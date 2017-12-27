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Автор Антон Куликов

Упущенные победы: всего два танка и Крым — "це Україна"

Политика » Силовые структуры

Не будет преувеличением сказать, что в Киеве насчет Крыма есть две генеральные линии. Во-первых, как так получилось и кто виноват в том, что полуостров оказался в составе России. Во-вторых, как сделать так, чтобы вернуть Крым.

Упущенные победы: всего два танка и Крым —

В среду мнением о том, как можно было бы удержать Крым, поделился командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Как и все — или почти все — украинские военачальники, командующий ВМС не обделен фантазией и творческим мышлением. Понятно, что здесь скорее применима поговорка насчет махания кулаками после драки. Но тем не менее, события в 2014-м могли бы идти столь разными путями, что остается только удивляться. Достаточно было бы принять гениальный по простоте план — их у украинских военачальников, как сейчас выясняется, было что у дурака фантиков.

Итак, Воронченко — по его же собственным словам — был готов спасти Крым для Украины. В 2014 году он занимал должность заместителя командующего войсками береговой охраны и предоставил руководству ВМС 27 февраля 2017 года стратегический план. Об этом он заявил в суде по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Суть стратегии Воронченко заключалась в следующем: "У меня были готовы 2 танка… которыми можно было обстрелять (здание), как в России президент Ельцин в 1993 году". Судя по всему, подразумевается стрельба из танков по зданию Верховного Совета во время октябрьских событий 1993 года в Москве.

По словам командующего украинских ВМС, спецназ "Альфа" СБУ был готов к применению в операциях по разблокированию захваченных зданий в Крыму.

Так почему же не получилось? Все просто — успешно операцию можно было провести только 27 февраля 2014 года, а затем соотношение сил изменилось в пользу российской армии. В том числе, напомним, и из-за массового перехода военнослужащих украинской армии на сторону России.

И здесь опять-таки возникает вопрос о том, почему не сложилось. Понятно, что план нынешнего командующего ВМС Украины не был в то время оценен и соответствующие приказы вовремя не отданы. Но кем? По мнению Воронченко — бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который тогда же должен был отдать приказ о введении военного положения.

Это интересный сюжет — к тому времени Янукович утратил хоть каким-то образом влиять на события в стране и искал защиты у России. И в то же время должен был отдать приказ — который, впрочем, распространялся только бы на Крым. Не на Киев же…

Впрочем, претензии именно к Януковичу вполне объяснимы — хотя бы потому, что Воронченко ныне является командующим ВМС. Насчет "исполнявшего обязанности президента" Александра Турчинова он лишь сообщил, что не получал от него приказов о применении оружия 27 февраля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о показаниях бывшего начальника генштаба ВСУ Юрия Ильина. По его словам, зимой 2014-го события на Майдане в Киеве вызывали все большие опасения у жителей Крыма. При этом противники Януковича не демонстрировали никакого желания вести диалог с крымчанами.

К примеру, нынешний киевский мэр Виталий Кличко обещал, что с полуостровом "поступят еще жестче, чем с Киевом". В свою очередь, лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок говорил, что крымчане "умоются кровью" и их "сломают как веник".

По словам Ильина, генерал Владимир Замана в конце февраля 2014 года по согласованию с Турчиновым понизил степень готовности ВСУ на полуострове с полной до постоянной.

Очевидно, что в Киеве еще долго будут продолжаться препирательства на предмет того, "что ты сделал для Крыма в феврале-марте 2014 года". В зависимости от приближенности/удаленности к нынешней киевской власти варьируется степень героизма и откровенности участников тех событий.

Наверное, честнее было бы признать свою ответственность за произошедшее и отсутствие возможности повлиять на ситуацию. Особенно учитывая настроения жителей Крыма, о которых в Киеве лишний раз стараются не вспоминать.

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