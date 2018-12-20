Главные ответы Путина: от Крыма и жены до ядерной войны

В Центре Международной торговли, в Москве, состоялась очередная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она стала 14-й по счёту с 2001-го года и первой после избрания Владимира Путина на очередной президентский срок.

В этом году на пресс-конференцию было аккредитовано 1702 журналиста, что является рекордом по количеству прессы на данном мероприятии за все годы его проведения.

Традиционно, президент начал с краткой вступительной речи, в которой охарактеризовал наиболее актуальные темы за последний год, и дал краткую выжимку по политическому и экономическому состоянию государства. По словам президента, за 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 1,7 процента. Объемы промышленного производства на 2,9%, в прошлом году за алогичный период рост был в 2,1%. Грузооборот и объёмы розничной торговли также идут в рост. И все это несмотря на экономические санкции и ту самую неблагоприятную конъюнктуру.

При этом, по словам Путина, "после длительного перерыва зафиксирован, хоть и незначительный, но рост реальных доходов населения". При этом, президент высказал надежду на то, что "эта тенденция сохранится". Отмечен был и незначительный рост средней продолжительности жизни, с 72,2 года до 72,9 лет.

Первый вопрос был задан от ТАСС по поводу целесообразности нацпроектов и их выполнения. На это Путин ответил, что перед страной стоит необходимость социального, экономического и инфраструктурного рывка. Цель же этого рывка по мнению президента в том, чтобы страна "прыгнула" в новый технологический уклад. Понятно, что реализация нацпроектов идет не без проблем, но проблемы эти, по словам главы государства, решаются в оперативном режиме, и над реализацией проектов работает команда компетентных специалистов.

Следующий вопрос прозвучал от телеканала "Россия" и был посвящен экономическому росту, самой возможности рывка при низких темпах этого роста и тем, доволен ли Путин работой премьера и кабинета министров.

Глава государства высказался в том духе, что критика от экс-министра экономики, Кудрина из разряда "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива"ю. При этом, подчеркнув, что Кудрин хороший специалист и он прислушивается к его советам.

Работой правительства и премьера он также "в целом" доволен. При этом, Путин отметил, что для роста экономики как раз и нужны национальные проекты, и более того, нынешний скромный рост — это явление временное, в планах у правительства выход на качественно новые показатели через несколько лет.

Журналистка агентства "Прайм" поинтересовалась у президента, почему при профицитном бюджете все равно повышаются налоги и тарифы. На что глава государства подчеркнул, что профицит бюджета — это положительное явление и это характеризует работу правительства, как адекватную, но есть и явление "нефте-газового дефицита", которое необходимо исправлять. Более того, государство при повышении тарифов и налогов, оставляет все льготы. При этом, рост НДС например, не столь велик по европейским меркам, а рост тарифов ЖКХ будет проходить постепенно, в два этапа.

Следующий важный вопрос был от корреспондента телеканала "Звезда" по поводу уровня поддержки государством отечественных производителей. Путин заявил, что нынешний уровень поддержки явно недостаточен. Но уже есть ряд программ, которые активно разрабатываются и внедряются для решения этой проблемы.

Далее была затронута тема третьей мировой войны, которая может стать ядерной. Путин посетовал на то, что многие недооценивают эту угрозу, и более того, разрушают архитектуру глобальной безопасности и ядерного паритета. В частности, он упомянул демарш США по поводу ДРСМД и информацию о планах по выходу штатов из СНВ-3. При этом, президент подчеркнул, что "нам есть чем ответить" и чем защитить свою страну от подобной угрозы. Но в глобальном плане, все эти тенденции он охарактеризовал, как негативные.

Естественно, была затронута тема Украины и инцидента в Керченском проливе. Корреспондент "Известий" поинтересовался, не считает ли Путин, что украинская провокация удалась. Глава государства ответил, что провокации для поднятия собственного рейтинга, а речь идет о рейтинге Порошенко, за счет национальных интересов страны — это дурная идея. Что же касается самого инцидента, то Путин выразил радость от того, что в итоге конфликта никто не погиб В частности, военные украинские моряки. Что касается последствий и итогов, то глава России, призвал дождаться окончания официального следствия.

Далее был вопрос от традиционного уже корреспондента УНИАН, которого многие за последние годы стали называть "дежурным украинским клоуном". Роман Цимбалюк поинтересовался у Путина судьбой Донбасса и возможностью обмена украинских моряков.

Владимир Путин ответил на это так: "По поводу страданий людей, которые живут на Донбассе. Вы же гражданин Украины и считаете этих людей гражданами своей страны. Скажите, кто установил блокаду? Разве Россия? Это сделали украинские власти — по отношению к территории, которую считают своей. И стреляют по гражданам, которых считают своими. По мирным гражданам. Мы оказываем поддержку этим людям — мирную. Чтобы их окончательно там не раздавили. И будем это делать дальше. Попытки решить этот вопрос с применением силы — а украинские власти продолжают это делать — обречены на провал.

