Москва не снижает цену на газ для союзников. Что хочет Путин?

Александр Лукашенко и Никол Пашинян не смогли на личной встрече с Владимиром Путиным добиться снижения цены на природный газ, поставляемый из России. Вероятно, мы имеем дело с новой тенденцией в отношениях между союзниками по ЕАЭС.

В четверг завершилась встреча в Кремле между главами России и Армении. Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что страны "связывают особые отношения, которые носят стратегический характер". Однако отметил, что "окончательного решения о цене на российский газ" на переговорах не достигнуто. "Но у меня оптимистический настрой, и я надеюсь, что мы достигнем желаемого результата или, по крайней мере, не будет нежелательных развитий", написал политик.

В свою очередь за день до этого визита с точно такой же просьбой приезжал в Москву Александр Лукашенко. По словам вице-премьера Антона Силуанова, добиться пересмотра стоимости поставок газа в 2019 году Лукашенко не удалось."По вопросу ценообразования на газ мы должны определиться за следующий период и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии", — подчеркнул заместитель премьера.

Не удалось главе Белоруссии добиться и уступок по компенсации потерь страны от налогового маневра в российской нефтянке. Заметим, что сегодня Армения получает российский газ по цене 150 долларов за тысячу кубометров, а Белоруссия — 132 доллара. Среднеевропейская цена колеблется в районе 200-260 долларов за тысячу кубометров.

Как сказал " Правде. Ру" президент Ереванского геополитического клуба Арман Бошян, "армяно-российские отношения будут зависеть не от бравых речей Пашиняна, а его действий по углублению интеграции в рамках ЕАЭС. По мнению эксперта, пока конкретные действия говорят об обратном — это арест Роберта Кочаряна и уголовное дело на "Газпром Армения", которое завели сразу после окончания контракта.

"Если нет судебного решения по "Газпрому", то с какой стати вы кого-то назначаете виновным? Или у нас судебная система, понятно, что не особо работает", — заметил эксперт.

Пашинян, по мнению Армана Бошяна, должен "прекратить неразбериху с генеральным секретарем ОДКБ, преследование в отношении российского бизнеса в Армении, а так же подписать договор о статусе американских биологических лабораторий в Армении".

"Если все он это сделает, естественно, Россия не будет пересматривать свою степень сотрудничества, даже, наоборот, может быть, тогда и скидку и на газ получим, и кредиты на поставку вооружений. В ином случае, каждый гражданин Армении заплатит из своего кармана очень дорого. Это будет выражаться не только в цене на газ, но и в росте вероятности возобновления войны", — сказал политолог.

"Наверное, Пашиняну назначен какой-то срок. Например, месяц или два. Если за месяц или два эти политические процессы не изменятся, то Россия, скорее всего, коренным образом пересмотрит отношения с Арменией", — сделал вывод эксперт.

Арман Бошян отказался комментировать российско-белорусские отношения, но очевидно, что и в этом случае речь идет об углублении интеграции в обмен на экономические преференции. Известно, что у Москвы и Минска есть два интеграционных проекта и по каждому у Москвы накопились вопросы.

Впрочем, торги с Лукашенко по любому вопросу ведутся с незапамятных времен и всегда Москва уступала, предпочитая не терять расположение " верного союзника, котрый бережет западные границы ЕАЭС". Хотя на самом деле легко убедиться в обратном. Как будет на этот раз посмотрим, на 29 декабря запланирована еще одна встреча глав России и Белоруссии.

Читайте по теме:Будет ли Россия присоединять Белоруссию

Что мешает Армении стать проамериканской

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС