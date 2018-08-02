Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?

Данные "Левада-центра" показывают, что 37 процентов россиян готовы выходить на митинги против пенсионной реформы. Тем не менее фактическое количество протестующих выглядит куда скромней.

Сегодня россияне регулярно протестуют против пенсионной системы, но этим митинги собирают слишком маленькое количество участников, чтобы быть услышанными. В десятках регионов на митинги пришло менее сотни человек, самыми многочисленными акции оказались в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске (число собравшихся было несколько тысяч).

28 июля КПРФ собрала 12 тысяч человек, а 29 июля "яблочники" и сторонники оппозиционера Алексея Навального смогли призвать под свои знамена шесть тысяч, что, в принципе, меньше, чем акция "За честные выборы", которые проходили в России в 2011–2012 годах.

В те годы на проспект Сахарова выходило около 100 тысяч человек, в городах-миллионниках численность доходила до десяти тысяч участников. Таким образом, даже антикоррупционные протесты, которые прошли в 2017 году после выхода фильма "Он вам не Димон", который разоблачал премьера Дмитрия Медведева, были многочисленнее.

Хотя организаторы протестов не видят проблемы в малочисленности своих акций. К примеру, пресс-секретарь КПРФ Вадим Соловьев заявил, что всего на минувших выходных в России вышло "от трех до четырех миллионов человек". Похожую оценку дали и в профсоюзах. По мнению секретаря Федерации независимых профсоюзов Александра Шершукова, в акциях протеста приняло участие два миллиона россиян.

В то же время социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти, вплоть до президента. Данные ВЦИОМ, показали рейтинг "Единой России" в 37 процентов. Ниже этот показатель опускался лишь на волне протестов против подтасовок на декабрьских выборах в Госдуму в 2011 году, ничего подобного с рейтингами ЕР в последние семь лет не происходило.

На волне протестов против повышения пенсионного возраста рейтинг коммунистов чуть-чуть подрос и сейчас держится на уровне 15,5 процента поддержки от количества опрошенных. Также увеличился и рейтинг ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский вместе с партией также резко негативно высказывается по подготовленным пенсионным изменениям.

"Левада-центр" не обошла вниманием тот факт, что процент поддержки населением и Владимира Путина, и премьер-министра Дмитрия Медведева (последний, напомним, возглавляет "Единую Россию") неуклонно снижается. Уровень поддержки действий президента на конец июля 2018 года составил, по данным "Левада-центра", 67 процентов от числа опрошенных, а вот не одобряют действия Владимира Путина 32 процента.

На этом фоне несколько оппозиционных партий договорились об объединенной акции протеста против пенсионной реформы. Выступления планируются в Санкт-Петербурге, а также в Москве, Ростове-на-Дону и Владивостоке, в которых, что характерно, будут участвовать и коммунисты, и навальнисты.

В требованиях уже сейчас значатся отставка правительства, и роспуск Госдумы, и "прекращение грабительских мер против населения России".

Причем Навальный, как всегда, заявил, что участие в общих мероприятиях необходимо, но настоящий протест может исходить только от его структуры. Со своей стороны, руководство "Яблока" одобряет объединение разных сил в борьбе с пенсионной реформой. А глава юрслужбы КПРФ Вадим Соловьев рассказал, что Зюганов дал команду на местах проводить самую широкую работу со всеми политическими силами.

Поэтому 28 июля не было чисто коммунистическим митингом, были представители большинства общественно-политических сил". По словам политолога Андрея Колядина, все партии намерены использовать повышающуюся активность общества, так как "экономические требования всегда переходят в политические". Не исключено, что самым плохим вариантом для власти будет, если "объединятся вообще все, — это может привести к росту влияния оппозиции в геометрической прогрессии". Но пенсионную реформу отменять никто не собирается.

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