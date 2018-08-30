Как вместе с реформой от Путина уходят избиратели

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в обосновании пенсионной реформы сыграли в доброго и злого полицейского. Причем поведение президента в отношении премьера выглядит неэтичным, так же как и в отношении своего избирателя. В итоге Путин может потерять контроль над патриотической идеей, на которой только и держится.

Предательство коллеги и "ватника"

После выступления президента 29 августа стало ясно, что инициатором непопулярной реформы был он сам. Об этом говорит его жесткий тезис о ее безальтернативности. Но ранее президент всячески дистанцировался от своего правительства, которому якобы поручил разработку и реализацию реформы. В итоге Медведев не справился с психологической нагрузкой и исчез из информационного поля. Его недавние появления на камеру демонстрируют усталого, невнятно говорящего, больного человека.

Неэтично Путин ведет себя и по отношению к своему избирателю, ведь именно он был целевой аудиторией его выступления. Его избиратель — это так называемый оппозицией "ватник", для которого главное — это заслуги Путина перед обществом по построению русского мира, ограничению американского глобализма, олигархических структур.

Дважды в своей речи президент ссылается на мнение экспертов, не называя их. Речь идет об Алексее Кудрине, экспертах Высшей школы экономики — либеральных, прозападных людей, которых избиратель Путина ненавидит всей душой, вспоминая 90-е годы. Не называя своих экспертов, вы, Владимир Владимирович, проявляете неуважение к аудитории, рассчитывая на ее неосведомленность.

Кроме того, не иначе как хамство была расценена ею ваша издевательская ремарка: "Если продать даже все здания Пенсионного фонда, то хватит лишь на несколько месяцев. А дальше что?" Потому что мы все понимаем, что речь идет о цацках, квартирах и земельных участках, которыми обвешаны с ног до головы наши зажравшиеся чиновники, депутаты и олигархи. Продажа этих зданий — это снесение короны с их головы, это нам знак, что они тоже должны поучаствовать.

Собственно, не понятно, чем сегодня Владимир Путин отличается от Бориса Ельцина, который тоже сделал ставку на "чикагских мальчиков" и погрузил страну в хаос. Но заметим, что он хотя бы пенсии выплачивал. А здесь Путин угрожает, что через шесть-семь лет на выплаты не будет денег, если останется нынешняя система.

Кормит ли молодежь стариков?

Во-первых, это большой срок, можно было бы и что-нибудь придумать, было бы желание. Во-вторых, угрозы несостоятельны. Первая причина дефицита в ПФР, которую называет президент, — это демография. То есть "если в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к одному. То в 2019-м оно составит уже 1,2 к одному". Плюс еще граждане стали жить на восемь лет дольше, замечает Путин.

Но в западных странах такие же тенденции, там вообще намечается тотальная роботизация производства, но краха пенсионной системы не намечается. Потому что там пенсионный фонд наполняется за счет роста заработной платы и, соответственно, отчислений в бюджет. Именно в бюджет, а не в фонд. Самое удивительное, что и у нас так же, просто это старательно скрывается, чтобы спекулировать вышеприведенными данными о том, сколько человек скольких кормят.

Так, среднестатистический россиянин за время своего стажа при средней зарплате 40 тысяч и при стаже 20 лет перечисляет в ПФР около 2,4 миллиона рублей. Сейчас у мужчин средний возраст жизни на пенсии — восемь лет, пенсионеру идет на возврат взносов всего 1 миллион 600 тысяч, а остальные 800 тысяч остаются у государства — в бюджете. А куда оно их тратит, нам неизвестно, но очевидно, что хочет забирать и тратить еще больше.

Если бы это было не так, то не было бы заморозки накопительной пенсии, отмены балльной системы, а они стали бы универсальными для всех. Сам заработал свою пенсию, сам пользовался, сам оставил в наследство. Но для этого тоже нужен высокий уровень заработной платы, устойчивый рынок труда, налоговая дисциплина, белые зарплаты. Поэтому крайне сомнительным выглядит тезис, что мы созрели к проведению реформы.

Добавим, что, говоря о параметрах роста, Путин все время сравнивает их с показателями 90-х годов. Вы бы еще с 1913 годом, сравнили, Владимир Владимирович! Сравните с 2014-м, именно тогда мы почувствовали действие санкций и резкое снижение уровня жизни, экономика стала стагнировать.

Нет альтернативным источникам

Путин отметает все альтернативные предложения по финансированию ПФР. Не озвучена поправка о прогрессивной шкале налогообложения, хотя на слушаниях в Госдуме 21 августа такое предложение звучало даже от либералов. Заметим полученные деньги предлагается тратить не на выплату пенсий, а на компенсацию предпринимателям взносов в ПФР за людей предпенсионного возраста.

Нефтяные доходы президент тоже отказывается привлекать к финансированию ПФР. Говорит, что этих денег не хватит даже на то, чтобы два месяца выплачивать пенсии. Опять же, это дополнительный, а не единственный источник формирования ПФР. "А вдруг цены на углеводороды упадут", — говорит Путин. Логично, найдите вариант повышения сбора налогов от других источников.

Для сравнения, дефицит ПФР в 2018 году составит 257 миллиардов рублей, при этом чистый вывоз капитала в 2017-м был 31, 3 миллиарда долларов, это примерно 1 триллион 966 миллиардов рублей. А Фонд национального благосостояния — это 4844 млрд рублей. А прибыль "Газпрома" — 997 миллиардов, Сбербанка — 542 миллиарда. А теневая экономика России, по оценкам, — это 33,6 триллиона рублей, или 39 процентов от ВВП, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Поэтому все озвученыые меры Путина выглядят косметическими. Впечатление, что озвученные "подарки" были заложены в реформу заранее. Очевидно, что обещанная надбавка в 1000 рублей ежегодно будет съедать инфляция. И надо бы говорить не об абсолютных цифрах — 20 тысяч рублей средней пенсии к 2024 году, а об относительных цифрах (в Европе — это 40 процентов от зарплаты в отрасли).

Корона на голове стала очень мешать Путину

Можно догадываться о причинах такой позиции президента — это невероятное внешнее давление. Ему приходится принимать решения не вдолгую, а в короткую. И это смог бы понять избиратель Путина, если бы об этом было честно сказано. Но нет, было лишь лицемерное возложение ответственности на население за безопасность страны. Не чувствуется также осознания президентом личной вины за то, что страна за все тучные 2000-е годы не накопила денег на реализацию социальных программ, создание независимой финансовой системы, не было борьбы с теневым сектором и коррупцией, а было соглашение с олигарахатом, которое сейчас оказалось важнее, чем соглашение с народом.

Избиратель Путина хочет, чтобы его внешняя политика была дополнена социальным государством внутри. А если вы отбираете завоевания прежних лет при том, что уровень жизни в стране за последние пять лет только понижается, то что вы хотите от своего избирателя? Он будет отказываться от поддержки, вы будете нести огромные репутационные потери и в какой-то момент можете утратить контроль над патриотической идеей, о которой так много говорите, Владимир Владимирович. Люди не переносят, когда с ними не честны, они воспринимают это как унижение. Люди хотят не подгонки под готовые легкие решения, а непредвзятого и квалифицированного подхода к проблемам — общим.

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