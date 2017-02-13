Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Силовые структуры
Власть Выборы Силовые структуры Партии
Автор Антон Куликов

Финита: ВСУ объявили "бандой" батальон "меджлиса"

Политика » Силовые структуры

Что-то опять пошло не так. Речь о конфликте между ВСУ и представителями так называемого Крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана. Точнее сказать, батальон еще не сформирован, а командование украинской армии сообщило о разгроме некоего незаконного вооруженного формирования.

359465.jpeg
Архивное фото

Из-за чего произошел конфликт, пока не совсем понятно. В изложении депутата Верховной рады Рефата Чубарова дело обстояло так: "Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, на которой базируются бойцы формируемого Крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана".

По его словам, в результате было повреждено имущество, а также "предпринимались попытки применения физической силы к членам организации "Аскер". Насколько успешными были попытки, Чубаров не уточнил. Зато сообщил, что на место происшествия прибыли следователи СБУ, а также один из идеологов блокады Крыма Ленур Ислямов. Он же, кстати, в мае прошлого года провозгласил создание Батальона имени Номана Челебиджихана. Необходимость этого Ислямов мотивировал тем, что крымским татарам нужна собственная армия в составе ВСУ.

Но вернемся к произошедшему в Херсонской области. По сообщениям крымскотатарской радиостанции "Куреш", вооруженные до зубов люди протаранили бронетранспортером забор базы, а также переехали палатку, в которой находились люди. Весь личный состав батальона был захвачен, всех их уложили на пол. При этом захватчики делали предупредительные выстрелы в воздух и по ногам служащих батальона.

Теперь о версии украинских военных. В оперативном командовании "Юг" заявили, что сообщения о нападении на "Аскер" являются фальшивкой и направлены на очернение ВСУ.

А события развивались вот как: "Подразделение, которое входит в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняет боевые задачи в Херсонский области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования. Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирования были задержаны, разоружены во исполнение всех требований уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях".

По некоторым данным, конфликту предшествовали стычка местных жителей с бойцами батальона, в результате чего якобы погиб человек. После этого в дело вмешалась Нацгвардия, а Батальон имени Номана Челебиджихана якобы поддержали активисты "Правого сектора" (запрещен в России).

По еще одной версии, представители "Аскера" попытались вмешаться в учения, которые проводили ВСУ. В ответ украинские военнослужащие решили проверить базу, где располагается батальон. И нашли там весьма разнообразный арсенал оружия.

В общем, на поприще строительства собственной армии лидеров так называемого Меджлиса (запрещен в России) преследуют сплошные неудачи. Судя по их рассказам, крымские татары спят и видят, как взять оружие в руки и влиться в ряды батальона. В реальности же обратим внимание на фразу о "формируемом Батальоне имени Номана Челебиджихана": спустя девять месяцев оказалось — не то что батальон так и не создан, а даже украинское командование называет его "незаконным вооруженным формированием"…

Вообще же, это уже не первая попытка создания вооруженного подразделения крымских татар. Освободителей Крыма, так сказать. В июле 2014 года Мустафа Джемилев сообщил о формировании батальона "Крым", хотя за месяц до того называл подобную информацию "вбросом".

Спустя год Джемилев вновь объявил о создании мусульманского батальона, который будет находиться в подчинении украинского оборонного ведомства. Но, как выяснилось, и это еще не конец, ибо в мае 2016 года выступил уже Ленур Ислямов. Батальон получил другое имя, "Крым" с тех пор не упоминался.

Этот краткий экскурс в недавнюю совсем историю наглядно показывает, что у самопровозглашенных лидеров крымских татар есть большие проблемы с кадрами. Скоро уже три года будет, как прошел референдум в Крыму. А его "освободители" добились только того, что даже на Украине их так и не созданное толком подразделение едва ли не открытым текстом называют бандой.

"Меджлис" принимал активное участие в блокаде полуострова, из которой ровным счетом ничего не вышло. Ислямов в прошлом году собирался перекрыть не только дороги, но и морские пути в Крым. Сейчас почему-то к этой теме не возвращается. Про "батальон" повторяться не будем.

Но ситуация требует продолжения банкета, то есть новых креативных идей. В связи с чем нельзя исключить, что в скором времени будет объявлено о создании очередного крымскотатарского подразделения. Ну а нынешнюю историю постараются замять — в этом как раз никаких сомнений.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


США запрещают России запрещать меджлис
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Мелонпан - японские булочки
Рецепты
Мелонпан - японские булочки
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Красота
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
США создают новую систему союзов
Азия
Россия — Турция: образовательное сотрудничество на новом уровне
Власть
Кадры решают: что важно знать о "новых" и "старых" губернаторах
Читательский топ
Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина
Сейчас читают
Под Мариуполем развернулось танковое сражение
Украина
Под Мариуполем развернулось танковое сражение Видео 
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался Видео 
Помощница Клинтон призналась, что у Хиллари с головой "не все в порядке"
США и Канада
Помощница Клинтон призналась, что у Хиллари с головой "не все в порядке"
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта Видео 
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е" Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею

Работая над простыми детскими задачами на логику, школьница Валерия Мацокина из Анапы вывела теорему, с помощью которой можно выиграть в лотерею.

Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Мир
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Мир
Немецкий журналист: "провалом европейской дипломатии" стали Минские соглашения

С момента заключения Минских договорённостей уже прошло два года, однако до сих пор ни один их пункт не был реализован, пишет Der Tagesspiegel.

Немецкий журналист: "провалом европейской дипломатии" стали Минские соглашения
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Мир
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса

Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ
Украина
В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ
Общество
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Мир
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Дмитрий Нерсесов США создают новую систему союзов Дмитрий Нерсесов Антон Куликов Финита: ВСУ объявили "бандой" батальон "меджлиса" Антон Куликов Усам Оздемиров Фийон: выживший после "медийного убийства" Усам Оздемиров
Комментарии
Ara Zakaryan(Facebook) Геноцид армян: Две стороны одной медали
вячеслав судаков Откуда взялись магнитные поля?
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
вячеслав судаков Майдан невозможности: почему в России не будет революции
Эпифей Откуда взялись магнитные поля?
Денис Игнатьев(Facebook) Пришельцы из иных миров
Google_110210260990892809456 МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Grigory Kaganitsky Майдан невозможности: почему в России не будет революции
Саныч Сан Строящийся мост через Керченский пролив сфотографировали из космоса
Spassky Kochan ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?