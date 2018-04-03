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Автор Любовь Степушова

Почему в Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Политика » Выборы » Региональные

Поводом для отмены прямых выборов в Екатеринбурге послужила "солидарность Евгения Ройзмана с оппозицией", а причиной — более удобная система принятия решений, сказал "Правде.Ру" политолог Константин Калачев.

Почему в Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра. 385387.jpeg

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге с результатом 42 "за" и 4 "против".

"Преимущество такой модели состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках компетенций одного должностного лица обеспечивает согласованные оперативные решения возникающих управленческих задач. Это позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой глава города — председатель думы — не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере", — заявил докладчик, руководитель администрации Свердловской области Владимир Тунгусов.

Напомним, что в соответствии с федеральным закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" главой местной администрации может быть не только избираемый населением или депутатами мэр, но и так называемый "наемный менеджер" — муниципальный служащий, принимаемый на работу по контракту.

В этом случае главой муниципального образования (мэром города) становится председатель представительного органа муниципального образования (однако в муниципальных образованиях, имеющих статус сельских поселений, а также в муниципальных образованиях городов Москвы и Санкт-Петербурга возможно сочетание в одном лице трех должностей — главы муниципального образования, главы представительного органа, главы местной администрации). Выбор той или иной модели управления остается за муниципальным образованием.

В 2010 году в Екатеринбурге ввели систему управления, при которой горожане избирают мэра, являющегося председателем городской Думы. Сейчас мэром города является Евгений Ройзман, администрацией города руководит Александр Якоб. Согласно новой инициативе, мэра теперь будут выбирать депутаты городской Думы.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, в Екатеринбурге, как в любом городе-миллионнике, большинство населения поддерживает прямые выборы мэра, однако это большинство не готово активно отстаивать свое право.

"Присутствует политическая пассивность, апатия, неверие в собственные силы, уверенность, что все решается вверху, без учета мнения граждан, а митинги дают только обратный эффект" — заметил эксперт. По призыву Ройзмана (мэра Екатеринбурга) на митинг вышли не меньше двух тысяч екатеринбуржцев, "конечно, для миллионного города это мало".

По мнению Константина Калачева, двухголовая система — недостаточно эффективная, "лучше, конечно, когда все будет сосредоточено в одних руках". Кто займет кресло нового главы города — "вопрос, может быть, сам Тунгусов, я не знаю", заметил Константин Калачев, "но ясно что это будет человек, удобный губернатору (так как его выберут депутаты), а не гражданам Екатеринбурга", и приоритеты у него могут быть совсем не столичные, продолжил он.

По мнению эксперта, есть логика в словах Ройзмана, который считает, что его выбивают из политической жизни, "потому что он теряет право заявлять что-либо от лица горожан". Но радоваться тому, что "оппозиция проиграла", эксперт не считает нужным, потому что отмена прямых выборов — "это действительно недоверие населению".

"Реально прямые, открытые, честные, конкурентные выборы — это то, что я безусловно отстаиваю", — сказал Константин Калачев.

Поводом для отмены прямых выводов в Екатеринбурге послужила "солидарность Ройзмана с оппозицией", а причиной то, что губернатору региона будет удобней иметь дело с управляемым человеком, хозяйственником, который будет заниматься администрированием, решением проблем благоустройства, будет главным дворником и не будет лезть в политику", сделал вывод Константин Калачев.

Присутствовавший на заседании мэр Евгений Ройзман так прокомментировал итоги голосования: "Если вы примете закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга и как оскорбление жителей Екатеринбурга".

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