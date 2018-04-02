Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Политика » Силовые структуры
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Антон Куликов

Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии

Политика » Силовые структуры

Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в город Каспийск (Дагестан). Об этом в понедельник заявил министр обороны Сергей Шойгу. Зачем понадобился этот перевод — тем более, что корабли флотилии на протяжении всего времени после распада СССР базировались именно в Астрахани?

Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии. 385328.jpeg

Сам министр обороны отметил, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в регионе. "Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Читайте также: "Выдумки, нет ничего": Германия о новом оружии РФ

Стоит отметить, что российская флотилия является наиболее мощным военно-морским объединением в регионе. К тому же она практически полностью оснащена новыми кораблями. Если точнее, то на начало 2016 года этот показатель составлял 85 процентов. Кроме того, в состав флотилии входят авиация и береговые войска.

Кстати, именно из акватории Каспийского моря в октябре 2015 года был нанесен первый удар крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в Сирии.

Надо заметить, что пункт базирования флотилии в Каспийске уже есть (как и в Махачкале). Но понятно, что перевод туда если не всех кораблей, то почти всех, требует совершенно других масштабов инфраструктуры. О чем, собственно, и сказал министр обороны.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" пояснил, что при всем том не идет речи об увеличении численность состава самой флотилии.

Читайте также: База на Курилах: почему осторожны адмиралы

"Кратно увеличивается численность военнослужащих на новой базе в Каспийске", — подчеркнул эксперт.

Решение же о переводе флотилии, по его словам, объясняется следующим: "Астрахань не слишком удобный порт для базирования военно-морского флота. Это дельта реки Волга, гидрологические условия, мягко говоря, не слишком удобны — по фарватерам и так далее. Особенно по зимним условиям, там нередко замерзания происходят и дельты, и северной части Каспийского моря. А базирование на Каспийск позволяет сразу фактически выходить в открытое море, что существенно повышает оперативную готовность всего флота. И кроме того понятно, что из Каспийска расстояние до основных оперативных районов для флота существенно меньше, чем пилить из Астрахани".

Фото по теме

"Наверное, все помнят, кто у нас впервые применил крылатые ракеты большой дальности "Калибр" по объектам террористов в Сирии? Корабли Каспийской флотилии. Для этого они выходили в операционные районы в южной части Каспийского моря", — напомнил эксперт.

"Понятно, что это не сегодня было решено. Строительство-то началось уже, мягко говоря, некоторое время назад, оно заложено в государственную программу вооружений. И глядя на то, как реализуется программа строительства военных объектов в вооруженных силах, есть уверенность, что этот объект будет сдан в срок и с высоким качеством", — сказал Виктор Мураховский.

Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт
Силовые структуры
Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Читательский топ
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Доскакались: генпрокурора Украины не пустили в США
Турция напала на Францию
Аналогов нет: в России представили первый образец уникального ЗРК
Сейчас читают
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Почему кошмары снятся под утро
Человек
Почему кошмары снятся под утро
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Дальше будет хуже: США ответили на упреки России
Выборы
Дальше будет хуже: США ответили на упреки России
Армен ГАСПАРЯН — о том, почему Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы
Общество
Армен ГАСПАРЯН — о том, почему Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы.

Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Власть
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Мир
Доскакались: генпрокурора Украины не пустили в США
Европа
Турция напала на Францию
Экономика
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы.

Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Власть
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Общество
В Волгограде к Дню Победы поставят памятник офицеру вермахта
Спорт
Проснулся: Гарри Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России
Общество
Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".

Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Спорт
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Общество
В России ликвидировали невостребованную профессию
Мир
На Москву: Евросоюз проверит все дороги на проходимость для танков НАТО
Любовь Степушова Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!" Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 02.04 - идеалисты Соломон Соловьев Юрий Кондратьев Как немец Иван спасал Россию Юрий Кондратьев
Комментарии
Макрон отправит войска в поддержку курдам. Чем ответит Эрдоган?
Рада Украины сообщила о параличе ВСУ из-за требований НАТО
Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее
Ученые сделали кровь человека ядом для комаров
Ученые сделали кровь человека ядом для комаров
Ольга Корбут не может продать медаль Олимпиады
Макрон отправит войска в поддержку курдам. Чем ответит Эрдоган?
Запасной трон: как Тулеев останется губернатором после отставки
"Перемен!": россияне ждут от Путина крутого поворота к лучшему
Почему Telegram окончательно отказал ФСБ
"Перемен!": россияне ждут от Путина крутого поворота к лучшему
"Перемен!": россияне ждут от Путина крутого поворота к лучшему
NBC: Трампу порекомендовали сломать Россию силой
Запасной трон: как Тулеев останется губернатором после отставки
В Госдуме предложили блокировать компромат на звезд, чиновников и бизнесменов
Христианство проявило свое истинное лицо
Христианство проявило свое истинное лицо
Христианство проявило свое истинное лицо
Христианство проявило свое истинное лицо
Христианство проявило свое истинное лицо
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался