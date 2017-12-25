Навальный уходит в "нах-нах"

Центральная избирательная комиссия в понедельник отказала в регистрации группы избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального. В ответ Алексей Навальный объявил, что решение ЦИК исключит из выборов миллионы людей. Да и не только из выборов, а вообще из политической системы. А чуть позже сообщил о начале кампании по бойкоту выборов.

Алексей Навальный. Архивное фото

Основанием для решения ЦИК стало отсутствие у Навального пассивного избирательного права. То есть он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах любого уровня, поскольку имеет две непогашенные судимости. Собственно, никто и не сомневался, что Алексей Навальный не сможет побороться за президентский пост в 2018 году. Как, собственно, и в 2024-м — если к тому времени, конечно, не поменяется законодательство.

Центризбирком еще несколько месяцев назад объяснил, что выдвинуть свою кандидатуру блогер не сможет. Вернее сказать, попытаться может, но со стопроцентной вероятностью его не зарегистрируют по вышеназванным причинам.

Ну а все же, почему тогда Навальный и его окружение не сворачивали кампанию, проводили митинги в регионах (или же рассказывали, как им всячески мешают подобные мероприятия проводить), собирали пожертвования (акция сама по себе претендует на звание одного из запоминающихся российских интернет-событий в 2017 году). Все же всем понятно было, включая Навального. Или нет?

Есть версия, что штаб блогера действительно имел некий расчет на регистрацию. Дескать, в Кремле посмотрят, сколько людей Алексей Анатольевич собирает на свои митинги в регионах, не говоря уж о Москве, и решат, что издержки с его нерегистрацией куда больше, нежели с регистрацией. Но зрелище оказалось не особо захватывающим. И если подобный расчет действительно имел место, то затея оказалась полностью провальной.

Еще один вариант косвенно обозначил в понедельник член ЦИК Николай Левичев. За решение проголосовать против регистрации группы избирателей в поддержку Навального проголосовали 12 членов Центризбиркома. И один — Левичев — воздержался. Свою позицию он объяснил тем, что вместе с Навальным в свое время участвовал в выборах мэра Москвы и уже тогда смог убедиться, что "нормы права в отношении Навального носят эксклюзивный характер".

Напомним, блогер в 2013 году боролся за пост мэра столицы как раз в то время, когда ему был вынесен приговор по делу о хищениях на предприятии "Кировлес". Точнее, 17 июля Навальный был зарегистрирован в качестве кандидата на пост столичного градоначальника, а 18-го ему вынесли обвинительный приговор. Что не помешало ему провести полноценную избирательную кампанию.

Сам блогер, впрочем, на заседании ЦИК в понедельник заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. В феврале в Кирове приговор Навальному был подтвержден — как раз после вердикта Европейского суда по правам человека. Алексей Навальный может сколько угодно с этим не соглашаться, но непризнание приговора не означает автоматического признания его права на участие в выборах.

Блогер также сообщил, что представляет "огромное количество избирателей". "Вы можете к этому относиться с иронией, вы можете относиться к этому без иронии. Но я совершенно точно говорю, что решение ЦИК, если такое состоится, о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов, исключит миллионы людей вообще из политический системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах", — сказал Навальный.

Отметим, что число участников в митингах в его поддержку в регионах, а также данные соцопросов, где за Навального готовы были голосовать около 1 процента респондентов, не дает оснований для столь решительных заявлений. Хотя конечно, миллионы действительно не придут на избирательные участки — как это и происходит на каждых выборах. Можно ли будет утверждать, что они не пришли в знак поддержки Навального? Не исключено, что и такая версия будет предложена.

А что же дальше? А дальше "нах-нах". В смысле, бойкот выборов. Было уже такое движение в 2011 году, идейным вдохновителем коего был Борис Немцов с участием некоторого количества оппозиционно настроенной творческой интеллигенции. Закончилось все предсказуемо — провалом. Зачем Навальному повторять подобный опыт — вопрос пока что открытый. Тем более, что ему сразу же после сегодняшних слов о бойкоте напомнили, как он сам критиковал эту "нах-наховцев" в 2011 году.

Ну и еще одно — обещана всероссийская акция протеста. Но не завтра, поскольку необходимо тщательно все подготовить. В общем, борьба продолжается — ну а пока перерыв на новогодние каникулы.