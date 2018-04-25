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Автор Редакция рубрики "Политика"

Наш ответ США: возможности и опасности

Политика » Власть » Парламент

Россия ответит на санкции Америки. Это уже оговаривалось. К примеру, на днях в Госдуму поступил законопроект о контрсанкциях, направленный против организаций и граждан, которые отмечены в антироссийских действиях.

Россия жестко ответит США на санкции. 386369.jpeg

Есть еще несколько мер, которые ударят по Штатам. Что касается именно противоамериканских санкций, то под запрет или ограничения попадают алкоголь, табак, лекарства и сельхозпродукция из США и стран, которые поддерживают антироссийскую политику.

Свое мнение о российском ответе "Правде.Ру" высказал первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Виталий Ефимов.

По его словам, предлагаемый законопроект пока абсолютно рамочный. Он не ударяет по американцам, а только разрешает правительству выбрать те санкции, которые будут несколько болезненны, но при этом не нанесут ущерб нам.

Какие санкции выбрать, будет решать кабинет министров. Депутат также считает, что если США будут, например, мешать нашим пилотам и не давать им визы, то надо будет запретить Штатам пролет через Транссибирскую магистраль — это им дороже обойдется.

"Пусть прокладывают маршруты через Северный Полюс. Что касается алкоголя, то у нас и свой хороший есть. И вино, и коньяк. Алюминий — не будем покупать машины у недружественных стран, к примеру", — отметил в интервью "Правде.Ру" Виталий Ефимов.

Кстати, парламентарий полностью поддерживает предложения об антиамериканских санкциях. Он также выступил за ограничение работы многих американских фирм в России: British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco International.

Кроме того, американские компании добывают золото у нас на Колыме, например, и вывозят потом это богатство. А "Пепсико" и "Кока-кола", которые владеют значительным количеством предприятий пищевой переработки в России? Мы же можем запросто и без них обойтись.

Ограничения на реализацию американской продукции у нас ударят по США существенно. Наши компании пытаются лишить рынка сбыта везде, где только можно. Так, в Европе нас пытаются выдавить с газового рынка.

Необходимо вернуть себе свой рынок. Мы всегда можем закупать сырье в виде табака не в США, а где-нибудь в другом месте, например, в Ливане, Турции той же самой. Можно самим, в конце концов, расширить посевы табачные, считает Виталий Ефимов.

Что касается российских ответных мер, то суть предложенного законопроекта по этому поводу, если вкратце, в следующем:

— ограничения на ввоз товаров, произведенных в США, — лекарств, алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции;

— запрет или ограничение на выполнение работ и оказание услуг по государственным заказам, в том числе госкомпаний и госструктур, аудиторским и юридическим компаниям, в капитале которых прямо или косвенно участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США или иных государств (их доля должна составлять более 25 процентов);

— запрет на въезд в Россию ряда американцев по списку, который определяют федеральные органы исполнительной власти;

— запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в нашей стране граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов;

— запрет на допуск технологического оборудования и программного обеспечения из США;

— прекращение или приостановление международного сотрудничества российских юридических лиц с США или организациями, которые находятся под юрисдикцией Штатов, в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли;

— повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США (или) иных иностранных государств.

По мнению лидера фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, принятие такого закона "послужит стимулом для развития собственного отраслевого рынка".

Отметим, для того чтобы законопроект стал федеральным, его должны одобрить Госдума и Совет Федерации. После этого документ уйдет на подпись президенту.

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Россия готовит "болезненный" ответ на санкции США
Темы США Россия Госдума санкции законопроект
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