Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России

Мало кто помнит, но в этот день в 1998 году состоялось заседание Совета Безопасности РФ, на котором тогдашнему президенту страны Борису Ельцину члены совета доложили о том, что "Россия не в состоянии поддерживать свой ядерный потенциал: в начале 2000-х истекает срок эксплуатации большинства ракет, а на строительство новых нет средств".

Это были очень тревожные новости, даже тогда. Несмотря на всю степень "дружбы" новой и демократической России с "западными партнерами". Страна не могла обеспечить свою безопасность по самому, наверное, ключевому направлению. Как позже писали военные обозреватели и аналитики, "только ядерный щит еще позволяет расценивать Россию как военную и суверенную державу, а не как практически пустую и беззащитную территорию с ресурсами".

Только в начале нулевых, с приходом к власти Владимира Путина, начался медленный путь модернизации стратегических ядерных сил. Он, кстати, не был гладким. Пришлось коренным образом пересматривать ядерную оборонительную доктрину. И отказавшись от количественных показателей, перейти к новому качеству вооружений. Действительно, если смотреть статистику по платформам и носителям, то цифры до сих пор тревожные: на конец 90-х и начало нулевых российские ядерные вооружения располагали 5842 зарядами.

К 2008 году эта цифра сократилась до 3150. Носителей осталось 462. И, в общем, тогда военные аналитики тоже писали массу всего нехорошего про то, что ядерному щиту России скоро придет конец.

На самом деле, в эти годы активно работали и договоренности по сокращению ядерных вооружений. Так что не все это уменьшение ядерного оружия носит сугубо экономический характер.

При этом сам факт того, что с 1998-го по 2008-й в стране все равно насчитывалось несколько сотен платформ и несколько тысяч зарядов, был даже не подвигом, а просто чудом. Еще раз напомним: на момент 1998 года речь шла о том, что году в 2004-м или в 2005-м ядерных зарядов и платформ-носителей у нашей страны не будет вообще. Ни одной. В принципе. Ну, только если в качестве музейных и неработающих экспонатов.

Именно с начала нулевых, с тех самых лет, когда российский ядерный щит должен был проржаветь и сгнить окончательно, начинается качественная модернизация этих вооружений. И вот к 2017 году мы видим следующую картину, если в цифрах: 467 платформ, развернутых для пуска, и 2650 носителей. Еще меньше, скажете вы? Да, тут нужно смотреть качественные характеристики.

К примеру, на момент испытаний ядерных вооружений в 2017 году выяснилось, что комплекс "Воевода", который американцы ласково называют "Сатана", прошел уже несколько модификаций. То же случилось и с нашими стратегическими бомбардировщиками Ту-160 и двумя Ту-95МС, которые проходят модернизацию практически ежегодно.

За время, прошедшее с 1998 года, в 2018 году после всех испытаний на вооружение в ВМФ России была принята твердотопливная термоядерная ракета "Булава". Ну и новые разработки, которые Владимир Путин продемонстрировал в рамках послания Федеральному Собранию, типа "Кинжала", которые уже пошли в серию, тоже говорят о многом.

В итоге, если прослеживать весь путь российского ядерного щита от момента 1998 года и до дня сегодняшнего, все это кажется каким-то чудом и чем-то невозможным. Потому что не некие аналитики, не некие СМИ, отечественные или западные, говорили о том, что ядерного оружия у нашей страны не будет уже в начале нулевых. Это говорили члены Совета Безопасности РФ. И говорили как о практически свершившейся данности.

То есть у нас, по выкладкам той эпохи и тех правителей страны, нет ядерного оружия уже лет пятнадцать, если не больше. И так, скорее всего, и было бы. Если бы в 2000 году к власти пришел не Путин, а кто-то из "младореформаторов". Если бы страна продолжила идти в рамках политического курса "святых 90-х".

А сегодня мы говорим о качественном перевооружении, об укреплении российского ядерного щита и все же сетуем на то, что "ракет и платформ пока маловато". В общем, сейчас в мире не самые спокойные времена, но титаническим трудом сотен и тысяч людей за все эти годы удалось добиться того, что у нас есть, чем обороняться от совсем уж беспокойных времен и "партнеров".

И стоит лишний раз вспомнить, что всего этого могло и не быть, как и всей нашей страны. По историческим меркам, совсем недавно — начиная с 1998 года.

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