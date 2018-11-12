Госдума заявляет о себе

7 ноября состоялось совместное заседание комитета Государственной Думы по транспорту и строительству и комитета Государственной Думы по финансовому рынку, в ходе которого снова обсуждалась реформа ОСАГО.

Примечательно в этом заседании то, что официальные слушания в обеих палатах парламента уже прошли в сентябре. Первые, в Госдуме, прошли на базе профильного комитета, на них было приглашено экспертное сообщество — представители минфина, Банка России, РСА, страховых компаний, правозащитников, общественных организаций, автомобилистов и т. п. В ходе слушаний состоялся профессиональный диалог, в результате которого предложение по либерализации ОСАГО было поддержано.

Для чего же понадобилось собирать третье заседание под эгидой ассоциации двух комитетов?

Как нетрудно заметить, после окончания выборного периода и турбулентности, во время которой ни одна из ветвей власти старалась не раскачивать лодку, Госдума начала становиться самостоятельным политическим игроком. Она демонстрирует собственную позицию, выходя за рамки своих негласно установленных функций, где она была лишь инструментом, а не реальным органом власти. Дума заявляет о себе. Она хочет не формально подтверждать уже принятые решения, а реально участвовать в их принятии. Очевидно, что это стало возможно благодаря яркой фигуре ее лидера — серьезного политика федерального уровня, а не назначенца, выполняющего поручения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не желает принимать безмолвно все инициативы, спущенные сверху. Он утверждает за Госдумой право участвовать в процессах, происходящих в стране, составлять собственное мнение и, если нужно, вступать в противоборство с другими ветвями власти. Сегодняшняя Дума отвоевывает не только политическое, но и экономическое влияние, публично заявляя свою позицию по ключевым экономическим вопросам, даже если эта позиция не совпадает с позицией системных либералов, стоящих у руля в профильных органах исполнительной власти.

Яркий пример тому — перипетии с прохождением через нижнюю палату парламента пенсионной реформы. Трудности удалось преодолеть, только задействовав администрацию президента. Бюджет 2019-2021 с депутатами согласовали лишь после серьезных дискуссий, и опять с участием той же АП. Недавно сложности возникли с законом о возвратах торговыми сетями продуктов производителям.

Последней острой темой, представленной на суд Госдумы, стало ОСАГО и его реформа. Как человек, несущий ответственность за принятие решения, Володин дал ход повторному обсуждению этого вопроса, чтобы досконально разобраться в ситуации, сложившейся на рынке автогражданки. Его соратником и "голосом" в диалоге с Центральным банком стал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Громкие инициативы и возросшая активность последнего явно свидетельствуют о поддержке со стороны Володина и усилении его позиций. А политический характер, который приобретает обсуждение реформы ОСАГО, может служить только подтверждением этой догадки.

Однако в ходе заседания большинство участников сошлось во мнении, что предложенная ЦБ РФ и минфином реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, с одной стороны, поможет исправить существующие проблемы в страховании, а с другой — сделать тариф более справедливым для добросовестных пользователей транспортных средств, как говорится в пресс-релизе комитета Госдумы по транспорту и строительству. Скорее всего, точка в спорах по будущей реформе, наконец, поставлена.

А нас с вами, вероятно, ждет увлекательный политический сезон, в котором мы увидим еще много интересных сюжетов.

Фото: www.nalog.ru