"Прибоя" не будет? Почему Россия остается без своих "Мистралей"

В России опять вернулись к теме строительства собственных вертолетоносцев. Ну то есть как вернулись — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что подобные корабли "в чистом понимании этого слова" в нашей стране создаваться не будут.

По словам министра, современные корабли — носители вертолетов должны присутствовать в разных категориях судов ВМФ: например, "на авианесущих кораблях" и "на десантных кораблях" в качестве средств высадки.

К слову сказать, по словам Мантурова, от идеи строительства авианосца пока не отказываются — эта идея по-прежнему обсуждается. Но вот что касается российских аналогов французских "Мистралей", то об этом можно забыть? Как сказать…

В июне этого года заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что отечественные вертолетоносцы будут построены после 2020 года. "Эти корабли будут, они предусмотрены программой кораблестроения и будут построены во втором этапе реализации этой программы, после 2020 года", — заявил тогда Бурсук.

Вообще, еще в 2015 году был представлен макет вертолетоносца "Прибой". Позднее сообщалось о планах построить два таких судна. Стоимость корабля оценивалась в 40 миллиардов рублей. За штуку, не вся программа, разумеется.

Напомним, дискуссии вокруг "Мистралей" ведутся едва ли не с момента заключения контракта на их строительство в 2011 году. В 2015-м Франция разорвала сделку, мотивируя это украинским кризисом. К тому моменту были практически готовы два корабля. На одном из них даже проходил обучение российский экипаж. В итоге "Мистрали" французам удалось продать Египту.

Так в чем была (и есть) проблема с кораблями подобного типа? Ранее в беседе с "Правдой.Ру" директор Центра стратегический конъюнктуры Иван Коновалов отмечал, что в самой Франции "Мистраль" именуют "кораблем проекции силы". То есть это корабль, предназначенный для проведения военных операций вдали от родных берегов.

"Для Франции эта задача актуальна, у страны осталась огромная зона влияния в Африке, ее бывшие колонии. Французские вооруженные части оказываются в тамошних краях с завидной регулярностью. А нам-то они зачем?", — отмечал эксперт.

"Россия, пойдя на заключение сделки по "Мистралям", преследовала прежде всего политические цели. Во-первых, Москва демонстрировала миру, что готова на масштабное военно-техническое сотрудничество, на заключение многомиллиардных контрактов со странами НАТО. Во-вторых, (тогдашний президент Франции Николя) Саркози позиционировал себя как большой друг России, к тому же он в 2008 году содействовал установлению мира на Кавказе: во многом благодаря ему Россия вышла из конфликта с Грузией без политических потерь", — подчеркивал Иван Коновалов.

В общем, очевидно, что если не окончательный отказ, то сомнения насчет необходимости строительства именно вертолетоносца по-прежнему большие.

Стоимость плюс отсутствие ясности в том, зачем российскому флоту вообще корабли такого класса явно не способствуют энергичной реализации проекта.

Судя по противоречивым заявлениям чиновников, списывать его все же рано. Отметим однако, что соображения экономии все же могут оказаться решающими. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по этой причине поставлен под вопрос массовый выпуск танков "Армата" и истребителей Су-57. А потому едва ли можно ожидать исключений для куда менее необходимого проекта по строительству вертолетоносца.

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