Русские пришли: США поверили в свою беззащитность

В 2016-2017 годах Россия провела три испытания комплекса "Авангард". Первые два прошли успешно, третье - в октябре прошлого года - завершилось неудачей. И тем не менее, "Авангард" будет готов к использованию в боевых условиях к 2020 году. А защиты от этого оружия у Соединенных Штатов нет.

Таково примерное содержание репортажа американской телекомпании CNBC, репортеры которой ссылаются на источники, знакомые с докладами американской разведки. Согласно этим источникам, в одном из докладов говорится, что в одном из докладов говорится, что гиперзвуковые планирующие крылатые блоки устанавливались на межконтинентальную баллистическую ракету SS-19. А в одном случае использовалась учебная боеголовка.

Стоит заметить, что об этих докладах разведки стало известно спустя два с половиной месяца после послания Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого российский президент сообщил о новых видах оружия, разработанного в России. В том числе был упомянут и "Авангард". Не совсем ясно, располагала американская разведка информацией об этой разработке раньше. Но, по крайней мере, об "Авангарде" до послания российского президента в западной прессе сообщений не было. По крайней мере таких, на которых обратили внимание. Это, конечно, если предполагать, что нынешние доклады американской разведки действительно существуют. А не являются частью процесса "дайте нам еще денег, потому что мы не можем защититься от русских".

Впрочем, фактом является и то обстоятельство, что после мартовского выступления Владимира Путина часть экспертов на Западе достаточно скептично отнеслась к его словам о новом оружии, которым располагает Россия (и новыми возможностями, которые в связи с этим раскрываются перед российскими вооруженными силами). Однако же действующие американские генералы отнеслись вполне серьезно.

Напомним вкратце, что "Авангард", судя по данным из открытых источников, представляет собой подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой.

По словам российского президента, ракета оборудована гиперзвуковым планирующим крылатым блоком для прорыва систем ПРО, даже перспективных. Его скорость превышает 20 Махов и он идёт к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600-2000 градусов Цельсия.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что сейчас на Западе поняли, что эти российские разработки реальны, а потому пытаются успокоить своих избирателей-налогоплательщиков.

"Успокоить заверениями, что США тоже работают над множеством гиперзвуковых программ, которые ни в чем не уступают России и Китаю. И даже в чем-то будут превосходить, потому что они более сложные и поэтому требуют более тщательной работы. Таким, по крайней мере, было одно из недавних заявлений представителя Пентагона", - отметил эксперт.

"Они не сказали о другом факте, что эти испытания начались еще в 2004 году - о чем сообщил наш президент в послании Федеральном собранию. Испытания этого гиперзвукового крылатого блока идут гораздо дольше, была проделана масштабная работа. Не то, что мы сделали два-три пуска и на этом успокоились. Сообщение CNBC о том, что гиперзвуковое оружие появится на вооружении у России к 2020 году, очень близко к истине. В принципе то, что мы показали , это было уже готово к серийному производству, о чем сказал президент", - подчеркнул Алексей Леонков.

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