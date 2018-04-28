Новый атлас Путина - не забава, а международный документ

Новый правдивый атлас мира — это международный документ, который говорит, что у "России нет границ, а есть горизонты", согласен с Владимиром Путиным путешественник и телеведущий Тимофей Баженов, давший интервью "Правде.Ру". По его мнению, российские дороги ничуть не уступают по качеству американским и европейским.

Президент Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) подготовить новый географический атлас мира "без искажения данных". В пятницу, 27 апреля, на заседании Русского географического общества президент заметил, что "мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи, путешественники, постепенно вытесняются с карт мира. Тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки".

"Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск и т. д. и т. п.", — подчеркнул глава государства. Президент поручил министерству обороны предоставить доступ к картам "в формате современных компьютерных технологий" не только составителям атласа, но и туристам.

Своим мнением относительно данной инициативы президента поделился с "Правдой.Ру" путешественник и телеведущий Тимофей Баженов.

— Там ли мы ищем правду?

— Да, мы ищем правду в абсолютно правильном месте. Владимир Владимирович Путин — настоящий собиратель русской земли. Русские путешественники во многих местах были первооткрывателями и давали им названия связанные с историей России. А люди, которые через много лет приехали на эти земли, нагло стали им давать другие имена. К списку Путина стоит добавить, например, открытия Николая Николаевича Миклухо-Маклая в Новой Гвинее.

Кроме всего прочего, в поручениях президента есть очень важная вещь — он рекомендовал открыть засекреченные карты. Это решение своевременное, долгожданное, потому что с появлением космической картографии, перечень секретных карт представляется ортодоксальным. Здесь прослеживается абсолютная поддержка путешественников, туристов.

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— Не будет ли у них путаницы, ведь они привыкли к нынешним названиям?

— Никакой путаницы не будет. На многих картах и сейчас названия указаны двойными или даже тройными толкованиями. Новый атлас будет международным документом, мы заявим свои права как первооткрыватели.

— Еще один момент. Это касается Крыма, который наш, а многие в мире считают, что он не наш. Крым в новом атласе будет определен как часть Южного федерального округа. Будет ли принят этот атлас мира к всеобщему пользованию? Ведь где-то могут взять его и запретить…

— На самом деле, признать или не признать карты — это дело каждого государства. Но любое уважающее себя государство должно иметь карты своей территории и территории мира, представлять их всему миру, для того чтобы мир был в курсе убеждений и намерений этого государства. Например, фашистская Германия в середине XX века выпускала атласы, где наша с вами страна именовалась как северные, северо-западные и восточные части Третьего Рейха, где отсутствовала полностью Франция, а Англия была предместьем Германии.

Наш новый атлас — косвенное успокоение для всех, кто боится, что Россия имеет какие-то территориальные претензии в отношении чужих государств. Там будут четко обозначены границы. А кому не нравится, что Крым — наш, пусть кидает в его изображение на карте дротики.

— А не лучше ли заняться дорогами, привести в порядок населенные пункты, чтобы помочь туристам и путешественникам? И потом, это ведь недешевая история — составить этот атлас мира, это трудоемко и затратно.

— Вы считаете, что за те деньги, которые мы платим картографам, можно положить асфальт во всей России? Картография и состояние дорог — это абсолютно разные сферы, как бюджетные, так и сферы деятельности. Могу однозначно сообщить, что наши дороги совершенно не так плохи, как кажется людям. Если сравнивать российские дороги с американскими, то могу вам сказать, что российские дороги местами значительно лучше американских. Грунтовая дорога с разбитой колеей — это абсолютная норма для американских просторов.

Если сравнивать российские дороги с европейскими, то давайте сравнивать дороги европейской части России с Европой. Вы увидите, что на самом деле эти автобаны, которыми так гордятся заграничные люди, они построены в период правления Гитлера с применением рабской силы. Да, и до сих пор они в более-менее приличном состоянии. А дороги, которые они сейчас строят, ничем от наших дорог Краснодарского края не отличаются.

Дороги у нас совсем неплохие, они не хуже, чем где-нибудь в Польше, Венгрии и Франции. Да, наши скоростные дороги хуже скоростных дорог Германии. Но не нужно забывать, что погодные условия в Германии сильно отличаются от наших. У нас за зиму происходит более ста переходов через ноль: плюс один градус, минус один градус. А в Германии всего два перехода через ноль. А в Финляндии три перехода через ноль. То есть там или наступила зима, и тогда дороги не размораживаются, или зима закончилась, тогда дороги оттаяли.

Напомним, патриотизм в топонимике существует во всем мире. Так, например, в Аргентине никто не называет Мальвинские острова — Фольклендскими. А в США совет штата Невада по географическим именованиям отклонил предложение назвать бухту озера Тахо именем Марка Твена, ссылаясь на позицию местного индейского племени Уашо, которое считает писателя расистом.

Добавим, что кругосветные экспедиции Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Фаддея Беллинсгаузена, Отто Коцебу дали миру многие географические названия, которые были утеряны. Иван Крузенштерн, например, описал часть Курильских островов, островов Японии и побережья Сахалина. Юрий Лисянский стал первым капитаном в мировой истории, который совершил безостановочный переход из Китая в Англию за 142 дня.

В 1812 году он был назначен русским консулом в Рио-де-Жанейро и организовал экспе­дицию во внутренние районы Бразилии. Названный им остров Святой Екатерины теперь называется на испанский манер Санта-Катарина. Утеряны также почти все русскоязычные названия Аляски.

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