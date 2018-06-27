Агония: как "Яблоко" уходит в историю прямо сейчас

Партия "Яблоко" пока лидирует по числу скандалов, связанных с выборами столичного мэра. Причем вроде ничего не предвещало такого поворота событий. Да и в самом "Яблоке" едва ли этого желали. Но получилось так, как получилось. И есть подозрение, что мы являемся свидетелями окончательного заката некогда одной из ведущих российских либеральных партий.

Накануне лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин подал в суд на федеральное бюро партии "Яблоко", обвинив товарищей по партии в диктате. Диктат заключается в том, что партийное руководство всячески противится выдвижению кандидатуры Митрохина на пост мэра Москвы. Хотя он успел даже отнести документы в Мосгоризбирком.

И ведь казалось бы, со стороны ничего не предвещало скандала. Еще полтора месяца назад обсуждение будущих либеральных кандидатов сводилось к тому, смогут ли они каким-то образом выдвинуть из своей среды кого-то одного. Хотя это было довольно-таки абстрактно — никто, разумеется, объединяться не собирался. А вся дискуссия сводилась к тому, что "вы снимите свои кандидатуры в пользу меня и так победим".

Кандидатом от "Яблока" казался Сергей Митрохин. Он и столичным отделением партии руководит, и в выборах мэра участвовал — правда, скорее как статист, поскольку в 2013 году ему не удалось набрать даже ста тысяч голосов в свою поддержку.

Но, как это нынче принято, в "Яблоке" решили провести праймериз. Чтобы выбрать, так сказать, самого достойного. И выбрали — победу одержал глава Тверского района Яков Якубович. А Сергей Митрохин оказался на втором месте.

Что обычно бывает после этого? Проигравший поздравляет победителя и обещает ему всяческую поддержку. Но в России эта традиция пока не прижилась. И к "Яблоку" это относится в полной мере.

Якубович от участия в выборах отказался, объяснив это отсутствием шансов на прохождение муниципального фильтра. В Москве кандидат на пост мэра должен собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. А поскольку большинство у "Единой России", то понятно, что за поддержкой надо обращаться к этой партии.

Якубович решил, что у него шансов нет. Но вот у Митрохина, по его словам, такие шансы как раз были. После чего лидер московского отделения заявил, что он здесь власть и начал представляться кандидатом на пост мэра Москвы.

В руководстве "Яблока" с таким поворотом событий не согласились. А самовольничающего Митрохина объявили вредителем. В смысле наносящим политический ущерб репутации партии. В федеральном бюро "Яблока" решили, что негоже устраняться от процесса и приняли активное участие в том, что они же сами назвали "ущербом репутации". Партийцам посоветовали внимательнее присмотреться к кандидатуре Елены Русаковой, главы Гагаринского района, которая на партийных праймериз заняла четвертое место.

Некоторая парадоксальность ситуации заключается в том, что бодания идут в партии, которая в принципе именно в Москве отнюдь не является маргинальной. Ведь среди лидеров праймериз трое возглавляют столичные районы. Не то, чтобы это было какое-то выдающееся преимущество по сравнению с конкурентами, но оно было.

Именно "было", потому что говорить о серьезном участии "Яблока" в нынешних выборах уже не приходится. До конца срока подачи документов осталось не так уж много времени — неделя. И каким образом в партии смогут урегулировать конфликт?

Вообще же происходящее больше напоминает агонию "Яблока". Очевидно, что партийное руководство не устраивает Митрохин. Иначе откуда бы заявления председателя партии Эмилии Слабуновой про "запрос на обновление московского отделения"? Ровно так же очевидно, что Сергей Митрохин не согласен становиться жертвой этого "обновления". Конечно, после всей этой истории "Яблоко" не прекратит своего существования. Но как с политической силой — уж какой есть на сегодня — с этой партией можно не считаться. Если, конечно, у кого-то на сей счет были какие-то иллюзии.

Политолог Константин Калачев с разговоре с "Правдой.Ру" сказал, что его удивляет происходящее в "Яблоке".

"Конечно, удивительно, что демократическая партия исповедует авторитарные принципы управления и волюнтаризм в решении вопросов выдвижения. Вся история с праймериз, с последующим выдвижением Митрохина — большой скандал. Митрохин был три созыва депутатом Госдумы, баллотировался в мэры Москвы, получил на них не самый высокий результат, но во всяком случае, выше, чем Григорий Явлинский", — сказал он.

"Мне кажется, можно говорить, что "Яблоко" переживает глубокий кризис, который начался еще до выборов в Госдуму. Результаты выборов наглядно всё продемонстрировали, уроки извлечены не были. А сейчас история с московскими выборами подтверждение того, что "Яблоко" выход из кризиса найти не может. Пациент скорее мертв, чем жив", — отметил Константин Калачев.

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