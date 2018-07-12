Ранее невиданное: почему засомневались в новом российском оружии

Российский танк Т-14 "Армата" прослужит в войсках не менее 25-30 лет. Затем на смену ему придут боевые машины на новых физических принципах, считает экс-руководитель главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев. Стоит заметить, что "Армата" еще не принята на вооружение. Равно как и Су-57. Насколько уместно рассуждать сейчас о том, что придет им на смену?

Как отметил Маев, платформы "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг", которые в настоящее время находятся на завершающей стадии разработки, являются традиционными средствами. Им на смену придут вооружения, основанные на новых физических принципах. Однако возможным такой вариант станет при благоприятном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и финансирования всех этих составляющих.

К оружию на новых физических принципах относится лазерное оружие, СВЧ-пушки, звуковое оружие, электромагнитные бомбы и так далее.

По оценке Маева, роботизированные образцы бронетехники, которые будут применяться на суше, должны появиться примерно через 10-15 лет. "Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле", — цитирует его ТАСС.

Вообще последние несколько лет в России много говорят о неких видах вооружения, основанного на "новых физических принципах".

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский пояснял в интервью "Правде.Ру", что сейчас проходит очередной этап развития систем вооружения.

"В частности, один из важных элементов этого этапа — разработка системы вооружения на новых физических принципах. Это не значит, что российские физики в секретных лабораториях открыли какие-то новые фундаментальные физические законы и теперь собираются применять их в военном деле. Все открытия физиков всему миру известны, все физические законы, абсолютно точно, нарушаться не могут. Речь идет о том, что некоторые физические явления, ранее не используемые в системах вооружений, сегодня пытаются использовать в военных целях", — пояснял эксперт.

Так что рассуждать об этом можно, сколько душе угодно. Вопрос только в материальных возможностях. Собственно говоря, в это все и упирается. Сколько это будет стоить, насколько оно будет эффективным, где гарантии, что на выходе не получится что-то очень дорогое (что весьма вероятно). И не получится ли так, что после этого речь зайдет уже о седьмом поколении…

Ведь есть еще одна проблема — и заключается она как раз в том, что на вооружение пока не приняты те же самые "Арматы" и Су-57.

Здесь стоит напомнить о примечательных комментариях, прозвучавших буквально несколько дней назад. Депутат Госдумы, президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев заявил, что нет необходимости форсировать массовое производство Су-57.

По его мнению, в эпоху стремительного развития технологий истребитель пятого поколения Су-57 быстро устареет, поэтому нужно сосредоточиться на разработке самолета нового, шестого, поколения. "Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС. Зато у машины прекрасный экспортный потенциал, многие страны захотели бы ее приобрести", — сказал Гутенев "Интерфаксу".

А вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что Су-57 "проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности". Но при этом Борисов заметил, что сегодня одним из лучших самолетов в мире считается представитель предыдущего поколения "4+" — Су-35.

Здесь, судя по всему, определяющей становится вопрос цены. Касается это не только истребителей, но и тех же "Армат". То есть они существенно дешевле западных аналогов, но одновременно довольно дороги для массового перевооружения российской армии.

К слову, про это говорят и западные эксперты. Отдавая должное новым образцам российской техники, они обращают внимание на ее стоимость, которая становится главной проблемой.

Естественно, это не только проблема России. Для подтверждения можно напомнить про саммит НАТО, где президент США Дональд Трамп чуть ли не нецензурно требовал от союзников увеличения военных расходов. И про скандалы вокруг тех же F-35 — в том числе из-за дороговизны программы — сообщалось неоднократно.

Но американцы могут продавать свои самолеты союзникам по НАТО и хотя бы частично компенсировать расходы. У России такой возможности нет, если говорить о массовом экспорте. И как продавать те же танки и самолеты, если их столь неохотно берет на вооружение своя же армия?

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что у проблемы имеется несколько аспектов.

"Новая программа вооружений, которая была принята в прошлом году, накладывается на предыдущую, 2010-2020 годов. Нынешняя, напомню, рассчитана с 2018 по 2017 годы. Во-первых, она уже не столь амбициозна, не столь масштабна, как предыдущая. В значительной степени перевооружение закончено. А главное, российская экономика не генерирует уже такого количество денег, какое она генерировала, когда цены на нефть были высокими", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Поэтому нам нужно относиться к военным расходам вдумчиво. Любые военные расходы, это по определению в той или иной степени выдергивание денег из устойчивого развития — это меньше дорог, меньше врачей, меньше компенсаций преподавателям вузов и школ. Поэтому всегда есть соблазн целый ряд дорогостоящих программ отменить, отложить, растянуть во времени. Такое разумное решение было принято в рамках этой программы, в частности, пожертвовали дорогостоящими военно-морскими программами, авианосцем "Шторм", эсминцами класса "Лидер", потому что они должны были стоить очень-очень дорого, а пряников вкусных всегда не хватает на всех", — отметил Руслан Пухов.

"Второй аспект касается Су-57 и "Арматы", а также других современных вооружений. Дело в том, что у нас на протяжении прошлой программы вооружений сухопутные войска и ВДВ оставались своего рода золушкой по сравнению с флотом и авиацией. Они перевооружались гораздо более медленными темпами, поэтому сейчас пришло время их перевооружать. Экономить на программах вооружения сухопутных войск и десанта себе же дороже", — подчеркнул он, отметив, что только "Армата" располагает действенной защитой от всех самых современных видов вооружений.

Что же касается истребителей пятого поколения, то, по мнению Руслана Пухова, особого выбора здесь у России нет, поскольку теми же F-35 вооружаются не только американские ВВС, но и их союзники по НАТО. В том числе и те, которые граничат с Россией. "Поэтому если у нас в обозримой перспективе не появится самолет пятого поколения, то мы потеряем превосходство в воздухе", — заключил эксперт.

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