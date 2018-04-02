Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии

Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в город Каспийск (Дагестан). Об этом в понедельник заявил министр обороны Сергей Шойгу. Зачем понадобился этот перевод — тем более, что корабли флотилии на протяжении всего времени после распада СССР базировались именно в Астрахани?

Сам министр обороны отметил, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в регионе. "Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

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Стоит отметить, что российская флотилия является наиболее мощным военно-морским объединением в регионе. К тому же она практически полностью оснащена новыми кораблями. Если точнее, то на начало 2016 года этот показатель составлял 85 процентов. Кроме того, в состав флотилии входят авиация и береговые войска.

Кстати, именно из акватории Каспийского моря в октябре 2015 года был нанесен первый удар крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в Сирии.

Надо заметить, что пункт базирования флотилии в Каспийске уже есть (как и в Махачкале). Но понятно, что перевод туда если не всех кораблей, то почти всех, требует совершенно других масштабов инфраструктуры. О чем, собственно, и сказал министр обороны.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" пояснил, что при всем том не идет речи об увеличении численность состава самой флотилии.

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"Кратно увеличивается численность военнослужащих на новой базе в Каспийске", — подчеркнул эксперт.

Решение же о переводе флотилии, по его словам, объясняется следующим: "Астрахань не слишком удобный порт для базирования военно-морского флота. Это дельта реки Волга, гидрологические условия, мягко говоря, не слишком удобны — по фарватерам и так далее. Особенно по зимним условиям, там нередко замерзания происходят и дельты, и северной части Каспийского моря. А базирование на Каспийск позволяет сразу фактически выходить в открытое море, что существенно повышает оперативную готовность всего флота. И кроме того понятно, что из Каспийска расстояние до основных оперативных районов для флота существенно меньше, чем пилить из Астрахани".

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"Наверное, все помнят, кто у нас впервые применил крылатые ракеты большой дальности "Калибр" по объектам террористов в Сирии? Корабли Каспийской флотилии. Для этого они выходили в операционные районы в южной части Каспийского моря", — напомнил эксперт.

"Понятно, что это не сегодня было решено. Строительство-то началось уже, мягко говоря, некоторое время назад, оно заложено в государственную программу вооружений. И глядя на то, как реализуется программа строительства военных объектов в вооруженных силах, есть уверенность, что этот объект будет сдан в срок и с высоким качеством", — сказал Виктор Мураховский.