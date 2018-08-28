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Автор Редакция рубрики "Политика"

Противотанковое ружье за 22 дня

Политика » Силовые структуры

В этот день 77 лет назад постановлением Государственного комитета обороны СССР на вооружение Красной армии было принято самозарядное противотанковое ружье системы Симонова, которое внесло свой вклад в дело приближения Победы СССР в Великой Отечественной войне.

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С началом Великой Отечественной войны советская пехота испытывала огромный дефицит компактных и переносных противотанковых средств. Понимая это, а также осознав допущенные ошибки довоенной поры о разработке и широком внедрении в войска оружия данного класса в крайне сжатые сроки, создание противотанковых ружей, так нужных войскам, 8 июля 1941 года поручили сразу двум прославленным советским оружейникам: Сергею Гавриловичу Симонову и Василию Алексеевичу Дегтярёву. Уже к концу месяца были представлены 14,5 мм противотанковые ружья ПТРС-41 Симонова и ПТРД Дегтярева. По итогам прошедших испытаний оба ружья приняли на вооружение и приступили к их производству.

По своим боевым и эксплуатационным качествам ПТРС-41 превосходил практически все подобные иностранные системы, позволяя советским пехотинцам успешно бороться с легкобронированной техникой противника на расстояниях до 300 метров. ПТРС-41 имело калибр 14,5×114 мм, вес 22 килограмма и длину 2,1 метра. Расчет из двух человек мог переносить его собранным на поле боя или разобрав на две части. С введением в войска данных ружейных систем значительно повысилась огневая мощь Красной армии, обладавшей до этого из ручных противотанковых средств только гранатами и бутылками с зажигательной смесью, которые были эффективны только на дистанциях до 20 метров.

Противотанковое ружье Симонова получило высокую оценку у солдат на всех фронтах. Оно обладало такими боевыми качествами, как простота в обращении, безотказность в стрельбе и высокая бронепробиваемость. Наличие пятизарядного магазина и возможности ведения полуавтоматического огня выгодно отличали ружье Симонова от ПТР Дегтярева. Немецкие войска на тех направлениях нашей обороны, где были задействованы подразделения противотанковых ружей были вынуждены замедлять свое наступление, теряя свои бронетранспортеры и танки.

На начальном этапе Великой Отечественной войны противотанковые ружья наносили большой урон ходовой части и бортовым бронеплитам всех танков и легко бронированной техники Германии и их союзников, а также приборам наблюдения, смотровым щелям. Кроме этого, особо эффективны были ружья, в частности ПТРС-41, против ДОТов, пулеметных точек, в уличных боях и против низколетящей авиации.

Один из таких боевых эпизодов с уничтожением самолета произошел на Пуркарском плацдарме у Днестра весной 1944 года, где закрепился и удерживал оборону 1-й стрелковый батальон 509-й стрелкового полка 236-й стрелковой Днепропетровской дивизии. Отражая яростные атаки противника, применяя противотанковые ружья и стрелковое вооружение, бойцы страдали от действия вражеской воздушной разведки, которая корректировала удары артиллерии. Командир взвода противотанковых ружей лейтенант Тимофей Петенёв организовал уничтожение 21 мая 1944 года немецкого самолета-разведчика ФВ-189, который наши солдаты прозвали "Рама". Прицельным залпом пяти ружей одновременно вражеский самолет был успешно сбит.

В течение 1941-1943 годов в связи с более сложной конструкцией, противотанковое ружье Симонова осваивалось в производстве не такими быстрыми темпами, как ПТРД. Так, в 1941 году удалось выпустить всего 77 единиц этого ружья, до конца 1942 года было произведено еще свыше 60 тысяч штук, а всего до конца 1943 года было произведено около 200 тысяч ПТРС-41.

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В фондах Музея Победы и на основной военно-исторической экспозиции "Подвиг и Победа великого народа" хранятся и экспонируются три противотанковых ружья конструкции Симонова и семь ружей Дегтярева. Посетители музея также могут сделать фото на память с противотанковым ружьем Симонова в фотостудии "Военный фотоальбом".

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Темы СССР армия оружие вооружение история оружия Великая Отечественная война противотанковое ружье Симонова
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