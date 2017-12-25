Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Выборы
Региональные Федеральные
Автор Антон Куликов

Навальный уходит в "нах-нах"

Политика » Выборы

Центральная избирательная комиссия в понедельник отказала в регистрации группы избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального. В ответ Алексей Навальный объявил, что решение ЦИК исключит из выборов миллионы людей. Да и не только из выборов, а вообще из политической системы. А чуть позже сообщил о начале кампании по бойкоту выборов.

Навальный уходит в
Алексей Навальный. Архивное фото

Основанием для решения ЦИК стало отсутствие у Навального пассивного избирательного права. То есть он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах любого уровня, поскольку имеет две непогашенные судимости. Собственно, никто и не сомневался, что Алексей Навальный не сможет побороться за президентский пост в 2018 году. Как, собственно, и в 2024-м — если к тому времени, конечно, не поменяется законодательство.

Центризбирком еще несколько месяцев назад объяснил, что выдвинуть свою кандидатуру блогер не сможет. Вернее сказать, попытаться может, но со стопроцентной вероятностью его не зарегистрируют по вышеназванным причинам.

Ну а все же, почему тогда Навальный и его окружение не сворачивали кампанию, проводили митинги в регионах (или же рассказывали, как им всячески мешают подобные мероприятия проводить), собирали пожертвования (акция сама по себе претендует на звание одного из запоминающихся российских интернет-событий в 2017 году). Все же всем понятно было, включая Навального. Или нет?

Есть версия, что штаб блогера действительно имел некий расчет на регистрацию. Дескать, в Кремле посмотрят, сколько людей Алексей Анатольевич собирает на свои митинги в регионах, не говоря уж о Москве, и решат, что издержки с его нерегистрацией куда больше, нежели с регистрацией. Но зрелище оказалось не особо захватывающим. И если подобный расчет действительно имел место, то затея оказалась полностью провальной.

Еще один вариант косвенно обозначил в понедельник член ЦИК Николай Левичев. За решение проголосовать против регистрации группы избирателей в поддержку Навального проголосовали 12 членов Центризбиркома. И один — Левичев — воздержался. Свою позицию он объяснил тем, что вместе с Навальным в свое время участвовал в выборах мэра Москвы и уже тогда смог убедиться, что "нормы права в отношении Навального носят эксклюзивный характер".

Напомним, блогер в 2013 году боролся за пост мэра столицы как раз в то время, когда ему был вынесен приговор по делу о хищениях на предприятии "Кировлес". Точнее, 17 июля Навальный был зарегистрирован в качестве кандидата на пост столичного градоначальника, а 18-го ему вынесли обвинительный приговор. Что не помешало ему провести полноценную избирательную кампанию.

Сам блогер, впрочем, на заседании ЦИК в понедельник заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. В феврале в Кирове приговор Навальному был подтвержден — как раз после вердикта Европейского суда по правам человека. Алексей Навальный может сколько угодно с этим не соглашаться, но непризнание приговора не означает автоматического признания его права на участие в выборах.

Блогер также сообщил, что представляет "огромное количество избирателей". "Вы можете к этому относиться с иронией, вы можете относиться к этому без иронии. Но я совершенно точно говорю, что решение ЦИК, если такое состоится, о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов, исключит миллионы людей вообще из политический системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах", — сказал Навальный.

Отметим, что число участников в митингах в его поддержку в регионах, а также данные соцопросов, где за Навального готовы были голосовать около 1 процента респондентов, не дает оснований для столь решительных заявлений. Хотя конечно, миллионы действительно не придут на избирательные участки — как это и происходит на каждых выборах. Можно ли будет утверждать, что они не пришли в знак поддержки Навального? Не исключено, что и такая версия будет предложена.

А что же дальше? А дальше "нах-нах". В смысле, бойкот выборов. Было уже такое движение в 2011 году, идейным вдохновителем коего был Борис Немцов с участием некоторого количества оппозиционно настроенной творческой интеллигенции. Закончилось все предсказуемо — провалом. Зачем Навальному повторять подобный опыт — вопрос пока что открытый. Тем более, что ему сразу же после сегодняшних слов о бойкоте напомнили, как он сам критиковал эту "нах-наховцев" в 2011 году.

