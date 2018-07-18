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Автор Олег Артюков

После драки: оппозиция начала слом системы. Кому-то интересно?

Политика » Выборы

Один лидеров "Партии перемен" Дмитрий Гудков готовится к продолжению борьбы с системой. Некоторое время назад ему отказали в регистрации в качестве кандидата в мэры столицы. Посчитав свой дозор оконченным, Дмитрий Геннадиевич решил отдохнуть от трудов в Болгарии. Но как выяснилось, труба снова позвала в бой.

Оппозиционер решил опротестовать отказ в регистрации, а заодно и добиться отмены муниципального фильтра.

"Пытаясь получить муниципальные подписи у единороссов, я напоминал им, что Конституционный суд четко оговорил, зачем нужен муниципальный фильтр: для отсева кандидатов, "не имеющих поддержки избирателей". Определение КС было вынесено еще в 2012 году", — отметил Гудков на своей странице в "Фейсбук". По его мнению, о поддержке со стороны избирателей свидетельствуют выборы в Госдуму в 2016 году и муниципальные выборы в 2017 году, однако московский городской суд едва ли вынесет решение в пользу депутата, так как подконтролен мэрии.

"Однако решение суда первой инстанции открывает дорогу в Конституционный суд, который с мэрией не связан. И вот там уже у теленка есть некоторые шансы пободаться с дубом", — сообщил соратник Ксении Собчак (для справки: она тоже имеет отношение к "Партии перемен"). В дальнейшем Гудков намерен добиться отмены муниципального фильтра.

Напомним, в чем суть этой процедуры. Претендент на пост столичного градоначальника должен был заручиться поддержкой от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Сам Гудков заявлял, что собрал только 60 подписей. За остальными надо было обращаться к единороссам. Герой нашего повествования объяснил, что депутатам от "Единой России" была спущена команда ему не помогать. Ну на нет, как известно, и суда нет — в регистрации демократическому кандидату отказали.

Коль Дмитрий Геннадиевич желает добиваться справедливости в судах, никто ему препятствовать не будет. Но раз такая проблема есть, почему ж о ней говорят уже после того, как поезд ушел? Муниципальный фильтр действует уже несколько лет. Перед каждыми выборами оппозиционные кандидаты начинают сетовать на ограничения. Но между выборами что мешает обратиться в суд? Вроде бы и время есть, спешить никуда не надо. Или же здесь важен процесс, а не результат? Нужного резонанса не будет?

К слову, председатель Центризбиркома Элла Памфилова на днях тоже раскритиковала муниципальный фильтр, назвав его "злополучным". "Поэтому вопрос злополучного муниципального фильтра — номер один. ЦИК это полностью разделяет. Он (фильтр) не должен убивать конкуренцию. Не должно быть, чтобы одна из партий занималась политической благотворительностью: тому дам, тому не дам", — заявила она, пообещав вернуться к вопросу — но только после выборов.

В общем, сочувствующие бедам Гудкова и прочим несостоявшимся кандидатам есть и во властных структурах. Что, опять-таки, не дает ответа на вопрос, почему на муниципальный фильтр обращают внимание только тогда, когда уже изменить ничего нельзя.

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Темы Дмитрий Гудков выборы мэра Москвы муниципальный фильтр
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