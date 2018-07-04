Карету мне, карету: почему либералы бросили Москву

Выборы мэра Москвы в этом году пройдут без участия столичных либералов. Существует несколько группир…, простите, организаций демократической направленности — как в виде партий, так и объединений единомышленников. "Правда.Ру" ранее прогнозировала, что отбор среди них будет жестким, никакому Чарльзу Дарвину не снившийся. Закончилось же все полным фиаско.

Слева направо: Дм.Гудков, И. Яшин, С.Митрохин

Напомним, изначально и с некоторой степенью условности — коалиции появляются и исчезают, договоренности заключаются и нарушаются и все такое прочее — можно было выделить несколько групп претендентов.

Во-первых, председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы Илья Яшин и Алексей Навальный за его спиной.

Во-вторых, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, по ходу подготовки к выборам переименовавший вместе с Ксения Собчак партию "Гражданская инициатива" в "Партию перемен".

В-третьих, партия "Яблоко" и лидер ее столичного отделения Сергей Митрохин.

В-четвертых, журналист Антон Красовский, главный козырь которого (или недостаток, кому как) заключался в его нетрадиционной ориентации. Ну то есть ориентация-то при нем осталась, конечно — речь исключительно о раскладах среди либеральных кандидатов.

Плюс где-то на горизонте маячил еще "Парнас", который специально выдвигать своего кандидата не стал — и это было мудрым шагом со стороны М. М. Касьянова.

Что по факту? По факту произошло следующее: Илья Яшин отказался от участия в выборах, поскольку не смог собрать нужного числа подписей муниципальных кандидатов (таковых в Москве требуется 110).

Дмитрий Гудков отказался от участия в выборах по той же причине.

Сергей Митрохин отказался от участия в выборах, потому что "Яблоко" устроило такое шапито с выдвижением кандидатов, что изумило всех, не исключая себя ("Правда.Ру" ранее об этом писала).

Нетрадиционный Антон Красовский не сумел очаровать москвичей и не смог собрать нужно числа подписей избирателей.

Вообще говоря, перед стартом была идея всем собраться, потолковать по душам, провести праймериз, выдвинуть единого кандидата. Но все получилось как всегда.

Теперь член партии "Яблоко" и политтехнолог Максим Кац сделал следующий вывод: "Не знаю, может, стоило тщательнее выбирать политических союзников, Гудков и Якубович (соперник Митрохина на праймериз "Яблока" — прим.) не потянули. Может, стоило идти самому. Как бы то ни было, факт есть факт: эти выборы пройдут без кандидата от оппозиции".

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, ситуация с кандидатами от либералов была известна еще два месяца назад.

"Это долгая мыльная опера — попытка выдвинуть кандидата. В 2013 году произошло осуществление заветной мечты, когда либералы смогли вытянуть единого кандидата. Месяца два назад уже стало понятно, что амбиции участников были таковы, что говорить о каком-то едином кандидате было невозможно", — сказал он на круглом столе, посвященном столичным выборам, который в среду прошел в ФоРГО.

По его словам, готовность либеральных кандидатов, которую они декларировали на протяжении подготовки к праймериз, на самом деле не могла привести к выдвижению единого кандидата в мэры Москвы из-за высоких личных амбиций каждого из участников.

"И Яшин, и Гудков, и Митрохин были готовы к коалиции при условии, что единым кандидатом станет каждый. При такой договороспособности, культуре коалиций, и, самое главное, при такой оценке реальных возможностей своего электорального состава этот процесс изначально был обречен на неудачу. Будет ли это иметь какие-то негативные последствия для кампании? Мне кажется, очень вряд ли", — отметил эксперт.

А вообще, конечно, ситуация в чем-то даже уникальная. В Москве у либеральных партий достаточно заметный уровень поддержки. Тот же Яшин, несколько членов "Яблока" возглавляют муниципальные округа. Да, необходимость обращаться к помощи "Единой России" при сборе подписей муниципальных депутатов есть — такова реальность. Но это не самое страшное, что ожидает кандидата на пути к градоначальничеству…

Все оказалось куда прозаичнее — просто амбиции некоторых деятелей, несообразные их возможностям. Ну и вот таков итог. Может, и стоило бы удивиться столь бездарному разбазариванию своих отнюдь невеликих возможностей. Но удивляться здесь абсолютно нечему. Даже несмотря на то, что выборы мэра Москвы пройдут теперь без кандидата-либерала.

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