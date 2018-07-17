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Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Василий Амирджанов

Русские спецслужбы забили свои пенальти

Политика » Силовые структуры

16 июля облегченно выдохнули в подразделениях ФСО, ФСБ, Министерства обороны, Росгвардии, МВД и МЧС. Одно дело — превратить олимпийский Сочи в неприступную для террористов крепость в 2014 году, другое — накрыть куполом безопасности более десятка городов с разбросанными по ним объектам чемпионата мира.

Русские спецслужбы забили свои пенальти. 389640.jpeg
Фото: efcate.com

Количество болельщиков на стадионах и в фан-зонах было впечатляющим. Аэропорты, вокзалы, поезда, другие объекты инфраструктуры всегда при массовом скоплении людей становятся уязвимыми для террористов. Под охрану было взято около 400 объектов, включая почти сотню из них спортивной инфраструктуры, задействованной ЧМ-2018.

За время проведения Чемпионата мира по футболу в России побывали десятки глав государств и правительств, что налагало еще большую ответственность на русские спецслужбы. Я уже не говорю о сложной системе передвижения первых лиц в городах, принимающих матчи. Надо признать, что эта сторона работы правоохранителей не вызывала чувствительных неудобств ни у гостей, ни у местных жителей.

Вооруженные бармалеи, которым крепко прижали хвосты в Сирии, не раз угрожали терактами в период проведения футбольного праздника. Они даже снимали видеоролики с анимацией, в которых демонстрировались сцены атаки дронов со взрывчаткой на подвесах на стадионы.

Надо отдать должное, что внешнее присутствие правоохранителей, тем более военных и Росгвардии, не говоря о ФСБ, никаким образом не бросалось в глаза. Более того, надо было еще поискать сотрудников, которые были наготове, случись какие-либо массовые потасовки.

Недавний Чемпионат Европы по футболу 2016 года, который проходил во Франции, запомнился многим не только страстями на поле, но и самозабвенными драками болельщиков. Зрелище не самое приятное. Россия смогла исключить всей атмосферой футбольного праздника даже и намеки на какие-либо конфликты между болельщиками разных стран. Разумеется, и спецслужбы не оставались в стороне при достижении этого результата.

Бойцы Росгвардии очень умело прикидывались ландшафтом и не мозолили глаза болельщикам. В социальных сетях не было ни единого фото, на котором были бы запечатлены русские силовики. Исключением стали военнослужащие Президентского полка, на фоне которых фотографировались гости из разных стран мира, и сотрудники русской туристической полиции.

На встрече президента России со штабом по обеспечению безопасности по окончании чемпионата мира была озвучена любопытная информация. Русские специалисты при содействии своих иностранных коллег за время турнира нейтрализовали почти 25 миллионов кибератак на информационную инфраструктуру России, которая обеспечивала работу ЧМ-2018. А это внушительное количество даже для мероприятия такого масштаба.

Важно обратить внимание, что в совместной работе по подготовке и проведению ЧМ принимали участие представители более полусотни иностранных спецслужб. Как это и принято при проведении значимых спортивных мероприятий.

На фоне итогов Чемпионата мира по футболу в теме обеспечения безопасности стоит заметить, что сотрудничество в такой ответственной сфере могло бы приносить куда большую пользу. Главное, чтобы оно не зависело от политической составляющей. Безопасность граждан все-таки должна быть вне рамок капризов, торговых войн и геополитических боданий.

Вероятно, к пониманию пользы синергии взаимодействия специальных служб когда-нибудь придут политики всех государств мира или хотя бы большинства. В вопросах безопасности и эффективного противодействия террористическому интернационалу невозможно находиться в состоянии "чуть-чуть беременности". От адекватного подхода к решению задач в этой сфере зависят человеческие жизни.

Отдельные государства никогда не смогут чувствовать свою защищенность, если задача не решается системно. Если бандиты способны договариваться, чтобы держать в страхе миллионы людей, то уж "хорошим парням" просто непростительно мериться харизмой и надеяться на то, что эфемерная исключительность убережет их земляков от бородатых бомбистов.

Имея на руках уже существующие межправительственные соглашения, можно без ненужных истерик эффективно решать задачи обеспечения безопасности. Ничто не мешало американцам в свое время обратить внимание на сигналы из России, чтобы предотвратить теракт в Бостоне во время традиционного марафона. Потом сами себя корили за свою же недальновидность.

Понимание важности такого сотрудничества все-таки есть. Примером тому служит предупреждение американских спецслужб о готовившемся теракте в Санкт-Петербурге. Тогда ФСБ удалось его вовремя предотвратить.

Дело, как показывает практика, находится исключительно в плоскости политических решений. Хотелось бы, чтобы преимущественной мотивацией для "зеленого света" сотрудничества правоохранителей стали бы спасенные человеческие жизни. А наших бойцов видимого и невидимого фронтов стоит от души поблагодарить, как бы пафосно это не прозвучало. Спасибо!

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ЧМ-2018. FIFA. Россия - Египет. Болеем за наших!
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