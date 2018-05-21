Кандидат от народа: компартия опять станцует на граблях

Весьма скромно, без излишней шумихи, московские левые подвели результаты предварительного отбора кандидата на пост мэра Москвы. Вообще праймериз получились на славу и всем на зависть. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заявления координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.

Если кто в не слышал об этом событии — праймериз проводились с 19 апреля по 20 мая этого года. По словам Удальцова, первоначально заявилось более 20 потенциальных кандидатов. Но впоследствии некоторые из них взяли самоотвод. И в итоге к началу голосования осталось 14 претендентов. Проголосовали более пяти тысяч человек, накруток или других нарушений не было выявлено, добавил координатор "Левого фронта".

"Как оргкомитет фиксируем, что москвичи высказали свои предпочтения, официально призываем КПРФ на своей городской конференции, которая будет в начале июня, выдвинуть одного из лидеров праймериз. Мы будем работать над тем, чтобы остальные победители работали командой и на выборах мэра, и в будущем на выборах в Мосгордуму", — цитирует Удальцова агентство "Интерфакс".

Собственно, вот и сама пятерка победителей:

— на первом месте депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова;

— на втором — журналист Максим Шевченко, который ныне еще и представляет "Левый фронт";

— на третьем — бывший депутат Госдумы и Мосгордумы от КПРФ Вадим Кумин;

— на четвером — глава московской организации компартии Валерий Рашкин;

— на пятом — депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.

Максим Шевченко, которого "Правда.Ру" попросила поделиться впечатлением о прошедших праймериз, особо подчеркнул, что в отличие от либералов мы не пытаемся друг друга пихать локтями и выяснять, кто из нас главный". "Все равно единого кандидата выдвинет пленум КПРФ (в начале июня — прим.). Но результаты праймериз, безусловно, будут учитываться пленумом при обсуждении кандидатур", — сказал он.

Оптимизм товарищей Удальцова и Шевченко вполне понятен. Но вот насчет того, что "результаты будут учитываться" есть большие сомнения. Потому как ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов уже называл кандидата, который будет представлять компартию на выборах мэра в сентябре этого года. И зовут его не Елена Шувалова и не Максим Шевченко. Это занявший третье место Вадим Кумин.

Вообще говоря, повторяется история с президентскими выборами — хотя очень большие сомнения, что опыт той кампании был для компартии удачным. Тогда, напомним, кандидатом от КПРФ стал "крепкий хозяйственник" Павел Грудинин. В мэры Москвы руководство КПРФ прочит хозяйственника не менее крепкого.

К тому же за плечами Кумина опыт работы в Мосгордуме и Госдуме. Тогда как Грудинин может похвалиться только одним сроком в Московской областной думе, куда он прошел по спискам "Единой России" в 2007 году.

Да, Кумин не особо публичный политик. Тот же Валерий Рашкин куда более известен. Но КПРФ заинтересована в поддержке экономически самостоятельных людей. А Кумин, после неудачи на думских выборах в 2016 году, по данным СМИ, возглавил совет директоров самарского банка "Солидарность".

К слову, праймериз левых прошли отнюдь не так гладко, как об этом сообщают их организаторы. В конце апреля лидер движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров заявил о выходе из праймериз, поскольку счел их "политтехнологическим ходом по легализации комфортного для (мэра Москвы Сергея) Собянина кандидата Вадима Кумина".

"Распределение голосов происходит странным образом. Вадим Кумин вышел на уверенную четвёртую позицию и обогнал таких кандидатов, как Зубрилин, Хованская, Парфенов, имеющих в протестных и оппозиционных кругах Москвы куда более весомую поддержку и авторитет, чем он. Прогнозирую, что Вадим Кумин займёт либо третье, либо второе место в этих праймериз, обойдя даже Рашкина, и будет

выдвинут КПРФ на сентябрьских выборах. Уважаемым Шуваловой и Шевченко будет предложена роль доверенных лиц или место в списке в Совет Федерации с предложением поддержать "крупного хозяйственника и человека дела с реальными результатами" Вадима Кумина", — заявил Федоров.

Прогноз насчет итогового места Кумина вполне оправдался. Впрочем, Максим Шевченко, судя по его комментарию, вовсе не видит проблемы, если очередным "кандидатом от народа" (так, напомним, позиционировался Грудинин во время президентской избирательной кампании) станет именно Кумин. Пусть даже он и занял третье место на праймериз.

"Вадим Кумин — известный политик, бизнесмен, экономист, очень хорошо знающий вопросы экономики и инвестиций. Поэтому я думаю, что эта общая тенденция к уходу КПРФ и вообще левых сил от маргинально-абстрактных лозунгов к конкретике современной социал-демократии. С учетом того, что это партнерство с бизнесом — конечно, с социально-ориентированным бизнесом, а не с олигархическим. Я считаю, что за этим будущее, потому что это европейский путь социал-демократии", — сказал Максим Шевченко.

"Я этим маем был в Европе, участвовал в Париже в большой демонстрации левых сил, встречался с руководством "Непокоренной Франции". Могу сказать, что правильный путь для создания системного мощного левого движения в России. Понятно, на левом фланге требуются серьезные большие реформы, будет происходить смена поколений. Безусловно, эти наши праймериз показывают, что мы готовы идти вперед большой коалицией", — подчеркнул Шевченко.

Впрочем, вполне вероятно, что результаты предварительного голосования можно попросту не учитывать. Ведь в Москве на 1 января этого года было зарегистрировано более 7,2 млн избирателей. Так что даже сравнить с число участников праймериз не получится, настолько это несопоставимые величины. А потому руководство КПРФ едва ли засомневается, кого же именно выдвинуть кандидатом на пост мэра.

Читайте также:

Три ошибки коммунистов: почему выборы могли пройти иначе

Хочется, но колется: почему Сталину не дадут "ожить"

Названы успехи и неудачи предвыборной кампании в России