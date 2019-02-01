Сенаторы-фигуранты наводят тень на плетень

Арестованный во время пленарного заседания Совета Федерации сенатор Рауф Арашуков остается героем прессы и социальных сетей уже несколько суток после часа Х.

Напомним, что убийства, в организации которых он обвиняется, произошли в 2010 году. И что, по утверждениям адвокатов и родственников погибших, на республиканском уровне следствие не имело шансов на успех. Это показали восемь лет, в течение которых оно тянулось. Арест сенатора от Карачаево-Черкессии заставляет вспомнить похожие неприятности, в разные годы случавшиеся с законодателями верхней палаты. А также задуматься о том, заслужил ли Совет Федерации тот репутационный ущерб, который понес.

В июле 2018 года по запросу российских властей в Италии был арестован бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий, находящийся в международном розыске. Новгородский районный суд заочно арестовал Кривицкого по делу о получении взятки в особо крупном размере — 15 миллионов рублей.

По словам адвоката арестованного, экс-сенатор постоянно жил в Италии и "считал себя в безопасности от политического преследования, объектом которого является с тех пор, как в качестве члена парламента проголосовал против военных действий на Украине, считая их незаконными и абсолютно необоснованными" (вы помните такое?).

В июне того же 2018 года челябинский суд изменил приговор Озерского городского суда экс-сенатору Константину Цыбко, признанному виновным в получении взятки. Причина пересмотра заключалась в том, что в приговоре городского суда не было отмечено, что Цыбко должен отбывать срок в колонии строгого режима, в остальном приговор был оставлен без изменений.

Экс-сенатор Цыбко был приговорен к лишению свободы на срок девять лет и штрафу 70 миллионов рублей. Наказание последовало за взятки на общую сумму 21 миллион рублей.

В ноябре 2017 года в аэропорту Ниццы задержали российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова. Первоначально его подозревали в уклонении от уплаты налогов, однако позже на российского парламентария было заведено уголовное дело об отмывании денег, полученных с помощью налогового мошенничества, совершенного организованной группой.

Сенатору назначили залог в пять миллионов евро и запретили покидать страну. В декабре того же года суд принял решение оставить его на свободе под залог в 40 миллионов евро.

Керимов вины не признал. В июне 2018 года все предъявленные ему обвинения были сняты. Член верхней палаты с триумфом вернулся в Россию, в настоящий момент он продолжает работу на посту сенатора.

Если обратиться мысленным взором к более ранним эпохам, то на память первым делом приходит дело "кингисеппской группировки", членом которой был сенатор Игорь Изместьев. Процесс по его делу стартовал в 2006 году в Московском городском суде, членам команды Изместьева были предъявлены обвинения в бандитизме и умышленных убийствах по найму, которые были выгодны сенатору.

Его обвинили в организации убийств, терроризме и даче взятки. По версии следствия, Изместьев и еще 12 человек создали группировку, на боевом счету которой более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 12 убийств. В декабре 2010 года суд приговорил Игоря Изместьева к пожизненному сроку.

В 2006 году было возобновлено следствие о хищении при поставках самолетов МиГ в Индию, подозреваемым по которому проходил экс-замминистра финансов, сенатор от законодательного органа Пензенской области Андрей Вавилов. Изначально уголовное дело было возбуждено в 1990-х годах, однако в 2000 году его прекратили за отсутствием в действиях Вавилова состава преступления.

По версии следствия, в 1997 году группа должностных лиц министерства финансов и государственного предприятия "Военно-промышленный комплекс МАПО" вступила в сговор с руководителями ряда коммерческих банков Москвы. Под видом выделения кредитов Индии для закупки самолетов МиГ-29 они похитили бюджетные средства на сумму свыше 231 миллиона долларов.

Кары за эти подвиги не последовало, в июле 2008 года уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности. В марте 2010 года Вавилов досрочно сложил сенаторские полномочия.

В июне 2006 года ФСБ задержала сенатора от законодательного собрания Калмыкии Левона Чахмахчяна. По данным следствия, Чахмахчян совместно с другими участниками преступной группы путем обмана и злоупотребления должностным положением склонил руководство одной из крупнейших авиакомпаний к передаче ему денежного приза 1,5 миллиона долларов. В 2008 году Московский городской суд приговорил на тот момент уже бывшего сенатора к девяти годам лишения свободы.

Осенью 2003 года Генеральная прокуратура России обвинила президента компании "ЮКОС-Москва" Василия Шахновского в неуплате налогов на 29 миллионов рублей. Через неделю он стал сенатором от представительного органа Эвенкийского автономного округа. Сенаторская карьера быстро оборвалась — суд усмотрел в процессе завоевания кресла в верхней палате процедурные нарушения. Вскоре суд приговорил налогового должника к году лишения свободы, но за решетку Шахновский не угодил, потому что добросовестно возместил государству финансовый ущерб.

Все это горькие факты, и отмахнуться от них невозможно. Но возможно ли в здравом уме делать на их основе фундаментальные обобщения, которыми в эти дни забиты социальные сети?

Ваш корреспондент достаточно давно работает в Совете Федерации. Я точно знаю, что подавляющее большинство членов верхней палаты — порядочные, высокообразованные люди, профессионалы, неравнодушные к своим регионам и готовые прийти на помощь простым смертным. Беда в том, что, следуя хрестоматийной русской пословице о паршивой овце и стаде, россияне склонны судить о Совете Федерации по таким сенаторам, как тот, которого арестовали в зале заседаний.

И не важно, что сенаторы являются назначенцами регионов, к которым, по логике вещей, и нужно предъявлять претензии (в данном случае к властям Карачаево-Черкессии). В массовом сознании торжествует иная логика, ее можно описать простой, как полено, фразой: "Все они там сволочи".

А мы "тут", разумеется, ангелы.

Источник фото: minsvyaz.ru

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