля 2018 года составил, по данным "Левада-центра", 67 процентов от числа опрошенных, а вот не одобряют действия Владимира Путина 32 процента.

На этом фоне несколько оппозиционных партий договорились об объединенной акции протеста против пенсионной реформы. Выступления планируются в Санкт-Петербурге, а также в Москве, Ростове-на-Дону и Владивостоке, в которых, что характерно, будут участвовать и коммунисты, и навальнисты.

В требованиях уже сейчас значатся отставка правительства, и роспуск Госдумы, и "прекращение грабительских мер против населения России".

Причем Навальный, как всегда, заявил, что участие в общих мероприятиях необходимо, но настоящий протест может исходить только от его структуры. Со своей стороны, руководство "Яблока" одобряет объединение разных сил в борьбе с пенсионной реформой. А глава юрслужбы КПРФ Вадим Соловьев рассказал, что Зюганов дал команду на местах проводить самую широкую работу со всеми политическими силами.

Поэтому 28 июля не было чисто коммунистическим митингом, были представители большинства общественно-политических сил". По словам политолога Андрея Колядина, все партии намерены использовать повышающуюся активность общества, так как "экономические требования всегда переходят в политические". Не исключено, что самым плохим вариантом для власти будет, если "объединятся вообще все, — это может привести к росту влияния оппозиции в геометрической прогрессии". Но пенсионную реформу отменять никто не собирается.

Читайте также:

Россию захлестнут протесты: народ восстает против...

Пенсионеров начали "вязать" за протест против...

Сможет ли Кремль спастись от восстания из-за...

Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры

Украина готовится разворовать $250 млн. на оборону от США Украина готовится разворовать $250 млн. на оборону от США

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Олег Шеин: пенсионная реформа - это гайдаровщина
Темы ФОМ КПРФ ВЦИОМ Яблоко митинги протесты социология Левада-центр Алексей Навальный пенсионная реформа пенсионный возраст несистемная оппозиция
Обсудить (1)
Актуальная аналитика
Интервью
Рынок недвижимости ждет стагнация – Алексей Перлин
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Партии
Ходорковского ждет допрос об убийстве журналистов в ЦАР
Новости Все >
Соцсети "похоронили" биатлонисток за побег на Украину
США проиграют в санкционной войне с Турцией
Россиянам предложат отменить выход на пенсию и докупать трудовой стаж
Coinbase ускорила платежи для инвесторов из Великобритании
Аренда в отелях Москвы резко подорожала
Обама помог МИД России посмеяться над собой
В ошейнике тюремного кота ФСИН найдены наркотики
Накрыло правосудием: женщина задержала грабителя собой
Крупнейшие банки тестируют решение LedgerConnect
Россиянам разрешат возвращать кредитные товары
Сейчас читают
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Цветы, продукты с рынка и акции: чем удивляют сервисы доставки еды?
Отдых
Цветы, продукты с рынка и акции: чем удивляют сервисы доставки еды?
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы
Экспертное мнение
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы Видео 
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило
Криминал
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило Видео 
"Наш народ не очень понимает, чего хочет государство"
Власть
"Наш народ не очень понимает, чего хочет государство"
Читательский топ
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
В Киеве сообщили о последней надежде на остановку "Северного потока - 2"
Россия может выключить базы НАТО простым рубильником
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.

Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Общество
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Экономика
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Белоруссия
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Политика
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"

Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.

Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Прибалтика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Дальний Восток
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы

В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.

В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
Когда власть против всего народа
Правительство
Когда власть против всего народа
Единая Россия
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Мир
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Любовь Степушова Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии? Любовь Степушова Соломон Соловьев Кто позировал для статуи Свободы и раскрашивал небо? Соломон Соловьев Василий Амирджанов Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова Василий Амирджанов
Комментарии
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Россиянам предложат отменить выход на пенсию и докупать трудовой стаж
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Россия может выключить базы НАТО простым рубильником
Украина готовится разворовать $250 млн на оборону от США
Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Словаки решились признать Крым частью России
Купайтесь всухую! В День ВДВ по всей России выключили фонтаны
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Ходорковского ждет допрос об убийстве журналистов в ЦАР
Украина готовится разворовать $250 млн. на оборону от США
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Израиль официально предупредил Иран о войне
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?

Атака Армении на ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны, сказал "Правде.Ру" армянский политолог Арман Бошян.

Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