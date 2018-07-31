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Автор Любовь Степушова

Почему Сергей Лавров прикинулся Господом Богом

Политика » Власть » Правительство

Сергей Лавров сделал самоуверенное заявление о том, что правительство имеет полную информацию о военных планах "партнеров" в отношении России и гарантирует безопасность россиян. А вот американские генералы гарантируют прямо противоположное — войну с Россией. Так чьим гарантиям верить?

Почему Сергей Лавров прикинулся Господом Богом. 390280.jpeg

"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными из США и других западных стран, гарантирована", — заявил глава МИД России на встрече с участниками образовательного форума для молодежи "Территория смыслов на Клязьме". По его словам, Россия сохраняет свое военное присутствие в мире, и это помогает ей поддерживать собственную обороноспособность. Он также заверил присутствующих, что "что бы ни происходило в мире", Россия как государство и ее граждане "будут надежнейшим образом защищены".

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в гарантиях Лаврова присутствуют два момента, "во-первых, это координация совместных действий по Сирии, чтобы наши интересы не пересекались". "Когда американцы запускают в космос ракеты, они нас информируют, что это ракета со спутником, а не баллистическая ракета, направленная против нас". И второе — в России существует целый ряд аналитических центров, институтов, политологов, экспертов, которые анализируют внешнюю и оборонную политику США. Это институт США и Канады РАН, ВШЭ, МГИМО, аналитические центры при СВР (Служба внешней разведки) и т. д., отметил эксперт.

Однако неужели эти прогнозы могут просчитать Дональда Трампа, который сообщил 11 июня, что в ближайшее время примет решение об ответе на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. "Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, хорошие и "умные"!" И 48 часов Россия гадала об ответе

"Умные" ракеты в руках глупых политиков лишь умножают их глупость", — написал в Twitter советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. "Какие у них "умные ракеты", мы посмотрим. Вообще, это, конечно, безответственное поведение руководителя государства, которое претендует, реально по факту держит, по существу, в заложниках не какие-то банановые республики, а ведущие государства мира. Странно все это", — сказал РИА "Новости" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. То есть наши военные допускают безответственное поведение США, а Лавров — нет.

Со своей стороны, издание The Independent, опросив генералов США, сделало вывод о том, что военный конфликт с Китаем или Россией без применения ядерного оружия "практически гарантирован". Война с Россией будет быстрой, смертоносной и почти неизбежной, уверен начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли.

Так кому же верить? Спросим Владимира Путина. В фильме Владимира Соловьева "Миропорядок" на вопрос о возможности применения ядерного оружия он ответил, что если кем-то будет принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. "Мир без России нам не нужен", — сказал Путин. То есть Путин не гарантирует безопасность.

Чем же вызвана самоуверенность Лаврова? Площадкой для обсуждения. "Территория смыслов на Клязьме" — это молодежная аудитория. Проект был создан по инициативе Росмолодежи и с мая 2018 года находится в подчинении у правительства РФ. На фоне провалов во внутренней политике "Единой России" очень хочется выпятить свои международные достижения при помощи Сергея Лаврова. Но не так же глупо и бездарно.

Гарантировать Лавров ничего не может, ибо гарантировать может только Господь Бог. И даже он отнюдь не безопасность человека, отдельно взятой страны и даже цивилизации в целом.

Интересно, а что думают участники форума о пенсионной реформе, о которой никто из правительства с ними не говорит? А в это время "школота" Навального выходит на митинги против этой реформы, которую отвергает около 80 процентов населения. Советский Союз распался именно по причине отсутствия обратной связи властей с населением.

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Сергей Лавров между двух огней
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