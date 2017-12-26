Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России

Несмотря на праздничные дни, в Европейской службе внешних действий нашли время отреагировать на решение ЦИК РФ относительно участия в президентских выборах Алексея Навального. Что же в Евросоюзе сочли нужным сказать по поводу произошедшего?

Все, в общем, достаточно стандартно. В заявлении, подписанной официальным представителем Европейской службы внешних действий Майей Косьянчич, говорится о том, что после решения Центризбиркома возникли сомнения относительно политического плюрализма в России.

Напоминается о вердикте ЕСПЧ, который был вынесен в 2016 году и согласно которому Навальному было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство. Хотя не упоминается о повторном рассмотрении Кировлесом этого дела, в результате чего в феврале этого года был подтвержден первоначальный приговор. Вероятно, и для еврочиновников, и для Алексея Навального это не тот аргумент, который заслуживает внимания.

Решение об отказе в регистрации инициативной группе по выдвижению Алексея Навального в качестве кандидата в президенты "вызывает серьезные сомнения в наличии политического плюрализма в России и демократических перспективах предстоящих в 2018 году выборов".

"Политически мотивированные судебные решения не должны использоваться для запрета участия в политической жизни", — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, подчеркиваются ожидания, что в наблюдении за президентскими выборами в России примут участие представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Очевидно, что одним этим заявлением дело не ограничится. С большей долей вероятности следует ожидать реакции госдепартамента. Уж будут ли ради этого тамошние чиновники прерывать каникулы или нет, неизвестно, но выскажутся почти наверняка. Причем заранее известно, в какой ключе — см. выше. Возможно, последуют отдельные заявления некоторых отдельных европейских государств.

Впрочем, это было вполне ожидаемо — то, как подавали происходившее в Центризбиркоме европейские и американские СМИ, каких-то иных вариантов не предполагали. "Критик Кремля", "оппонент Путина", "лидер оппозиции" и т. д. — набор традиционный. И, разумеется, никакой критики в адрес Навального, боже упаси.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", первой реакцией самого несостоявшегося кандидата в президенты стал призыв к бойкоту президентских выборов. Во вторник ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается призывов бойкотировать, то опять же это скорее прерогатива ЦИК, мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", — сказал он.