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Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Любовь Степушова

Новый приказ минобороны ставит в тупик

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Возможный приказ минобороны о постановке на учет и мобилизации личного транспорта создает ненужный ажиотаж среди россиян, которые уже и так взвинчены пенсионной реформой, повышением НДС и цен на топливо. Если в уравнении всех бед России "дураки и дороги" множитель "дороги" уменьшается, то с первым по-прежнему большие проблемы.

Дураки в России не переводятся, даже в Минобороны. 389970.jpeg

Как сообщили "Известиям" в минобороны, ведомство готовит новый приказ, который предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. Предполагается, что информацию о транспорте, находящемся в собственности юрлиц, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба. В проекте сказано, что в список будут включены автомобили категории технического регламента Таможенного союза М1. Это все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения.

Предпочтение при мобилизации в случае ввода военного положения будет отдаваться внедорожникам отечественного производства. В первую очередь — автомобилям УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 ("Патриот").

Таким образом, минобороны возвращается к системе, принятой в СССР, при которой учитывались все машины, находящиеся на балансе предприятий народного хозяйства, и личные авто. Но сегодня действует приказ минобороны от 2014 года, по которому мобилизации подлежат, например, автобусы, грузовики, прицепы, тракторы и другая техника. Этого мало нашей, как утверждается пропагандой, хорошо оснащенной российской армии, которая к тому же сильно просела по численности по сравнению с советской, да и характер военных действий стал совсем другим?

Военное положение вводится при агрессии со стороны другого государства. Но это точно не будет бросок украинских, немецких или американских танков до Урала. А это будет, не дай Бог, десантирование, удар высокоточным оружием по центрам управления и стратегическим объектам и кибератаки. Представить ситуацию, в которой понадобится отбирать внедорожник у москвича, везущего семью в область, чтобы спрятаться от войны, чрезвычайно трудно. Кстати, многие бы не стали подчиняться, и к ним бы армия применила силовые действия, это очевидно. Так зачем же выпускаются такие неумные приказы, когда далеко не все спокойно в российском государстве?

Как сказал "Правде.Ру" редактор портала "За рулем" Артур Саруханов, "сразу после выборов президента была новость о том, что в этом году призовут на военные сборы резервистов в запасе". По мнению журналиста, "возможно, это как-то взаимосвязанная история. Речь идет о том, что в случае необходимости (надеюсь, что она никогда не возникнет) армия будет иметь возможность не только людей из запаса быстро рекрутировать, но и воспользоваться их автотранспортными средствами для увеличения мобильности".

"Иначе как странным я этот документ назвать не могу", — прокомментировал новость "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков.

"Зачем легковые автомобили понадобились во время военных действий? Снаряды подвозить на "Лексусах" министерству обороны? Фактически они дублируют МВД. Город обновляется, люди покупают и продают машины, надо знать, за кем закреплена эта машина, адрес регистрации. То есть они будут вести вторую работу МВД. Для чего это делать? Для того, чтобы создать еще один департамент или управление и поставить на кормежку? Если бы речь шла только о полноприводных джипах, в этом еще была бы логика — перевезти что-то. Но все легковые зачем ставить на учет? Странное решение, которое, кроме недоумения, ничего не вызывает", — сказал "Правде.Ру" депутат.

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Темы Минобороны автомобили мобилизация Артур Саруханов Вячеслав Лысаков военное положение приказ Минобороны
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