Ну и еще одно — обещана всероссийская акция протеста. Но не завтра, поскольку необходимо тщательно все подготовить. В общем, борьба продолжается — ну а пока перерыв на новогодние каникулы.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Выборы
Навальный уходит в "нах-нах"
Экспертное мнение
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Отдых
Тенденции-2018: топ-5 "инстаграмных" кафе Москвы
Читательский топ
Россия нашла аргентинскую подлодку
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Как приготовиться к горячей войне с США
Мир
Как приготовиться к горячей войне с США Видео 
Хук справа: в Евросоюзе зреет бунт против толерантности
Евросоюз
Хук справа: в Евросоюзе зреет бунт против толерантности Видео 
Понять и постричь: как борода сбивает мужчин с толку
Авторские статьи
Понять и постричь: как борода сбивает мужчин с толку Видео 
В Турцию на ракете: до НАТО дошло, что задумала Россия
Авторские статьи
В Турцию на ракете: до НАТО дошло, что задумала Россия Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Россия нашла аргентинскую подлодку

Объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку "Сан-Хуан", исследует российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс".

Россия нашла аргентинскую подлодку
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
Мир
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
Мир
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Мир
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Мир
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"

Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные. 

Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Мир
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Мир
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Мир
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Мир
Газ для Украины арестовывают по всей Европе

В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.

Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Ростислав Ищенко об Украине: ни страны, ни инвесторов, ни имен
Точка зрения
Ростислав Ищенко об Украине: ни страны, ни инвесторов, ни имен
Мир
Украина объявила богатырей из русских сказок "врагами нации"
Наука и техника
Топ-6 опасностей для здоровья от Wi-Fi роутера
Петр Восходов В Рождество все немного волхвы Петр Восходов Игорь Буккер Понять и постричь: как борода сбивает мужчин с толку Игорь Буккер Айдын Мехтиев Высокие отношения: Россия предлагает, Индия капризничает Айдын Мехтиев
Комментарии
Судимым - отказано: Навального по закону не пустили на выборы-2018
Анатолий Вассерман: с плохими президентами нам пока везет
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Morgan Stanley: реальная цена биткоина - $0
Американский боец поздравил США фотографией забитого Емельяненко
Жена муфтия Дагестана поборется за пост президента России
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Россия нашла аргентинскую подлодку
"Воссоздать СССР? Почему бы и нет — это зависит от России"
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Россия нашла аргентинскую подлодку
Навальный уходит в "нах-нах"
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Le Temps: Россия готовится захватить Украину или США
Навальный уходит в "нах-нах"
Российские ученые раскрыли тайну рождения Вселенной
Завершено строительство всех военных объектов в Арктике
Минус Зюганов: почему коммунисты делают ставку на другого
Россия нашла аргентинскую подлодку
Премьер Японии поделил Курилы с Путиным
В США полицейские застрелили шестилетнего ребенка
Интересное в фото Все >
Как дожить до 100 лет 8 Фото Как дожить до 100 лет
Очумелые свадьбы 8 Фото Очумелые свадьбы
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Сексуальные чертовки 8 Фото Сексуальные чертовки
Страшно, аж жуть! 6 Фото Страшно, аж жуть!
Мужское Все >
В США знают: от русских снайперов можно только бежать
В США знают: от русских снайперов можно только бежать
Ушедшая на задание 100 лет назад субмарина вернулась
Ушедшая на задание 100 лет назад субмарина вернулась
Походный чай. Хвойные рецепты
Способы очистки воды
Охотничий нож – советы по выбору
Дезинфекция воды и другие чудеса йода
Антенна для усиления сигнала модема
Всё о лесной, древесной шерсти
Как понять, что вас пытаются разозлить
Как понять, что вас пытаются разозлить
10 уловок при общении с детьми
10 уловок при общении с детьми
Почему портится характер после свадьбы
Почему портится характер после свадьбы
Рецепт приготовления семейного счастья
Рецепт приготовления семейного счастья
7 мифов, о которых нужно забыть, чтобы стать лидером
7 мифов, о которых нужно забыть, чтобы стать лидером
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Перекос в жиме лежа
Перекос в жиме лежа
Упражнения для красивых ягодиц
Упражнения для красивых ягодиц
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Пару слов о правильном беге
Пару слов о правильном беге
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
Оружие Все >
В-52. "Грузовик с бомбами" 8 Фото В-52. "Грузовик с бомбами"
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
История и современность Все >
Эмиграция
Последнее пристанище Русской эскадры

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался