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Автор Вадим Горшенин

Почему не работает послехакасская методичка

Политика » Выборы » Региональные

Как объяснять людям, что в Хакасии победил 30-летний коммунист Валентин Коновалов, несмотря на то, что власть выступала против него? Тезисы, которыми в эти часы наполняются средства массовой информации, не отличаются какими-то изысками, но, тем не менее, знать их надо. Как и знать контраргументы.

Коновалов проиграл, победил кандидат «против всех»

Такое мнение озвучивает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Фактически кандидат «против всех» набрал более 40% от числа пришедших на избирательные участки. При этом явка также слегка превысила 40%, только уже от общего количества избирателей, что означает, что около 60% жителей Хакасии в подобные выборы вообще не поверили и не пошли голосовать», - уверяет Мартынов.

Логика любопытная. И если следовать ей, тот, кто просил политолога озвучивать этот тезис, сильно просчитался. Поскольку тогда надо признать, что кандидат «против всех» еще более убедительно  победил на сентябрьских выборах в Новосибирской области - там тех, кто не поверил и не пошел голосовать, было 70,48%, т.е. подавляющее большинство. В Красноярском крае таких - 71,09%, в Ивановской области - 67,14%, в Псковской - 63,11%, в Амурской - 68,76%, в Москве - 69,1%.

То есть, логика, представленная Мартыновым и уже растиражированная многими федеральными СМИ, ведет вдумчивого читателя к выводу, что в России уже который год побеждает кандидат «против всех». Потому что в прошлом году на губернаторских выборах антирекорды явки показали Карелия (23,5%), Новгородская (24,8%), Калининградская (26,3%) и Кировская (27,2%) области.

Во втором туре поддержка избирателями Валентина Коновалова "резко снизилась"

Этот прекрасный аргумент высказал политолог из Хакасии Виктор Потуремский. Логика вот какая: «Если смотреть на динамику поддержки Коновалова с 9 сентября, то она, безусловно, ухудшилась. С 75% [избирателей, поддержавших кандидата], если бы он шел во второй тур, сейчас у него осталось 57% с учетом того, что оппонентов у него не было», - заявил эксперт ТАССу.

Наверное, у нас либо резко упал политологический уровень, либо уровень тех, кто просит озвучивать политологов те ил иные тезисы. Потому что, согласно данным ЦИК РФ, 9 сентября в первом туре выборов за Коновалова проголосовало 71 553 избирателя, а во втором - 101 405.

Как, скажите, как эти цифры показывают снижение уровня поддержки?

Коммунисты "с большим трудом преодолели барьер в 50 процентов"

По оценке директора Центра политического анализа Павла Данилина, Коновалов получил "слабое большинство", "коммунисты с большим трудом преодолели барьер в 50%". Это еще один тезис.

Ну хорошо, посмотрим, как преодолевали барьер другие кандидаты в этом году.

За губернатора Алтайского края Виктора Томенко проголосовало 53,61% избирателей. На самом же деле - 366277 из 1832786 внесенных  в списки для голосования, т.е. 19.98% от имеющих право голоса.

За губернатора Красноярского края Александра Усса 60,19%. На самом же деле - 356820 из 2050793 внесенных  в списки для голосования, т.е. 17.39% от имеющих право голоса.

За губернатора Амурской области Василия Орлова 55.60%. На самом же деле - 108245 из 623185 внесенных  в списки для голосования, т.е. 17.36% от имеющих право голоса.

За губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 67.75%. На самом же деле - 708807 из 2583664 внесенных  в списки для голосования, т.е. 27.43% от имеющих право голоса.

Продолжать, наверное, не стоит. На этом фоне Валентин Коновалов, получивший 101405 из 382281 внесенных в списки для голосования и, соответственно - 26.52% от голосов всех граждан, обладающих избирательным правом, не самый худший результат, согласитесь.

То есть тезис о «слабом большинстве» тоже вышел каким-то совсем неубедительным.

"Слабый" результат Коновалова

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, полагает, что у Коновалова - «слабый результат. Потому что при таких раскладах имеет смысл ожидать явки, преимущественно состоящей из сторонников кандидата. Убедить людей куда-то идти, чтобы написать «я против» - не просто. Многие вообще не понимают, что это такое - бюллетень с одним кандидатом. Многие не в курсе, что есть графа «против», - отметила Федорова в своем Фейсбуке. - То есть в первом туре у него было 44%, теперь 58% - и это при нулевой конкуренции. Удивительно, как много людей вообще дошли сказать ему «нет».

Учитывая все сказанное выше, по поводу мнения Анны Федоровой можно сказать, что это - лишь белый шум. Такого в эти дни будет много.

Коновалов "слишком молод" для управления регионом

Коновалову действительно 30 лет. Но, как правильно заметил в своем Фейсбуке Константин Рыков, «Рамзан Кадыров возглавил Чечню в 28. А два месяца назад в Ямало-Ненецком автономном округе победил 30-летний губернатор Дмитрий Артюхов». Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, кстати, был поддержан Москвой и выиграл выборы в 31 год.

Поэтому и здесь нестыковка, согласитесь.

Почему методички перестают работать

Итоги выборов в Хакасии говорят сегодня только об одном: за два месяца власть не смогла прийти в себя от поражения на этом конкретном участке. Не смогла выработать самого главного - идеологии, которую могла бы противопоставить протестному голосованию в регионе. И не только в нем. Политологи говорят о больших трудностях, с которыми придется столкнуться власти уже в наступающем году по проведению своих кандидатов на губернаторские посты.

Страна еле-еле проглотила грабительскую пенсионную реформу, а уже в будущем году к февралю столкнется с безудержным ростом цен на все товары, в том числе первой необходимости, в связи с повышением ставки НДС. Это - с одной стороны.

С другой - западные санкции продолжат душить олигархов.

На фоне этих проблем начинать через методички поносить только что избранного губернатора - это означает поносить и саму власть как таковую. Потому что Коновалов - уже практически представитель власти.

С этой точки зрения мы наблюдаем саморазрушение власти, в то время, как на фоне надвигающихся проблем она должна была бы объединяться для вывода страны из глубокого кризиса.

Фото youtube.com/ИА Хакасия

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