Остров Крым: у Украины есть новый план

Украина намерена сделать Крым настоящим островом. Соответствующие проектные работы в настоящее время ведет государственный институт "Укргидропроект".

Насколько все серьезно, судить пока трудно. О планах прорыть канал сообщает сайт genichesk.info. Но в общем, идея такова.

Проект предусматривает строительство через Перекопский перешеек судоходного Черноморско-Азовского канала. Речь идет о том, чтобы обеспечить коммерческое судоходство между Черным и Азовским морем, на котором находится порт Мариуполь. И через который, в частности, идет на экспорт продукция металлургической промышленности Украины.

Напомним, что в Киеве ранее заявляли, что Крымский мост ограничивает судоходство. И уже посчитали убытки - счет, конечно же, на миллиарды. Когда речь идет о России, других цифр украинские власти не знают.

Но вернемся к каналу. Согласно плану, протяженность его фарватера составит около 120 километров. Пройдет он через Перекоп, Чонгарский пролив, залив Сиваш до Арабатской стрелки. При этом непосредственно земляные работы потребуются лишь на 20 километрах.

Ведущий инженер "Укргидропроекта" Татьяна Лунина пояснила, что специалисты из Украины, Турции, Германии и Венгрии уже обследовали предполагаемую трассу Черноморско-Азовского канала.

По их мнению, придется не только выкопать канал шириной в 100 метров через Арабатскую стрелку и Перекопский перешеек, но и существенно углубить фарватер в Сиваше и Чонгарском проливе. Его итоговая глубина для нормального судоходства должна составить 10-15 метров.

Ранее на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с предложением прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы обеспечить судоходство в порты Украины.

Напомним, что открытие Крымского моста 15 мая спровоцировало на Украине целую бурю эмоций. Количество идей, которые тамошние политики, политологи, эксперты по всем вопросам, журналисты и блогеры выдвигали по поводу моста, не поддается учету.

Его предлагали разрушить, из-за него предлагали немедленно судиться с Россией и требовать компенсаций (многомиллиардных, конечно же). Говорили, что мост и сам вскоре развалиться. Рассуждали о том, что сама природа придет на помощь и какие-то "грязевые вулканы" снесут мост. Ну и, конечно же, что "оккупанты" побегут по этому мосту из Крыма, когда полуостров вновь станет украинским. А Украина получит его в качестве контрибуции.

А вообще, на протяжении уже несколько лет в Киеве постоянно думают над тем, как бы понадежнее изолировать полуостров. В 2014 году были прекращены поставки воды из Днепра. В следующем году прекращена подача электроэнергии. Затем заблокировали железнодорожное сообщение и поставки продовольствия из Украины.

Лидеры меджлиса* выдвигали и куда более оригинальные идеи. Например, насчет морской блокады Крыма. Правда, изначально было понятно, что это нечто из разряда дурной фантастики. Проскакивала, впрочем, идея о том, что на помощь придет НАТО - но, конечно, в альянсе такой бред даже не комментировали.

Впрочем, хоть и отборная дурь, но несколько месяцев с идеей морской блокады лидеры меджлиса носились, раздавая многочисленные интервью на этот счет.

Теперь вот новая инициатива. Правда, пока здесь больше вопросов. И один из главных из них - откуда Украина возьмет на это деньги? А то ведь случится такой же конфуз, как с блокадой. Впрочем, это точно не проблема России.

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