Теперь по поводу урегулирования отношений. Дело не в персоналиях. Дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание. Это один из наших крупнейших партнеров. Торговый оборот между нашими странами растет, в текущем году он тоже вырос. Это естественные связи, и когда-нибудь они дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, эта ситуация будет продолжаться — вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле.

По обменам. Мы всё время этим занимались. Медведчук постоянно этим занимается. Он приезжал и ставил вопрос по морякам, задержанным в Чёрном море. Но это можно будет обсуждать после завершения уголовного дела".

Далее речь зашла о внутренней политике и запретах. В частности о недавнем уголовном "преследовании рэперов" и вообще о взаимоотношениях власти и молодежи. Путин отметил, что в пропаганде мата, наркотиков и низменных инстинктов ничего хорошего нет, это ведет к культурной деградации. Тем не менее, и в арестах и сугубых запретах глава государства также ничего хорошего не увидел. И потому, есть все основания полагать, что ситуация в этом направлении пройдёт стадию определенной либерализации.

С внутренней политики перешли на внешнюю. Японский журналист издания "Киодо цусин" спросил о судьбе мирного договора с Японией и о судьбе курильских островов. Глава России отметил, что пока наша власть не понимает степени реального суверенитета Японии и степени е независимости от США, особенно в плане размещения военных баз и систем ПРО. А для безопасности России это недопустимо. Тем не менее, Путин подчеркнул, что работа в плане заключения мирного договора с Японией будет продолжаться.

Следующий вопрос снова был по Украине а также по процедуре упрощенного получения гражданства. Еще была затронута тема арестов Бутиной и Ярошенко в США. Путин начал с последней темы, и заявил, что судьба наших граждан, которые непонятно за что попали в американскую тюрьму России не безразлична. Государство будет следить и помогать. Но принципа "око за око, зуб за зуб" не будет реализовано в России.

Что касается упрощения получения гражданства для русских с Украины, и не только с юго-востока, то соответствующие поправки в законодательство будут приняты в следующем году. Президент также подчеркнул, что "мы не позволим растаскивать русский и украинский народы", которые связаны историческими и культурными корнями. Что же касается внешнего давления на Россию, то глава государства заявил, что все эти попытки служат только одной цели — сдержать или вообще аннулировать развитие нашей страны.

Следом был задан вопрос про победивших на губернаторских выборах оппозиционерах, и как Путин будет выстраивать работу с ними. Глава государства уверил, что готов работать со всеми, и помогать губернаторам из любой партии в их работе на благо регионов и их населения. Более того, президент подчеркнул, что если победили оппозиционеры, значит это сознательный выбор граждан, избирателей.

Далее был вопрос про санкции, и готовность страны встретить очередной их виток. Президент заявил, что такая готовность есть, более того, "Россия большую часть истории живёт под санкциями". И сейчас такая адаптация проходит значительно быстрее и куда менее болезненно для страны. Глава государства также подчеркнул, что сейчас "мы спокойно делаем свое дело. Наша экономика адаптировалась к внешним ограничениям". Более того, президент охарактеризовал и положительные стороны такого давления. По его словам санкции заставили по многим направлениям государство "включить мозги".

Спросили президента и про возможность реставрации социализма в стране. Путин ответил, что такая реставрация невозможна, поскольку изменилось само общество. Однако, при этом, глава государства подчеркнул: "Справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к бедным, выстраивание политики государства по снижению количества людей за чертой бедности — если говорить про социализацию в этом смысле, то на это и направлены наши усилия".

Об отношении к заявлению Трампа о победе над ИГИЛ и выводе военного контингента из Сирии у Путина поинтересовалась журналист Chicago Tribune, президент ответил на её вопрос следующим образом: "Что касается победы над ИГИЛ. Я согласен с Трампом, мы добились существенных успехов в борьбе с терроризмом в Сирии. Есть опасность перетекания этих и подобных группировок в Афганистан и другие страны. Это большая опасность для всех, в том числе для России, США, Европы и азиатских государств. Что касается вывода войск из Сирии — не знаю, что это такое. Каждый год заявляют про вывод войск из Афганистана, но они все еще там.

Нужно ли присутствие американских войск? Думаю, нет, тем более войска США находятся в Сирии нелегитимно. Если решили вывести контингент — это правильно. И все же между нашими специалистами налажен конструктивный диалог по борьбе с терроризмом на территории Сирии".

Затем снова было возвращение к теме Крыма и санкциям против крымчан. Путин по этому поводу ответил, что "Если это был захват, то жители Крыма ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали — это не аннексия. Против крымчан ввели санкции. Если они не при чем — за что их ввели? А если ввели их за голосование — надо признать, что оно состоялось".

