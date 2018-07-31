Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о степени осведомленности нашего государства по поводу планов потенциальных противников России начать против нас войну.

По словам главы МИД РФ, "наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована". Также чиновник отметил, что военное присутствие России в мире обеспечивает безопасность нашей страны и ее обороноспособность.

При этом Лавров отметил, что невзирая на изменения мировой повестки и самые разные внезапные события, которые происходят или могут произойти, граждане нашей страны "будут надежнейшим образом защищены".

Эти вопросы и ответы на них неслучайны. Не нужно напоминать, что НАТО регулярно проводит учения вблизи российских границ, особенно в странах Прибалтики. Одновременно с этим планомерно увеличивается присутствие кораблей ВМФ США в акватории Черного моря.

Если же учесть заявления различных военных НАТО, в том числе, к примеру, генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, об "агрессии России", о том, что альянс "вынужден защищаться", и прочих высказываниях подобного рода, то вопросы о безопасности страны Лаврову совсем не случайны.

Стоит также отметить, что сам министр иностранных дел РФ в феврале этого года говорил о подготовке странами НАТО превентивного ядерного удара по России, связывая с этим проведение масштабных военных учений у границ нашей страны.

Не стоит забывать и о постоянном расширении альянса. В последние несколько месяцев Йенс Толтенберг регулярно заявляет о возможности вступления в НАТО Грузии. Эти заявления, впрочем, пока крайне трудно реализуемы в практической плоскости. Поскольку, согласно уставу НАТО, для того, чтобы Грузия вступила в альянс, НАТО должно признать в качестве суверенных и независимых государств Южную Осетию и Абхазию. А на это коллективный Запад в ближайшее время не пойдет.

Одновременно с этим продолжается программа модернизации нестратегических ядерных бомб B61 на территории Европы. Это американское оружие, которое должно быть обновлено до 2024 года. Всего в Европе на момент зимы 2017 года было 150 таких снарядов. И это, в общем-то, тоже не способствует снятию напряженности в ситуации противостояния России и ряда западных стран.

С другой стороны, именно поэтому так много внимания было уделено новым видам ядерных вооружений и несущих платформ для этих снарядов на выступлении Президента РФ в рамках ежегодного послания к Федеральному Собранию. В частности, речь там шла о гиперзвуковых ракетах, которые невозможно сбить имеющимися ныне на вооружении системами ПРО.

Это оружие с его небаллистической траекторией полета и гиперзвуковой скоростью уравнивает шансы и служит гарантией ядерного паритета, который в последнее время стал выглядеть как-то не совсем надежно.

Новые виды вооружений, стоит напомнить, уже прошли стадию испытаний. Испытания закончились успешно, и по итогам было начато серийное производство нового российского оружия и носителей, которые уже встают на вооружение в войсках нашей страны.

В целом же, информированность о потенциальных угрозах в свой адрес — это нормальное положение для любой развитой страны. О чем Сергей Лавров и заявил на "Территории смыслов".

Вопросы безопасности и "большой войны" в последнее время действительно беспокоят очень многих людей, в том числе и граждан России. Однако понятно при этом, что пока обороноспособность России в норме, а вооружения модернизируются, прямой опасности нет.

Маневры же против "условных русских", которые периодически проводит НАТО, — это шаг в большей степени политический и демонстративный. Однако такая демонстрация силы, в свою очередь, дает ясно понять необходимость дальнейшего укрепления и развития российских вооруженных сил. Что, собственно, нашим государством и делается. И нужно отметить, небезуспешно. Поскольку российские войска не только охраняют наши границы, но и активно участвуют в миротворческих операциях по всему миру.

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