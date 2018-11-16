Депутатам Госдумы разрешили ковыряться в ушах

Представители депутатского корпуса разных уровней и чиновники будто участвуют в затянувшемся всероссийском флешмобе "Удиви граждан!", являя все новые и новые поводы усомниться в адекватности "слуг народа".

Соревнование в поиске новых видов деятельности, которые, по мнению представителей законодательной и исполнительной власти, следовало бы обложить налогом, уже не первый год является популярным интернет-мемом.

Эта активность настолько захватила политические элиты, что, вероятно, уже может составить конкуренцию ловле покемонов. Шутка про налог на воздух вполне может и материализоваться. В России ведь в каждой шутке есть доля шутки, и об этом следует помнить.

Еще в годы советской власти в школе мне объясняли, что такое экстенсивный и интенсивный методы ведения сельского хозяйства. Тогда вообще много чего объясняли, а не натаскивали на заполнение форм — "поставь галочку в нужной графе", выбрав правильный заготовленный ответ.

Вот с этим депутатским и чиновничьим мейнстримом в поисках новых источников пополнения бюджета страны, ориентированных исключительно на донорство простых граждан, и вспоминается про эту самую экстенсивность. История ничему не учит.

На фоне огромного количества государевых людей, всевозможных изумляющих трат, которые становятся достоянием общественности, люди задаются простыми и логичными вопросами.

Уже продолжительное время с экранов телевизоров раздаются призывы помочь в сборе денег на лечение конкретным детям. Я не сторонник идеи "Взять и поделить!", но каждый раз, слушая некоторых депутатов и чиновников, как-то само собой приходит понимание, что их зарплате можно было бы найти более полезное применение.

Те же ощущения накрывают после ознакомления с медийными упражнениями некоторых депутатов, психоделическими по форме и антигосударственными по содержанию. Создается впечатление, что из прослойки вырос целый паразитирующий класс.

Класс, который объединен сверхзадачей кайфовать на государственные деньги и защищать свой ареал, как защищает помеченную территорию четвероногий друг человека.

Это уже некий системный кибернетический организм, эдакий номенклатурный "Скайнет", который захватил государственную систему убойным вирусом, и его сможет одолеть только перепрограммированный Терминатор.

Каждая выходка, будь то чиновница с "макарошками" или гимнастка, отвечающая за молодежную политику в целом регионе, или депутат, решивший запретить что-либо, — всё это удар по репутации государства.

Я ни разу не сторонник квазилиберальной идеологии с истериками и провокациями, не сторонник революций, но те самые простые вопросы не раз в истории человечества отправляли к праотцам целые империи и малые государства.

Когда человек открывает новостной сайт и читает, что за дыхание носом депутат или чиновник предложил взимать налог или узнает об идее регламентировать походы в уборную, то для авторов это безусловный пиар, развлекуха, а для гражданина — диалог с государством.

Очередным культовым видео стал шедевр с пальцем в ухе у депутата Государственной думы Олега Быкова. Народный избранник терпеливо участвовал в заседании, на котором его коллега из "Единой России" Надежда Максимова рассказывала о критериях оценки налоговых расходов, когда в его ухо решительно устремился палец соседа.

Чем была занята другая рука соседа Олега Быкова, камера, к сожалению, не запечатлела. Может, тогда стало бы понятнее, за какие лишения граждане через государственную систему платят зарплаты депутатам и разрешают обеспечивать им шикарные пенсии после расставания с заветными мандатами.

Казалось бы, ну поковырялся один депутат у другого в ухе, и что с того? Выругается про себя гражданин и забудет. Не впервой же такое шапито. Но нет, это же оказалось важнейшим политическим событием, которое непременно должен был прокомментировать замглавы комитета по регламенту Михаил Романов из той же "Единой России".

"Посмотрел ролик, ничего я там такого, нарушающего регламент или какие-то этические нормы, для себя не увидел… Не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы, требующие рассмотрения комиссией по этике", — авторитетно сообщил депутат Михаил Романов.

Меня, как и, уверен, большинство граждан России, больше всего волновало, есть ли нарушения в регламенте ковыряния пальцем в ухе или нет. Тем не менее вопросы к комиссии по регламенту Госдумы у меня лично остались. Не был озвучен весь список, в котором, по идее, должен был быть расписан регламент движений пальцев, попадающих в другие части тела.

Важно еще и нужную букву прописать в регламенте в слове из трех букв, две из которых "х" и "у", чтобы чего уж совсем фатального не приключилось. А то попадут не туда, совсем оскандалятся. Я про слово "ухо", разумеется.

На фоне креатива некоторых государевых людей, которые определяют повседневную жизнь граждан России, мои эстетические претензии к трансляциям федеральных телеканалов с обсуждением "звездной" помойки выглядят ничтожными.

Как я могу подумать что-либо дурное о клипах Филиппа Киркорова и Николая Баскова, о перформансах Никиты Джигурды или шпагатах Анастасии Волочковой, когда депутаты правящей партии так живописно визуализируют свое отношение к критериям оценки налоговых расходов?

Медийные перформансы некоторых чиновников и депутатов весьма наглядно иллюстрируют слова президента России об избавлении от всего лишнего, что мешает стране двигаться по пути своего развития.

Остается только изумляться и ждать, когда государственную машину избавят от неуместного дорогостоящего тюнинга.

Источник фото: Википедия

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