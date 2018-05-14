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Автор Антон Куликов

В начале пути: Россию призвали готовиться к 2024 году

Политика » Власть » Парламент

Западные страны всерьез намерены вмешаться в российскую внутреннюю политику. К такому выводу пришли в Совете Федерации, где в понедельник был представлен проект доклада комиссии верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета. То есть и у России, и у Запада есть несколько лет, чтобы подготовиться. Но подготовиться к чему?

В начале пути: Россию призвали готовиться к 2024 году. 386886.jpeg

К парламентским выборам 2021 года и президентским в 2024 году, отмечают составители доклада. То есть у того же коллективного Запада есть шесть лет, чтобы подготовить удобных кандидата (или кандидатов) в президенты России.

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В комиссии полагают, что в США и Европе никто всерьез и не рассчитывал на то, чтобы каким-либо образом повлиять на президентские выборы в марте 2018 года. "Ни один серьезный западный аналитический центр не рассчитывал на то, что сам Владимир Путин не будет участвовать в выборах, а его победа 18 марта не вызывала там сомнений", — подчеркивается в проекте доклада.

При этом еще в 2011 году США и некоторые другие западные страны пытались помешать избранию Владимира Путина на пост главы государства, отмечают в комиссии. "…начиная как минимум с 2011 года ставилась конкретная задача не допустить к президентскому посту лично Владимира Владимировича Путина", — сказал глава комиссии СФ Андрей Климов на заседании комитета по международным делам, рассказывая о подготовке спецдоклада.

"То есть попытки повлиять извне на желание большинства граждан РФ оставить Владимира Путина главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, выбора Дональда Трампа президентом США и провозглашения в американском федеральном законе России официальным противником коллективного Запада", — добавил он.

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Для достижения этих целей предпринимались попытки дискредитации политики Путина как в стране, так и на мировой арене, стремления "изолировать" его от мировых лидеров, а также создать раскол в его окружении, "включая давних друзей и коллег". В числе методов достижения этих целей названы раздувание скандалов, в том числе фейковых, в СМИ; провоцирование Москвы на поспешные ошибочные решения, проведение соцопросов в российских регионах за счет иностранного финансирования.

Также было установлено, что Запад "публично навязывал извне конкретных кандидатов в президенты", а также вел кибератаки на ресурсы ЦИК РФ. Речь, насколько можно судить, об Алексее Навальном. Отказ ему в регистрации в качестве кандидата в президенты критиковали как в Вашингтоне, так и европейских столицах. Проблемы других претендентов на пост главы государства куда менее занимали критиков. Точнее сказать, вообще не занимали.

Напомним, в начале апреля комиссия назвала десять направлений, по которым происходило вмешательство в российские президентские выборы. Речь о выборах нынешнего года — даже несмотря на то, что сомнений в победе Путина на них и не было:

— проведение исследований социологического характера за счет иностранных государств;

— публичное и безапелляционное навязывание извне кандидатов в президенты;

— пропаганда и агитация на русском языке;

— воспрепятствование голосованию десяткам тысяч граждан на территории Украины;

— целенаправленные кибератаки на ресурсы Центризбиркома 18 марта;

— финансирование из-за рубежа активных участников избирательного процесса;

— оказание на безвозмедной основе гражданам, участвующим в агитации против Владимира Путина, безвозмездных услуг из-за рубежа;

— публичное непризнание западными странами результатов выборов в Крыму и Севастополе;

— публичное и масштабное распространение недостоверной информации о кандидате Владимире Путине;

— плановое моделирование и раздувание через СМИ определенных событий, в том числе публикация так называемого "кремлевского списка" и допинговых скандалов.

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ была создана в июне прошлого года. Полную версию доклада, о котором речь шла выше, обещают представить к 30 мая.

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Очевидно, что создана комиссия была в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов и ряда европейских государств. Хотя в первую очередь все же США — истерия насчет "российского вмешательства" там продолжается уже скоро как два года и не похоже, что идет на спад.

То есть ответ на обвинения должен был быть дан — едва ли можно сомневаться в западном вмешательстве в российскую политику на протяжении длительного времени.

Другое дело, насколько велики возможности донести российские аргументы до США и европейских государств. А ведь это тоже весьма важная часть процесса. И пока что большого оптимизма на этот счет нет.

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Темы Андрей Климов Совет Федерации вмешательство в выборы комиссия по защите госсуверенитета
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