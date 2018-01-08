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Автор Редакция рубрики "Политика"

Приоритеты: чем займется российская армия в 2018 году

Политика » Силовые структуры

Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Приоритеты: чем займется российская армия в 2018 году. 381534.jpeg
Фото: mil. ru

— Приоритеты были обозначены во время выступления президента на коллегии Минобороны 22 декабря и в докладе министра, где он, в том числе, перечислял задачи на 2018 год.

Основное — поддержание паритета в области стратегических ядерных сил, развитие высокоточных систем вооружения, так называемых межвидовых "умных систем", которые обеспечивают функционирование всех вооруженных сил. Имеются в виду космические системы, автоматизированные системы управления войсками и оружием, системы связи, робототехника, а также доведение до требуемого уровня укомплектованности вооруженных сил современных образцами вооружения военной техники.

В процентном отношении достаточно четко прописано по видам вооруженных сил — то есть, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, воздушно-космические силы, сухопутные войска, военно-морской флот.

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Также речь идет о совершенствовании оперативной боевой подготовки, интенсивности и количества занятий, учений, маневров, проведение оперативно-стратегических учений "Восток-2018". Которые в том числе предусматривают достаточно массированную переброску войск с других направлений, с целью создания межвидовой группировки на востоке страны.

Финансовые вложения тоже определены. Бюджет принимается на трехлетний плановый период, в том числе на 2018 год уже определен, он не будет превышать тех параметров, которые названы президентом — порядка 2,86% от ВВП.

Анохин Владимир, вице-президент Российской академии геополитических проблем

— Приоритеты — это формирование стратегии на основе опыта сирийской операции. В теоретическом плане — это опыт использования войск в локальных конфликтах. С точки зрения техники — это внедрение новых образцов оружия, которое мы испытали на сирийском театре военных действий.

В сущности, доктрина эта определена надолго, поэтому я не думаю, что в 2018 году будут какие-то изменения. Здесь, наверное, все уже определились — в приоритетах будет более тесный контакт практиков вооруженных сил и наших конструкторов, которые разрабатывают новые образцы вооружений.

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Наверняка в 2018 году будет больше внимания обращено на НИОКРы, научно-исследовательские работы в военной области. Те образцы, которые были испытаны, должны быть доработаны и войска должны получить более адекватную технику.

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