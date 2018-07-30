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Автор Антон Куликов

Без "Армат": почему российскую армию оставляют без новейших танков

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Военной бронетехники нового поколения — "Армат", "Бумерангов", "Курганцев" — в обозримом будущем в российской армии будет немного. По словам вице-премьера Юрия Борисова, массовых закупок такой техники не будет. Причина проста — дороговизна.

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"Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", — сказал Борисов.

По его словам, особой нужды в массовых закупках новой техники нет, поскольку "эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим".

Вместо этого меньшие средства идут на модернизацию старой техники, позволяя экономить.

"Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", — рассказал Борисов.

Напомним, в правительстве Юрий Борисов курирует вопросы развития военно-промышленного комплекса. До этого с 2012 года на посту заместителя министра обороны он отвечал за военно-техническое обеспечение и военно-техническую политику российских вооруженных сил, за создание, развитие и модернизацию вооружения. В его ведении находились департаменты: вооружения, по обеспечению гособоронзаказа и размещения госзаказа, а также пять управлений и техническая инспекция оборонного ведомства.

Что касается стоимости тех же "Армат", то в 2015 году гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщил, что стоимость нового российского танка Т-14 "Армата" составляет немногим более 250 миллионов рублей (по тогдашнему курсу около $3,7 млн). Для сравнения, изготовление одного американского танка М1 Abrams обходится в два раза дороже — приблизительно в семь миллионов долларов.

Отметим, что российские политики и эксперты в качестве одного из главных достоинств российской военной техники называют как раз соотношение цена/качество. То есть при примерно равных возможностях российская техника сильно выигрывала у западных конкурентов в стоимости.

Что теперь — не совсем понятно. Ну то есть понятно, что та же "Армата" дешевле американского танка — который, к тому же, явно не отнесешь к образцам новейшей техники. И значительно дешевле под завязку напичканного электроникой французского "Леклерка", который вообще является рекордсменом по стоимости.

Но утешение это, мягко говоря, слабое. Несколько лет в России превозносили достоинства "Арматы" и других систем бронетехники, на которые вот-вот должна начать переходить российская армия. А оказалось, что правы американские эксперты, которые говорили, что массовых поставок не будет - как раз по причине дороговизны.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, причина в экономической ситуации в стране. "У нас же госпрограмма вооружений, которая сейчас действует на период до 2027 года, объемом те же 20 триллионов рублей, что предыдущая. Но инфляция-то за время этого сильно выросла, фактически это только половина по стоимости от предыдущей госпрограммы вооружения. Поэтому приходится секвестировать, как финансисты выражаются, не самые ключевые направления", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Он отметил, что к 2020 году действительно планируется довести долю современной техники в российских войсках до 70%.

"Но при этом под современной техникой будут приниматься и модернизированные образцы советской техники, и ранних российских разработок. То есть, Т-72, Т-90, БМП-3, БМП-2, БТР-82 и так далее. А платформы нового поколения — семейств "Армата", "Курганец", "Бумеранг" — будут составлять сравнительно незначительную долю", — сказал эксперт.

По мнению Виктора Мураховского, переход на технику нового поколения будет достаточно длительным. "Не так, как первоначально по оптимистичным планам в течение десяти лет. Видимо, растянется на срок 15-20 лет, а может еще дольше", — отметил он.

"Надо понимать, что это техника нового поколения, она придет на десятилетия. Что касается морального устаревания, современные платформы сделаны так, что наличие общей цифровой шины данных, модульность некоторых конструкций, особенно радиоэлектронных компонентов вооружения, вполне позволяет их модернизировать в процессе службы, доводить до современного технологического уровня", — подчеркнул эксперт.

"Если мы говорим вообще о современных вооружениях, надо понимать, что они подошли к своему физическому пределу. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы появилось в ближайшие 15-20 лет что-то принципиально новое, что резко позволит повысить боевую эффективность наземной бронетанковой техники. Нет такого научного задела, нет таких научных открытий вообще ни у кого в мире, которые позволяли бы выпрыгнуть за этот технологический предел. Платформы все равно будут новые, они будут поступать в войска постепенно. Но темпами существенно ниже, чем ожидалось", — сказал Виктор Мураховский.

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Главные тайны танка "Армата"
Темы Армата Юрий Борисов модернизация Виктор Мураховский
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