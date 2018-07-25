Реальная причина отказа рокеров выступать на "Нашествии"

В августе Тверская область будет принимать музыкальный фестиваль "Нашествие". В преддверии мероприятия рок-группы "Порнофильмы", "Пошлая Молли", "Элизиум" и "Йорш" отказались выступать, мотивируя это тем, что организаторы сотрудничают с Министерством обороны России. Кроме того, от выступления со словами "всем мира" отказалась и певица Монеточка.
Как пишет "Лайф", об этом музыканты сообщили на своих официальных страницах в соцсети "ВКонтакте". По словам представителей коллектива "Элизиум", "главным условием нашего участия было отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля — фестиваль без танков-пушек, без призывных участков и прочей экспозиции министерства обороны".
Но тем не менее сразу несколько музыкантов заявили, что не будут принимать участие в фестивале "Нашествие", потому что его спонсирует министерство обороны, а "там, где музыка, нет место оружию".
Как пояснили в "Телеграме", "на тех, кто считает, что оружие и музыка несовместимы, Габриэле Д'Аннунцио и вовсе со смехом стряхивает пепел своей папиросы прямо с небес".
Также в "Телеграме" подчеркнули, что…
1. Зрители "Нашествия" — это не дети цветов, а фестиваль — это не Вудсток. Раз зрители до сих пор не закидали танк пивной тарой и не изрисовали его пацифистскими графити, значит, их все устраивает.
2. Про девочек, бойкотирующих "Нашествие", стоит добавить.
"Пошлая Молли" — это такой малолетний писюк из Украины. Дезертир. Псевдоним — Кирилл Бледный. Бледный!
"Элизиум". В конце 90-х была неплохая панк-команда "Элизиум эй ди", которую продюсировал сам Сергей Паук Троицкий. Вот остатки этой группы превратились в современный "Элизиум".
И наконец. Самое вкусное. "Порнофильмы". Любимая группа Юры Дудя, малолетние либерал-либералычи.
Это к чему я все. Когда вы говорите о бойкоте — не забывате, кто именно его объявил. А объявили украинцы, заукраинцы и пролиберальные музыканты".
При этом давно известно, что армия и раньше "присутствовала" на "Нашествии" — она предоставляла полевые кухни, проводила выставку военной техники, над фестивалем проходили показательные выступления "Стрижей" и "Русских витязей", парашютистов, а гостям предлагались мастер-классы "марш-бросок с элементами выживания", основы медпомощи или индивидуальной защиты.
Военные участвовали и в организации шоу — например, хедлайнер "Нашествия" был доставлен прямо на сцену с помощью вертолета. То есть никакой новости тут нет и быть уже давно не может.
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