Еще один вопрос был о правде и СМИ, и ответственном отношении к информации с которой работают журналисты. Путин напомнил, что "правда не в силе, сила — в правде". И именно такое отношение к информации и является настоящим призванием СМИ и журналистов.

Следом снова была поднята тема арестов в США и нашего закона об иностранных агентах, а также о том, что сейчас творится вокруг Украинской Православной Церкви и Православия в целом.

Отвечая по поводу иностранных агентов, Путин отметил, что этот закон разрабатывался на основе международного опыта и аналогичных законодательных актов западных стран. Что же до Украины и Православия, то глава государства охарактеризовал вторжение украинской власти в дела религии беспрецедентным, а также отметил, что "турецкий патриархат" преследует по его мнению, сугубо меркантильные цели.

Далее снова был задан вопрос о повышении цен на топливо и о протестах во Франции в связи с аналогичными мерами французского правительства. Путин подчеркнул, что правительство РФ как раз делало все, чтобы снизить и рост цен и замедлить темпы этого роста. Во Франции же власти сознательно пошли на повышение стоимости и в этом разница в ситуации. При этом, глава государства подчеркнул, что повышение цен на бензин во Франции стало только "спусковым крючком", а требования протестующих копились уже давно.

Что касается России, то Путин отметил, что он за то, чтобы обеспечить право граждан в том числе и на массовые мероприятия, лишь бы они проводились в соответствии с законодательством РФ.

Задали вопрос о ЧВК "Вагнер" и погибших в Централь-Африканской Республике журналистах, а также о бизнесмене Пригожине, которого в определенных кругах называют "поваром Путина". Президент по последней части вопроса заявил, что все его повара служат в ФСО, и других нет.

Что касается "Вагнера" и погибших журналистов, то Путин заявил: "Все должны оставаться в рамках закона. Если его группа что-то нарушает — Генпрокуратура должна дать правовую оценку. Если они не нарушают закон, они вправе продавливать свои интересы в любой точки планеты. И о трагедии, которую вы упомянули. Мы не должны забывать о погибших журналистах, в том числе о тех, кто погиб на Украине. Ваши коллеги, насколько я знаю, приехали в ЦАР как туристы, не уведомляя власти страны. Покушение совершили какие-то местные группировки, ведется расследование, достоверных данных пока нет. Надеюсь, что мы узнаем, что там произошло".

Еще было сразу несколько вопросов и по пенсионной реформе, и по аресту правозащитника Льва Пономарёва, и по Дальнему Востоку. Глава государства заявил, что после изучения дела Пономарева не ставит под сомнение решение суда, пенсионная реформа стала вынужденным шагом и он понимал, что критика неизбежно будет, но именно сейчас реформу можно провести с переходным периодом и постепенно. Что же до переноса столицы ДФО во Владивосток, то эта идея, по словам президента, назревала уже давно.

Далее последовал вопрос о достоверности статистики, особенно по поводу реальных доходов населения. Путин ответил, что разбирается и в этой статистике, и учитывает динамику за последние несколько лет, и понимает по каким принципам получаются все эти статистические данные. Резюмировал свой ответ президент повторением тезиса о хоть и скромном, но росте реальных доходов населения.

Следом снова прозвучал вопрос от американской прессы о том, каковы цели внешней политики России и не хочет ли Путин "править миром". На это президент ответил, что штаб, где такие попытки совершаются находится совсем не в Москве, а также, что "дружба против России" — это сейчас тренд западных стран. "Дружить против кого-то всегда выгодно".

Далее снова был вопрос о возможности встречи Путина и Трампа. Глава государства ответил, что необходимость в такой встрече назрела уже давно и есть масса вопросов, которые необходимо обсудить.

После трех с половиной часов пресс-конференции слово для вопросов предоставили "самым опытным журналистам". И первый вопрос был про сравнение российских и западных лекарств, многие из которых попали под санкции.

Президент заявил, что наши аналоги ничем не хуже западных, и уже сейчас в России производится 80% жизненно необходимых лекарств, при этом и их база также производится в России. Более того, полностью от импорта лекарств Россия в ближайшее время отказываться не намерена.

Главными событиями года Путин назвал Чемпионат Мира по футболу и президентские выборы. Что касается региональной политики, то весьма положительно отозвался о программах на Дальнем Востоке и обещал, что государство будет работать в этом направлении и в дальнейшем. Также президент заявил об укреплении границ по Крымскому направлению.

Кстати, говоря о украинских моряках, Путин напомнил, что на Украине также незаконно задержаны российские гражданские моряки, но западная пресса об этом почему-то "не чирикает".

В итоге, президент поздравил всех с наступающим Новым годом, и конференция на этом закончилась. Длительность её составила почти четыре часа. И охват тем опять был максимально широким, от глобальной политики, до внутренних и региональных проблем. Но это вполне закономерно, поскольку все эти проблемы во всей полноте прекрасно отображают настроения всех частей российского общества.