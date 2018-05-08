Запад начал раскручивать новую антипутинскую историю под условным названием: "Путин — царь, и как вы, россияне, это терпите". Агитка демонстрирует полное непонимание российской истории и имперского менталитета, что, впрочем, не ново. Может быть, эта пропаганда исправно действует на западного зрителя?
Западные издания, обсуждая инаугурацию Владимира Путина на четвертый президентский мандат, замечают, что это скорее была коронация. Так Эндрю Э. Крамер в The New York Times, в статье "Четвертый мандат Путина — больше коронация, чем инаугурация", пишет, что царский антураж церемонии придал ей атмосферу коронации. Подчеркивая авторитарность "бывшего агента КГБ" во внутренних и внешних вопросах, автор замечает, что "за два дня до инаугурации полиция арестовала около 1600 человек в акциях протеста под названием "Он нам не царь". "Демонстранты носили бумажные короны, чтобы поиздеваться над долголетием Путина в политике, который во власти работает дольше, чем любой российский лидер со времен Сталина", — пишет Эндрю Крамер.
В швейцарской Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет в статье "За путинской инсценировкой власти скрывается ее хрупкость" придерживается мнения, что "Путин не царь", не дотягивает якобы потому, что "редко стремится стать ближе к своим подданным". "Церемония инаугурации в московском Кремле вдохновлена восшествием на престол царей, однако Путину за все эти годы не удалось укрепить доверие граждан к государству и его структурам — власти, органам безопасности, юстиции. Единственный, кто считается более или менее честным и заслуживающим доверия, — сам Путин", — заключает автор. Как мы видим, европейцы стараются быть объективнее, чем их американские коллеги.
Так или иначе, но новая антипутинская агитка в очередной раз демонстрирует незнание русского имперского менталитета. Вспомним знаменитый афоризм Александра III о том, что "пока русский царь на рыбалке, Европа может подождать". А как только Николай II стал отличным семьянином в ущерб своим царским обязанностям, страну тут же погубили разных мастей проходимцы. Даже при коммунистах единоначалие соблюдалось через совмещение должностей генсека, председателя президиума Верховного Совета и главы кабинета министров, а отказ от него закончился распадом СССР и ельцинским беспределом.
Причем россияне видят, во что выливается западная демократия в месте ее зарождения, не говоря уже о странах Востока. Возьмем хотя бы приход к власти безумцев, желающих со всеми войны, Трампа, или Мэй, или того же Макрона, который так и норовит стать через Сирию новым Наполеоном Бонапартом. Или бесхребетные власти Испании, которые никак не могут справиться с каталонским сепаратизмом и разваливают страну. Кстати, многие испанцы говорят, что уж диктатор Франко бы справился, и их ничуть не смущает наличие собственной монархии.
Новая антироссийская тема, раскручиваемая с подачи Запада Навальным (или наоборот), обречена на провал, как и предыдущая — о повальной коррупции в российских органах власти. Как сказал "Правде.Ру" историк, генеральный директор Института системно-стратегических исследований Андрей Фурсов, "это глупая тактика раскачивания российской лодки, как и вся западная пропаганда". Вспомните, продолжил эксперт "Правды.Ру", как пресс-секретарь госдепа США Хизер Нойерт отреагировала на задержания протестантов Навального 5 мая, сказав, что "лидеры (Путин. — Ред.), которые уверены в своей легитимности, не арестовывают своих мирных оппонентов за протесты".
Этим она тут же зафиксировала нелегитимность Трампа и Макрона, потому что людей арестовывали и при инаугурации Трампа и Макрона, сказал "Правде.Ру" Андрей Фурсов. "Нам не надо реагировать на каждую их глупость, потому что таким образом мы себя ставим в зависимость о того, что скажут их идеологи. Они будут продолжать провоцировать нас и на словах, и на деле, как в деле Скрипалей. Нам не надо оправдываться. Кто оправдывается, тот выглядит виноватым. И не надо задавать на ток-шоу вопрос: "Ну что же нам делать, ну как же нам ответить?" Тем самым мы говорим им, что мы не знаем, что делать", — резюмировал Андрей Фурсов в интервью "Правде.Ру".
Заметим, все эти провокации по прошествии времени становятся фарсом, возьмем хотя бы дело Скрипалей, или допинговый скандал, или отравление химическим оружием сирийцев "мясником Асадом", или вмешательство России в демократические выборы на Западе и т. д. И не надо думать, что западный читатель этого не замечает. Замечает, поэтому и пользуются российские иноязычные СМИ такой популярностью на Западе, и подвергаются там таким гонениям местных чиновников.
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