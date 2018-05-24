Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17

Международная следственная комиссия по делу о сбитом над Украиной малазйийским "Боингом" MH17 в очередной раз выступила с громкими утверждениями.

В заявлении, в частности, было сказано, что самолет сбили из российского комплекса "Бук". Однако даже наши либеральные СМИ отмечают характерную деталь: "Следователи сделали этот вывод, основываясь на фото и видео из социальных сетей". То есть, снова некий вердикт без адекватных доказательств российской вины.

Стоит напомнить об истории этого дела и имеющейся нормальной фактуре, чтобы была понятна вся степень неадекватности данного заявления.

Во-первых, нынешняя резолюция по поводу виновности России от этой комиссии далеко не первая. В 2016 уже был "промежуточный доклад", где с одной стороны говорилось о том, что комиссия не будет предоставлять все материалы дела, поскольку "это может повредить следствию", а во-вторых, уже обвиняла Россию и рассказывала про "Бук". Уже тогда у экспертов были серьёзные сомнения в качестве работы самой комиссии и в истинных целях её работы.

В частности, резидент фонда "Партнер гражданской авиации", заслуженный пилот СССР Олег Смирнов тогда заявил: "Эта версия не первая, а очередная в абсолютно бездарном и непрофессиональном расследовании этой тяжелейшей трагедии. Происходящее кроме как информационной войной не назовешь. Поэтому третий год уже идет расследование. Все исследования проводятся с грубейшими нарушениями международных авиационных правил.

Причину и виновника я, например, назвал на второй день после авиакатастрофы, сопоставив факты, которые к тому времени появились. Главный из них — Украина. Вопреки абсолютно жестким, однозначным требованиям закрывать воздушное пространство для пролета гражданских воздушных судов над территорией, где идут военные действия, она наплевала на это международное авиационное правило и не произвела запрета на этот полет и вообще на полеты гражданских самолетов.

Соавтором этой катастрофы (почему это все и тянется) является голландское правительство, которое не нашло в себе силы и желание сохранить жизнь людям, в том числе согражданам. Голландцы не потребовали от Украины выполнить международные авиационные правила и толкнули 300 человек в этот ад".

В ходе расследования ряд следственных экспериментов проводила и российская сторона. И вот что интересно, результаты этих экспериментов комиссией были начисто проигнорированы.

В частности, речь идет о том, что через полгода на месте катастрофы была найдена практически целая ракета "Бук". Как так получилось, что и самолет был сбит, и ракета оказалась целой — совершенно непонятно. И несколько противоречит законам физики.

Российская компания "Алмаз-Антей" провела экспериментальный пуск ракеты в аналогичных условиях. Ожидаемо, что ракета разлетелась на куски. Но комиссия данные эксперимента во внимание не приняла.

Но самое интересное, что и в Европе по делу произошел некоторый раскол. Потому, что члены комиссии заявляют про "Бук", про Россию и прочее "расследование на основании сообщений в социальных сетях". А вот голландская прокуратура, например, заявляет о том, что "международные следователи пока не могут сказать, кто и почему сбил MH17".

Более того, в докладе именно следователей говорится, что "наш главный вывод заключался в том, что MH17 был сбит из комплекса "Бук" с поля под населенным пунктом Первомайский, который в тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Мы значительно продвинулись в расследовании, однако пока не можем сказать, кто и почему сбил "Боинг"".

Однако как сказано выше, в контексте эксперимента "Алмаз-Антея", даже то что "Боинг" был сбит "Буком" — является весьма сомнительным умозаключением.

Как выяснилось в ходе пресс-конференции, у следствия имеется целый ряд фото и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК "Бук". В ходе анализа этих изображений был выявлен ряд отличительных признаков.

Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев", пояснили следователи. Данный "отпечаток пальцев" был сопоставлен с колоссальным количеством изображений самоходных ЗРК "Бук", как российского, так и украинского происхождения.

Якобы единственный ЗРК "Бук", на котором были обнаружено такое же сочетание отличительных признаков — это самоходный ЗРК "Бук", который был многократно запечатлен на фото и видеокадрах во время своего прохождения в составе колонны 53-й бригады 23-25 июня 2014 года.

В связи с чем следствие обратилось к военнослужащим бригады, а также к их родственникам и друзьям, которое может предоставить информацию о произошедшем.

Кроме того, было заявлено о отсутствии на данный момент полной уверенности в том, что продемострированные в ходе пресс-конференции обломки сопла и двигателя зенитной ракеты "Бука" являются частями именно той самой ракеты, которая сбила самолет "Малайзийских авиалиний".

К слову, ранее уже говорилось о том, что ракеты данного типа сняты с вооружения в России в 2011 году. Однако это обстоятельство следователи пока никак не комментируют.

По сути, международная комиссия решила сейчас сделать громкое заявление именно в политических целях. Потому, что именно сегодня, например, в Петербурге начался международный экономический форум, где вопреки словам о "российской изоляции" присутствуют делегаты из 72 стран мира.

То есть, это и попытка "обновить тему", и дискредитация России. Но сейчас ничего кроме смеха словосочетание "на основе данных из социальных сетей" вызвать не может. Тем более, что прокуроры, которые и ведут дело в своих выступлениях явно и четко дистанцируются от обвинений России.

Иными словами, это бесконечное расследование будет продолжаться еще много лет. И каждый раз, когда это будет выгодно политически, комиссия будет выступать с очередным "разоблачительным докладом". Хотя эффект от этих докладов с каждым разом все незначительнее, а то и постепенно становится противоположным ожидаемому, дискредитируя уже работу этих самых "международных экспертов".

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