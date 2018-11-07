Депутат заставит граждан понимать всё правильно

Череда скандальных высказываний чиновников вызвала беспокойство у заместителя председателя комитета по образованию и науке Бориса Чернышова, который предложил создать комиссию по переводу с номенклатурного языка на русский.

"У нас, как бы это ужасно ни звучало, должен быть такой орган, который будет заниматься подобными вопросами", — поделился депутат своими мыслями со слушателями одной из радиостанций.

Удивительно, что в комитете по образованию и науке до сих пор не проинформированы, что у человека уже есть такой орган — головной мозг. Если он отсутствует или в нерабочем состоянии, то и никакая комиссия не поможет корректно сформулировать собственные мысли. Кто ясно мыслит — тот ясно излагает.

Если обсуждать тему, когда выступление чиновника или депутата приводит к варианту "не так поняли", то возникает два предположения.

Либо субъект коммуникации не в состоянии в полной мере пользоваться интеллектом, тем самым преимуществом homo sapiens перед животным миром, либо ораторы, которые взбаламутили общественное мнение своими суждениями, высказались абсолютно искренне. То есть банально не сдержались и сказали то, что и правда думают.

Далеко не секрет, и об этом явлении написаны научные статьи и множество литературных произведений, что испытание медными трубами — самое тяжелое для человека. Именно на этом этапе происходит психологическая верификация сознания — жесткий тест на личностное поведение в академическом смысле этого понятия.

Иными словами, становится очевидно, оторвался ли человек от реальности, утратил ли он какие-либо моральные принципы, чувство приличия, воспарил ли он в своем сознании до уровня безапелляционного "Вселенского разума" или продолжил свое развитие, оставшись интеллектуально сохранным.

"Сейчас такой шквал информации, который на любого человека выливается из смартфона, ноутбука, телевизора, радио. Разобраться в этом очень сложно.

К сожалению, сегодняшняя образовательная политика не учит человека навигационным форматам взаимодействия с информацией", — посетовал депутат, заместитель председателя комитета по образованию и науке, который и определяет эту самую политику.

"Это могут быть общественники, журналисты. Журналисты тех изданий, которым мы доверяем. Пусть люди будут знать правду", — сформулировал вариант решения проблемы депутат Борис Чернышов.

К сожалению, перечень критериев для обретения СМИ доверия у депутатов пока не сформулирован, да и вряд ли найдутся волонтеры, которые станут бесплатно наполнять здравомыслием выступления депутатов и чиновников.

Причем не только готовить речи, но и по итогам выступления выкрикивать с пеной у рта сокровенное: "Всё не так поняли!"

Может, сподручнее будет просто доверить озвучку выступающих в СМИ ораторов Сергею Светлакову, Михаилу Галустяну и другим кавээнщикам.

Можно будет хотя бы избежать того раздражения в обществе, которое вызывают косноязычные, неумные и циничные высказывания некоторых представителей власти.

Как пример "недопонимания" депутатом был приведен скандал со свердловской чиновницей Ольгой Глацких.

"Я уверен, что она больше говорила, наверное, что государство должно не рыбу раздавать, а удочки помогать добывать. Однако мы обсуждаем то, что появилось в социальных сетях, и об этом будут говорить сейчас все", — предложил Борис Чернышов свою трактовку высказываний чиновника.

А тут не надо быть уверенным, достаточно просто ознакомиться с внятным и осмысленным содержанием ее выступления. Чиновница совсем не выглядит недееспособной, чтобы за нее следовало выдумывать новый смысл ею же сказанного.

Уж слишком часто стали звучать ссылки на социальные сети, которые прямо заклевали несчастных чиновников.

Когда человек попадает в волшебный оазис номенклатуры, нередки и подвижки в сознании, связанные с обретением ощущения ложного превосходства.

Система старается защищаться как живое существо с обостренным чутьем самосохранения, которое чаще превалирует над коллективным разумом. В противном случае не зашел бы разговор о создании комиссии, чтобы заметать следы неровных амплитуд движения языком.

Идея создания специальной комиссии по редактированию речей чиновников и депутатов, конечно же, снизила бы количество конфузов и несколько подправила бы имидж некоторым гражданам с персональными автомобилями. Правда, выглядело бы это, как пение под фонограмму.

Да и редактирование расшифровок выступлений задним числом заняло бы массу времени, чтобы один озвученный тезис гармонично трансформировать в абсолютно противоположный по смыслу. То есть грамотно отыграть назад, отрицать очевидное и при этом купировать возможность других трактовок сказанного.

Если чиновник или депутат без посторонней помощи не в состоянии ясно мыслить и набело внятно излагать свои суждения, то, как они в принципе могут занимать должности на государевой службе и быть избранными в парламент, чтобы влиять на судьбы граждан и развитие Отечества?

Вопрос, разумеется, риторический, но развитие информационных технологий и расширение коммуникационных возможностей всё больше добавляют прозрачности к пониманию того, кто есть кто на административном и политическом олимпе. Отсюда вырисовывается и перспектива — и для таких деятелей, и для граждан, и для страны в целом.

Причем мнение формируется не на каких-то слухах или домыслах, как предлагает оправдывать и вуалировать косяки чиновников депутат Чернышов, а именно из ярких выступлений самих ораторов.

Очевидно, что идеальных депутатов или чиновников, да и вообще людей не бывает. Идеальные — по определению придуманные. У кого-то есть способности к принятию этических норм, приличий и стремление к здравомыслию, у кого-то — нет.

Но к развитию стоит стремиться, и не только чиновникам или депутатам, чтобы хотя бы знать, как пользоваться органом, данным человеку с рождения, существование которого оказалось незамеченным в комитете по образованию и науке Государственной думы.

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