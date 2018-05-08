Так царь нам Путин или не царь?

Запад начал раскручивать новую антипутинскую историю под условным названием: "Путин — царь, и как вы, россияне, это терпите". Агитка демонстрирует полное непонимание российской истории и имперского менталитета, что, впрочем, не ново. Может быть, эта пропаганда исправно действует на западного зрителя?

Это была коронация, а не инаугурация

Западные издания, обсуждая инаугурацию Владимира Путина на четвертый президентский мандат, замечают, что это скорее была коронация. Так Эндрю Э. Крамер в The New York Times, в статье "Четвертый мандат Путина — больше коронация, чем инаугурация", пишет, что царский антураж церемонии придал ей атмосферу коронации. Подчеркивая авторитарность "бывшего агента КГБ" во внутренних и внешних вопросах, автор замечает, что "за два дня до инаугурации полиция арестовала около 1600 человек в акциях протеста под названием "Он нам не царь". "Демонстранты носили бумажные короны, чтобы поиздеваться над долголетием Путина в политике, который во власти работает дольше, чем любой российский лидер со времен Сталина", — пишет Эндрю Крамер.

В швейцарской Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет в статье "За путинской инсценировкой власти скрывается ее хрупкость" придерживается мнения, что "Путин не царь", не дотягивает якобы потому, что "редко стремится стать ближе к своим подданным". "Церемония инаугурации в московском Кремле вдохновлена восшествием на престол царей, однако Путину за все эти годы не удалось укрепить доверие граждан к государству и его структурам — власти, органам безопасности, юстиции. Единственный, кто считается более или менее честным и заслуживающим доверия, — сам Путин", — заключает автор. Как мы видим, европейцы стараются быть объективнее, чем их американские коллеги.

Россия была сильной только при единоначалии

Так или иначе, но новая антипутинская агитка в очередной раз демонстрирует незнание русского имперского менталитета. Вспомним знаменитый афоризм Александра III о том, что "пока русский царь на рыбалке, Европа может подождать". А как только Николай II стал отличным семьянином в ущерб своим царским обязанностям, страну тут же погубили разных мастей проходимцы. Даже при коммунистах единоначалие соблюдалось через совмещение должностей генсека, председателя президиума Верховного Совета и главы кабинета министров, а отказ от него закончился распадом СССР и ельцинским беспределом.

Причем россияне видят, во что выливается западная демократия в месте ее зарождения, не говоря уже о странах Востока. Возьмем хотя бы приход к власти безумцев, желающих со всеми войны, Трампа, или Мэй, или того же Макрона, который так и норовит стать через Сирию новым Наполеоном Бонапартом. Или бесхребетные власти Испании, которые никак не могут справиться с каталонским сепаратизмом и разваливают страну. Кстати, многие испанцы говорят, что уж диктатор Франко бы справился, и их ничуть не смущает наличие собственной монархии.

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Новая антироссийская тема, раскручиваемая с подачи Запада Навальным (или наоборот), обречена на провал, как и предыдущая — о повальной коррупции в российских органах власти. Как сказал "Правде.Ру" историк, генеральный директор Института системно-стратегических исследований Андрей Фурсов, "это глупая тактика раскачивания российской лодки, как и вся западная пропаганда". Вспомните, продолжил эксперт "Правды.Ру", как пресс-секретарь госдепа США Хизер Нойерт отреагировала на задержания протестантов Навального 5 мая, сказав, что "лидеры (Путин. — Ред.), которые уверены в своей легитимности, не арестовывают своих мирных оппонентов за протесты".

Не надо обращать внимания на эти глупости

Этим она тут же зафиксировала нелегитимность Трампа и Макрона, потому что людей арестовывали и при инаугурации Трампа и Макрона, сказал "Правде.Ру" Андрей Фурсов. "Нам не надо реагировать на каждую их глупость, потому что таким образом мы себя ставим в зависимость о того, что скажут их идеологи. Они будут продолжать провоцировать нас и на словах, и на деле, как в деле Скрипалей. Нам не надо оправдываться. Кто оправдывается, тот выглядит виноватым. И не надо задавать на ток-шоу вопрос: "Ну что же нам делать, ну как же нам ответить?" Тем самым мы говорим им, что мы не знаем, что делать", — резюмировал Андрей Фурсов в интервью "Правде.Ру".

Заметим, все эти провокации по прошествии времени становятся фарсом, возьмем хотя бы дело Скрипалей, или допинговый скандал, или отравление химическим оружием сирийцев "мясником Асадом", или вмешательство России в демократические выборы на Западе и т. д. И не надо думать, что западный читатель этого не замечает. Замечает, поэтому и пользуются российские иноязычные СМИ такой популярностью на Западе, и подвергаются там таким гонениям местных чиновников.

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