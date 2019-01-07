Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым

Читаю о том, что власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым.

"Накануне визита японского премьера в Москву вновь обострилась дискуссия по Курилам. Высказываются соображения, чтобы якобы Кремль готов даже довести дело до референдума по Курилам, который по идее должен стать мостиком к повторному референдуму по Крыму, который в свою очередь окончательно легитимизирует его воссоединение с Россией",- пишут в соцмедиа.

Якобы, "референдум же по Курилам должен, по задумке авторов этой "идеи", окончиться сокрушительной победой России (курильчане скажут присоединению к Японии твёрдое "нет") и на этом курильский вальс с японцами будет завершён".

С возможным референдумом по Курилам вот какое противоречие.

Из каких-то намёков известно, что такой референдум может быть проведен среди жителей самих островов, и какие бы результаты он ни показал, власть пойдёт на исполнение этого решения.

Извините, но это, как бы что ни говорили те или иные политологи, невозможно до тех пор, пока у нас еще действует Конституция. Вот основные противоречия, вытекающие из ее положений:

Статья 31. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

Статья 41. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.

То есть, если и проводить референдум, то только на территории всей Российской Федерации. И решать судьбу любого клочка российской земли в любом ее месте должны и в Вятке, и в Якутии, и в Татарии, и в Башкирии, и в Калининграде… — везде.

Эти положения можно поменять при условии, что предложение о пересмотре будет поддержано тремя пятыми Федерального собрания, после чего должно быть вынесено на рассмотрение Конституционного собрания.

Но и здесь проблема: для того, чтобы Конституционное собрание приняло новые нормы государственного устройства, Россия должна будет отказаться от принципов федерализма и перейти к конфедеративному устройству.

А конфедерация означает уже союз суверенных государств, и, как мы понимаем, эта конструкция еще более хлипка для выживания, нежели та, что была заложена в основу Советского Союза с его национальным делением границ.

Рядом с такой идеей даже "план Даллеса" является детским всхлипом против грозного взрослого рыка.

Именно поэтому любые вбросы информации даже о возможности проведения референдума по Курильским островам являются провокационными против всего государственного устройства нашей страны.

И еще. Не нужно выстраивать аналогии с Крымом.

Ну что это, дорогие мои? Как можно сравнивать возможность права народа на самоопределение в Крыму и возможный референдум о присоединении Курильских островов к Японии?

Вы что-нибудь слышали о политических партиях, общественных организациях (пусть даже иностранных агентов), которые бы призывали к этому и у которых была бы широкая общественная поддержка?

Я — нет. Поэтому и любые аналогии в данном случае бессмысленны.

Ну а Украина, стоящая на обочине двух дорог с желанием запрыгнуть в кузов к водителям для удовлетворения некоторых их потребностей, по нашим внутренним спорам вообще права голоса не имеет.

Для нее главное, — чтоб водители хорошо материально оценили старания.